Cambio di rotta clamoroso: col Medio Oriente in fiamme, la Dakar saluta l'Arabia Saudita e cerca una nuova sede per l'edizione 2027.

La Dakar no. Il Medio Oriente è una polveriera, in pieno conflitto, e, mentre i massimi mondiali di due e quattro ruote "no grazie" all'Arabia Saudita proprio per la precaria situazione attuale. Una zona di guerra è chiaramente rischiosa per una competizione, di conseguenza si sta cercando in fretta e furia un altro posto dove disputare l'edizione 2027. Si parla di un arrivederci, il programma è tornarci nel 2028, ma questo chiaramente dipenderà tutto dall'evoluzione della situazione attuale... Di seguito il comunicato ufficiale, pubblicato proprio oggi. MotoGP e Formula 1 ci vogliono andare.... Il Medio Oriente è una polveriera, in pieno conflitto, e, mentre i massimi mondiali di due e quattro ruote vogliono confermare la trasferta in Qatar , ecco che il rinomato Rally Raid ha dettoall'Arabia Saudita proprio per la precaria situazione attuale. Una zona di guerra è chiaramente rischiosa per una competizione, di conseguenza si sta cercando in fretta e furia un altro posto dove disputare l'edizione 2027. Si parla di un arrivederci, il programma è tornarci nel 2028, ma questo chiaramente dipenderà tutto dall'evoluzione della situazione attuale... Di seguito il comunicato ufficiale, pubblicato proprio oggi.

Via dalla guerra: la Dakar lascia l'Arabia Saudita, nuova località da confermare

La Dakar 2027 non avrà più luogo in Arabia Saudita: il rally tornerà nel regno nel 2028 per la sua 50^ edizione.

Amaury Sport Organisation (A.S.O.) e Saudi Motorsport Company (SMC) hanno deciso di comune accordo che la Dakar Saudi Arabia del 2027, programmata dal 1° al 15 gennaio 2027, non si disputerà nel Regno, questo a causa dei recenti sviluppi nella regione. La decisione è eccezionale, in coordinamento con Saudi Automobile and Motorcycle Federation (SAMF), col supporto di FIM e FIA.

La Dakar 2027 andrà avanti. L'edizione 2027 avrà luogo però in un territorio differente e sarà organizzata dall'A.S.O. Il posto verrà annunciato nei prossimi giorni. A.S.O. è in contatto diretto con piloti, squadre e partner per supportarli in questa transizione. Ma si lavora già per rendere il 50° anniversario un momento speciale e di altissimo livello per la Dakar e per l'Arabia Saudita.

Dal 2020 ha ospitato sette edizioni consecutive di questo evento, accogliendo piloti da tutto il mondo su percorso che hanno mostrato la sua diversità territoriale. Queste edizioni hanno reso l'Arabia Saudita parte della comunità della Dakar e stabilità una collaborazione forte e a lungo termine.

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