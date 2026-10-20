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Norton prepara la monocilindrica 450 per EICMA 2026: la sfida a Royal Enfield parte dall'India

Novità
di Elisabetta Lubrani
Novità: Norton punta sul vintage con la 450
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Norton è pronta a giocare la carta dei grandi numeri. Secondo Autocar India la Casa britannica di proprietà TVS svelerà a EICMA 2026 una roadster monocilindrica della classe 450, pensata per vendere molto di più delle sorelle maggiori, sia in India sia in Europa.
Un anno fa, sempre a Rho, il marchio era tornato in scena con il botto: la Manx R con il V4 da 1.200 cm³ e 206 CV, la naked Manx e la coppia di crossover Atlas con il bicilindrico da 585 cm³. Moto belle e curate, ma non certo da grandi volumi. La 450 è il pezzo che mancava al puzzle della resurrezione targata TVS.

Cosa sappiamo della 450

I dati circolati parlano di un monocilindrico raffreddato a liquido da circa 450 cm³, con una potenza intorno ai 40-45 CV, una coppia nello stesso ordine di grandezza in Nm e un cambio a sei marce. La naked sarebbe la prima moto di una piattaforma inedita, indicata internamente come H-series, destinata a ospitare in seguito anche altre carrozzerie.
Resta da scoprire il nome. Norton ha appena registrato in India tre denominazioni, Roven, Inter e Avalon, e una di queste potrebbe finire sul serbatoio. Sul piano estetico è lecito aspettarsi il linguaggio pulito e moderno di Manx e Atlas, firmato dal responsabile del design Simon Skinner: meccanica a vista dove serve, niente nostalgia a buon mercato. La dotazione dovrebbe attingere alle moto più grandi, con cerchi da 17 pollici, riding mode e forse il TFT touch da 8 pollici.
Nulla, va sottolineato, è ancora ufficiale. La Casa si è limitata a dire che il lancio in India seguirà la presenza a Milano, dove verrà svelata "la prossima fase" del rilancio.

La partita industriale

Il nodo vero è la produzione. La 450 nascerà nello stabilimento TVS di Hosur, lo stesso da cui a giugno sono uscite le prime Atlas. È il momento in cui Norton smette di essere un marchio da collezionisti per entrare nella mischia del segmento medio globale, quello tra 350 e 750 cm³, che vale ogni anno tra un milione e mezzo e due milioni di moto.
In India l'avversario ha un nome solo, Royal Enfield, con Triumph in seconda battuta. E proprio lì Norton partirà con un handicap: superando i 350 cm³ la moto paga il 40% di tassa sulle vendite anziché il 18%. Di qui la scelta obbligata di un posizionamento premium, puntando su tecnologia e qualità delle finiture.

Quando arriva in Europa

Per il pubblico europeo la notizia è la tempistica. Il lancio della 450 è previsto in contemporanea tra India e resto del mondo nella seconda metà del 2027, dopo l'arrivo sul mercato indiano di Atlas, atteso tra fine 2026 e inizio 2027, e della Manx. Prima, però, c'è il palco di Milano, dove Norton dovrà dimostrare di saper parlare anche a chi non ha budget da collezionista.
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