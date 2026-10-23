Scintille Alonso-Holgado, parla il capo Aspar: "Una strigliata a entrambi"

Jorge Martinez richiama David Alonso e Daniel Holgado dopo le dichiarazioni alla vigilia del GP Australia, spiegando la difficile situazione tra i suoi piloti Moto2.

Jorge Martinez. Il capo di Aspar Team non ha apprezzato i commenti, bollandoli come "fuori luogo". Ammette la situazione difficile dovuta a storici attriti tra i suoi piloti Moto2, letteralmente separati in casa da tempo, ma chiaramente avrebbe preferito che si evitasse che la situazione, di cui non s'era mai parlato prima se non all'interno del team, facesse così palesemente il giro dei media alla vigilia del GP in Australia. E promette ordine all'interno della squadra, parlando ai suoi ragazzi. Dopo il battibecco verbale tra David Alonso e Daniel Holgado, interviene. Il capo di Aspar Team non ha apprezzato i commenti, bollandoli come "fuori luogo". Ammette la situazione difficile dovuta a storici attriti tra i suoi piloti Moto2, letteralmente separati in casa da tempo, ma chiaramente avrebbe preferito che si evitasse che la situazione, di cui non s'era mai parlato prima se non all'interno del team, facesse così palesemente il giro dei media alla vigilia del GP in Australia. E promette ordine all'interno della squadra, parlando ai suoi ragazzi.

Jorge Martinez bacchetta i suoi "galli"

Le dichiarazioni sono state forti e parliamo di due ragazzi sotto i riflettori per il prossimo debutto in MotoGP, quindi non si poteva non chiedere un parere al capo della struttura di entrambi. Jorge Martinez ha ammesso che ci sono addirittura spazi separati per tenere lontani i due "galli" (parola utilizzata proprio dall'ex pilota) il più possibile. "Ci sono stati molti disaccordi su tante cose e per molto tempo" ha dichiarato a DAZN España nel corso di questa prima giornata di attività a Phillip Island. "Li abbiamo tenuti in camion separati, hanno perfino stanze separate. Ci sono tante piccole cose che credo si siano accumulate, portando forse a questa rottura."

Sottolinea che in squadra non c'è nessun problema, che stanno facendo il massimo per gestire i due piloti, ma dopo queste dichiarazioni sarà necessario fare un bel discorso ad entrambi. "Darò una bella strigliata a ciascuno di loro, perché se la meritano”. Certo non si aspetta strette di mano o riconciliazioni. “Non devo forzarli. Non è una novità, ma una situazione che va avanti da un po'" ha ammesso Jorge Martinez, rimarcando però che "Dobbiamo vedere come salvare la situazione. Non posso costringerli ad essere amici, ma proviamo a migliorare le cose in pista".