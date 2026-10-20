Honda rilancia le Supersport: una nuova CBR per iniziare, un modello iconico per volare

Una novità per le nuove generazioni e un aggiornamento su un'icona: Honda ripensa e rilancia le sue Supersport per il 2027.

CBR500R FOUR (modello finora inedito in Europa), e un'icona rinnovata, la CBR600RR, che rafforza ulteriormente le proprie qualità sia su strada sia in pista. Sono le due importanti novità della famiglia Honda per la sua gamma 2027, tra il fascino del quattro cilindri in linea, la tecnologia E-Clutch e una dotazione premium nella categoria delle supersportive accessibili (la prima) e aggiornamenti al design, all’impianto frenante e alla strumentazione (la seconda). Per i fan dei modelli dell'Ala Dorata e per i più giovani si tratta di novità particolarmente interessanti, vediamone alcuni dettagli. Un modello completamente nuovo pensato per avvicinare una nuova generazione di motociclisti, la(modello finora inedito in Europa), e un'icona rinnovata, la, che rafforza ulteriormente le proprie qualità sia su strada sia in pista. Sono le due importanti novità della famiglia Supersport svelate daper la sua gamma 2027, tra il fascino del quattro cilindri in linea, la tecnologia E-Clutch e una dotazione premium nella categoria delle supersportive accessibili (la prima) e aggiornamenti al design, all’impianto frenante e alla strumentazione (la seconda). Per i fan dei modelli dell'Ala Dorata e per i più giovani si tratta di novità particolarmente interessanti, vediamone alcuni dettagli.

CBR500R FOUR, pensata per i più giovani

La nuovissima CBR500R FOUR nasce dall’eredità concettuale della CB400 SUPER FOUR, ma è sviluppata espressamente per i motociclisti di oggi, combinando un inedito motore a quattro cilindri in linea di 500 cc con la tecnologia Honda E-Clutch di serie e ciclistica di livello in un pacchetto accessibile e alla portata di un ampio pubblico.

Al centro della nuova CBR500R FOUR si trova un inedito e compatto motore DOHC a 16 valvole, quattro-in-linea di 500 cc, capace di erogare 72 CV (53 kW) e 47,4 Nm, con una spinta corposa e sfruttabile lungo tutto l'arco di erogazione e una progressione entusiasmante fino al limitatore fissato a 12.500 giri/min. Soluzioni tecniche avanzate quali il riporto Ni-SiC delle canne dei cilindri, le punterie rivestite in DLC, le doppie prese d'aria ram-air e il sistema di aspirazione downdraft contribuiscono a creare un'esperienza di guida raffinata e coinvolgente. La tecnologia Honda E-Clutch, di serie, consente partenze, fermate e cambi di marcia senza l'utilizzo della leva della frizione, mantenendo comunque la possibilità di un funzionamento completamente manuale in qualsiasi momento. È disponibile anche una versione da 35 kW guidabile dai possessori di patente A2.

A supporto del propulsore lavora un telaio inedito a diamante in tubi d'acciaio, in combinazione con una forcella KYB a steli rovesciati da 41 mm, forcellone in alluminio e doppio disco anteriore con pinze radiali Nissin. Il comando del gas Throttle By Wire permette la gestione di tre Riding Mode predefiniti più due modalità USER, il tutto gestibile dal display TFT a colori da 5 pollici con connettività Honda RoadSync e presa USB-C. Questo pacchetto è racchiuso in un design completamente nuovo, caratterizzato da un marcato accentramento delle masse verso l'avantreno, che esalta il dinamismo della moto e richiama il carattere prestazionale di sportive di cilindrata superiore.

CBR600RR, il riferimento per gli appassionati Supersport

Nel 2027 arrivano aggiornamenti mirati che ne migliorano prestazioni, stile e interazione con il pilota. Forte della sua consolidata combinazione di motore a quattro cilindri capace di girare in alto, gestione elettronica sofisticata e ciclistica derivata dalle competizioni, la sua evoluzione più recente offre un'esperienza supersportiva ancora più coinvolgente.

Dal suo ritorno in Europa con il model year 2024, la CBR600RR è tornata a essere una delle sportive di riferimento tra gli appassionati del segmento, con quasi 10.000 unità vendute sul mercato europeo. Grazie alla capacità di coniugare praticità nell'utilizzo quotidiano e prestazioni pronte per la pista, continua ad attrarre i motociclisti alla ricerca di un'autentica esperienza Supersport di media cilindrata e costituisce una solida base per questa nuova evoluzione.

Per chi ricerca un'esperienza di guida ancora più orientata alla prestazione pura, la CBR600RR 2027 continua a beneficiare dell'ampia esperienza Honda nelle competizioni. Il suo motore a quattro cilindri in linea di 599 cc conferma i suoi 121 CV (89 kW) di potenza a 14.250 giri/min, rimanendo uno dei punti di riferimento della categoria, e conferma anche di serie la frizione assistita e antisaltellamento e il quickshifter.

Tra le novità del 2027 per la ‘Seicento’ figurano le pinze freno Nissin anteriori con attacco radiale derivate dalla CBR1000RR-R Fireblade e un nuovo modulatore ABS che permette di gestire l’intervento su tre modalità: Standard, Track e Race. La carena anteriore aggiornata, inoltre, introduce un nuovo frontale con profili aerodinamici integrati nella carenatura (al posto delle precedenti alette) che ne mantengono l'efficienza e il carico aerodinamico, conferendo alla moto un aspetto più filante e omogeneo. Anche il nuovo display TFT a colori da 5 pollici riceve una nuova interfaccia grafica che contribuisce a migliorare l'interazione con il pilota e la gestione delle informazioni.

La completa dotazione elettronica della CBR600RR continua a includere una piattaforma inerziale (IMU) a sei assi Bosch, comando del gas Throttle By Wire, controllo di trazione Honda Selectable Torque Control, controllo antiimpennata, controllo del sollevamento del posteriore (Rear Lift Control) e ABS con funzione Cornering, consentendo al pilota di adattare il comportamento della moto tanto all'utilizzo stradale quanto a quello in circuito. Saranno inoltre disponibili tre Race Kit HRC dedicati all'uso durante i track day, ma anche alle competizioni.