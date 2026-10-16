Motori contestati e squalifiche: la Corte d’Appello ribalta il caso Leopard-Fernández

C'è la svolta nel caso Leopard Racing: la Corte d’Appello cancella le decisioni su motori e squalifiche. La nota della squadra Moto3

Leopard Racing e del suo pilota Adrian Fernandez, con pesantissima squalifica in ben 6 GP, quelli in cui erano stati individuati motori ritenuti manomessi ( Appello accolto presso la CAI, Corte d'Appello Internazionale. Arriva un passo avanti per quanto riguarda la nota vicenda die del suo pilota, con pesantissima squalifica in ben 6 GP, quelli in cui erano stati individuati motori ritenuti manomessi ( ve ne abbiamo parlato qui ). La squadra aveva subito negato le irregolarità ed aveva promesso battaglia nelle sedi competenti, come poi avvenuto, ed arriva la prima vittoria del team Moto3. La questione però forse non è ancora chiusa, dipenderà dai prossimi passi delle parti in causa: potrebbe esserci il contro-ricorso FIM al tribunale civile svizzero del Canton Vaud entro un mese.

La nota ufficiale Leopard Racing

In data odierna, 15 ottobre 2026, la Corte Internazionale d'Appello (CAI) ha emesso la sua sentenza in merito a:

I ricorsi presentati da Leopard Racing e dal signor Adrián Fernández contro due decisioni prese dai commissari d'appello della FIM il 5 giugno 2026, riguardanti la non conformità dei motori 810 e 811.

La Corte d'appello internazionale della FIM ha decretato quanto segue:

“I. Sono ammissibili i ricorsi presentati da Leopard Racing e dal signor Adrián Fernández contro le due decisioni dei commissari di gara FIM del 5 giugno 2026, rese nell'ambito della non conformità dei motori 810 e 811.

II. I ricorsi sono accolti nel merito e le decisioni dei commissari d'appello della FIM del 5 giugno 2026 sono annullate.

III. Si ordina alle autorità sportive competenti di trarre, ove opportuno, le conseguenze della presente decisione.

“Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, dello Statuto della FIM e dell’articolo 75 del Codice civile svizzero, è possibile presentare ricorso contro la presente decisione dinanzi al Tribunale competente del Cantone di Vaud entro un mese dalla data di ricezione della presente decisione motivata della Corte d’appello internazionale della FIM.”

Ringraziamo tutti i nostri tifosi che ci hanno costantemente sostenuto durante questo difficile periodo. Esprimiamo la nostra sincera gratitudine ai nostri esperti, a tutti i testimoni e al nostro team legale che hanno restituito onore e dignità al team Leopard Racing e al suo pilota, Adrián Fernández.