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Óscar Haro: "Marc Márquez sa gestire, Aprilia avere quattro punte è veleno"

MotoGP
di Elisabetta Lubrani
MotoGP: Aprilia saprà gestire quattro piloti nel finale Mondiale?
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Il Mondiale MotoGP è più aperto che mai e Óscar Haro, ex dirigente, non ha dubbi su chi esca meglio dal weekend di Mandalika. Ospite come di consueto del dibattito post Gran Premio sul canale YouTube di Nico Abad, l'ex team manager ha promosso Marc Márquez e lanciato un avvertimento ad Aprilia, riporta Motosan.
In Indonesia le quattro Aprilia hanno occupato i primi quattro posti, mentre Márquez ha chiuso sesto alle spalle di Pedro Acosta. In classifica Jorge Martín comanda con appena due punti di vantaggio sul ducatista.

Il sabato perfetto di Márquez

Per Haro il pronostico di una pista favorevole ad Aprilia è stato rispettato, ma la vittoria di Márquez nella Sprint dimostra che "può succedere di tutto". Secondo lo spagnolo il numero 93 ne è uscito rafforzato: "Pensa che Marc non aveva mai finito una gara a Mandalika. È molto difficile correre senza riferimenti, soprattutto su 27 giri. La gara del sabato, chapeau a Marc. E la domenica ha fatto quello che poteva, cioè difendere quella posizione".
Nel finale, ha aggiunto Haro, Márquez ha resistito aspettando un eventuale contatto tra Ogura e Acosta, che non c'è stato, e ha portato a casa i suoi punti. Lo sguardo va già avanti: Phillip Island è tra i circuiti preferiti di MM93, la Malesia gli sembra più adatta ad Aprilia, mentre Qatar e Valencia sarebbero "molto favorevoli" a Marc. "Se fosse per i numeri, punterei su Marc, ma Jorge sta facendo una stagione incredibile".
Marc Marquez: a Phillip Island è il pilota da battere?

Una Ducati sola contro quattro Aprilia

Haro ha insistito sul lavoro solitario del campione: "Marc corre da solo", ha detto, sottolineando che spesso è l'unica Ducati tra i primi cinque e che non ha informazioni da nessun altro pilota. Martín e Bezzecchi, al contrario, possono contare sui dati di quattro moto che funzionano. Un vantaggio che però potrebbe ritorcersi contro Noale.
Il riferimento è a quanto accaduto sabato tra Raúl Fernández e Bezzecchi: "Alla fine nessuno darà fastidio a Marc, e invece sabato guardate cosa è successo tra Raúl e Bezzecchi, ed è solo l'inizio. Raúl è molto arrabbiato. Attenzione ad Aprilia, avere quattro piloti lì può diventare veleno".

La pressione e il ruolo di Rivola

Il nodo, per Haro, è proprio la gestione della pressione: quella che Márquez sa gestire e che, a suo giudizio, Aprilia non ha saputo controllare. Nel mirino c'è anche Massimo Rivola: "Il lavoro di Rivola adesso è lavorare per la fabbrica, credo che non si ritroverà in una situazione così in vita sua". Con due punti a separare Martín e Márquez, la gestione interna in casa Aprilia potrebbe pesare quanto la velocità in pista nelle ultime gare.

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Fonti: Motosan
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