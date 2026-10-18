Il Mondiale Supersport 2026 si chiude con una doppietta Kawasaki. A Jerez Jeremy Alcoba vince l'ultima gara della stagione davanti al compagno Dominique Aegerter, regalando al team Puccetti il risultato più prestigioso dell'anno. Sul terzo gradino del podio sale Matteo Ferrari con la Ducati.

Una festa però velata dalla preoccupazione per Albert Arenas, portato al centro medico dopo un incidente nelle prime fasi. Per fortuna solo contusioni, ma il botto è stato molto violento. Il titolo era già stato assegnato a Estoril allo spagnolo della Yamaha, ma in Andalusia in tanti avevano ancora qualcosa da dimostrare in vista delle trattative per la prossima stagione. Gara 2 è partita alle 14 sotto nuvole scure, con 23 gradi: decisamente più fresco rispetto al sabato.

Il contatto che cambia la gara

In prima fila c'erano Jorge Navarro (Triumph), Can Öncü (Yamaha) e Arenas, con la griglia definita dal giro più veloce di Gara 1 per i primi nove. Aegerter scattava settimo. Assenti Simon Jespersen e Yuki Okamoto, fermati dalle cadute del sabato.

Arenas ha preso il comando alla prima curva, ma la sua gara è durata pochissimo. Nel secondo giro, alla curva 6, Tom Booth-Amos ha tentato una staccata ottimistica per passare Öncü ed è finito violentemente contro il posteriore della Yamaha del campione del mondo. L'inglese ha lasciato la zona a piedi, Arenas invece è stato soccorso in barella e trasportato al centro medico.

Ferrari al comando, poi le Kawasaki

L'incidente ha rimescolato il gruppo. Dopo tre giri Alcoba era davanti a Valentin Debise e Öncü, con Aegerter ottavo. Il francese ha poi preso il comando, mentre il pilota svizzero risaliva fino al quarto posto in una lotta compatta: dopo cinque giri Ondrej Vostatek, quattordicesimo, era a soli 2,4 secondi dalla testa.

A metà gara a guidare era Ferrari, seguito da Aegerter, Öncü, Debise e Alcoba. Al decimo dei 17 giri previsti Öncü ha firmato il giro più veloce in 1'42"311, ma è stato comunque superato da Aegerter, che all'inizio del dodicesimo passaggio ha strappato la leadership anche a Ferrari. Nella seconda parte di gara è cresciuto pure Alcoba, che si è portato a sua volta al comando.

A cinque giri dal termine la caduta di Navarro ha provocato la bandiera rossa. Secondo Speedweek è stata proprio l'interruzione a consegnare la doppietta alla Kawasaki.

Addii e ultimi podi

Con il successo Alcoba chiude terzo nel Mondiale, alle spalle di Debise. Per lui e per Aegerter è l'ultima gara con la Casa giapponese: da domani il testimone passa a Masia e Salvador.

Da incorniciare anche il terzo posto di Ferrari, una gara tutta cuore e coraggio. Il romagnolo torna sul podio dopo quello conquistato a inizio stagione a Phillip Island e firma l'ultimo podio nella storia della Panigale V2, che dal prossimo anno lascerà spazio alla nuova versione. Ora l'attenzione si sposta sulle notizie di Arenas e sul mercato che deciderà le griglie del 2027.