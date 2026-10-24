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Qualifiche Moto2 Australia: Agius cade nel giro di lancio, pole a Manuel Gonzalez

In Pista
di Elisabetta Lubrani
Moto2 Australia: Manuel Gonzalez in pole
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Senna Agius aveva la pole del suo Gran Premio di casa in mano, poi l'ha persa prima ancora di provare a migliorarla. Ne approfitta il compagno di squadra in Intact GP e leader del Mondiale Moto2, Manuel Gonzalez, che a Phillip Island firma il miglior tempo in 1:30,122 davanti a Barry Baltus e Filip Salac. Il rivale per il titolo Izan Guevara, invece, scatterà soltanto sesto.

Pista asciutta dopo una FP2 bagnata

Il meteo australiano ha cambiato ancora le carte in tavola. Dopo una FP2 sul bagnato chiusa con lo stesso uno-due già visto in precedenza, Guevara davanti ad Agius, a mezzogiorno il tracciato si era asciugato e per le qualifiche sono tornate le slick. Nonostante qualche chiazza umida, in Q1 i piloti sono subito scesi sui tempi da 1:30, come nelle prequalifiche. Il più veloce è stato Zonta van den Goorbergh, che tornerà sull'isola il prossimo febbraio da pilota del Mondiale Supersport. Con lui sono passati in Q2 Ivan Ortola, Tony Arbolino (Fantic) e Collin Veijer (KTM Ajo).

Il giro di lancio fatale ad Agius

A metà Q2 l'australiano ha preso il comando con un 1:30,295, mentre Dani Holgado saliva quarto alle spalle di Lopez e Roberts. Guevara restava nono, Gonzalez addirittura undicesimo. A cinque minuti dalla bandiera a scacchi tutti sono rientrati in pista con una gomma posteriore nuova per l'attacco finale, ma Agius è scivolato nella veloce curva 8 già nel giro di lancio, distruggendo la sua Kalex.
Quasi nello stesso momento Gonzalez ha piazzato il giro decisivo: 1:30,122, un decimo meglio di Baltus. Agius è così scivolato indietro in classifica fino al settimo posto. Negli ultimi minuti sono caduti anche Luca Lunetta e Mario Aji, e le bandiere gialle hanno impedito ulteriori miglioramenti.

Guevara in seconda fila, Alonso lontano

Il pilota Pramac Yamaha, il più veloce nella giornata di venerdì, non ha mai trovato il ritmo giusto in Q2. Prima delle qualifiche era secondo in campionato a cinque punti e mezzo da Gonzalez. Nel finale è risalito al sesto posto a 0,155 dalla pole e partirà accanto a Ivan Ortola, quarto, e Dani Holgado, quinto. In prima fila con Gonzalez ci saranno Baltus (Fantic) e Salac (American Racing), mentre David Alonso (Aspar) non è andato oltre la quattordicesima posizione.
Due spagnoli non prenderanno il via. Aron Canet (Marc VDS) si è fratturato un pollice venerdì, mentre Alex Escrig (Forward) si è infortunato nelle FP1. Escrig punta a tornare in pista la prossima settimana a Sepang. Prima però c'è la gara di Phillip Island, con Gonzalez chiamato a sfruttare la pole per allungare in classifica su Guevara.
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