MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Tardozzi: "Il miglior Marquez deve ancora arrivare". Da -102 a +10, ma il rivale non è solo Martin

MotoGP
di Elisabetta Lubrani
MotoGP: Gara Sprint a Phillip Island
Seguici su Google News
Marc Marquez guida il Mondiale MotoGP con 10 punti di margine, eppure in casa Ducati c'è chi sostiene che il meglio debba ancora arrivare.
Davide Tardozzi, all'indomani del weekend di Phillip Island, non si limita a frenare gli entusiasmi sulla classifica: secondo il team manager di Borgo Panigale, le gare più belle del numero 93 non le abbiamo ancora viste. E sul rivale principale, a quattro Gran Premi dalla fine, lascia la porta aperta anche a Marco Bezzecchi.
Il quadro è noto. Nella Sprint di sabato Jorge Martin è caduto mentre duellava con Marquez, riportando una frattura composta del radio distale, e la gara di domenica è stata annullata perché la scarsa visibilità impediva all'elicottero medico di volare. Le prime reazioni nel box rosso le avevamo raccontate in Infortunio di Jorge Martin: le reazioni a caldo nel box Ducati. Ora lo sguardo si sposta sul finale di stagione.

Da -102 a +10

I numeri della rimonta sono impressionanti. Marquez è passato da 102 punti di ritardo a 10 di vantaggio, con sei vittorie nei Gran Premi e quattro pole position finora in stagione. A Phillip Island il pilota di Cervera è tornato in testa alla classifica per la terza volta quest'anno. Alla vigilia della trasferta australiana il distacco era di appena due punti.
Alla domanda se la Sprint australiana sia stata la sua gara migliore, Tardozzi ha risposto così: "Credo che le gare migliori di Marc siano qualcosa che vedremo in futuro. Perché ci sorprende sempre. Ma alla fine, quello che ho visto ieri è che Marc stava gestendo, stava ragionando".

Il Marquez che ragiona

Tardozzi entra nel dettaglio del duello con Martin. "Non stava giocando, perché era davvero al limite, ma era consapevole della situazione. E ha un enorme rispetto per Jorge, per questo ha sempre lottato", ha spiegato ai colleghi di Crash.net. "Quando Martin lo ha superato, Marc ha detto che cercava di rispondere subito, perché sapeva che se Martin avesse fatto uno o due giri da solo, avrebbe potuto andarsene".
Il team manager non nasconde però che la domenica annullata ha tolto qualcosa alla Ducati, pur mettendo la sicurezza davanti a tutto. E riconosce anche la sfortuna di Aprilia, che secondo lui ha perso con la pioggia del sabato mattina il vantaggio sull'asciutto in qualifica.
Marc Marquez

Martin o Bezzecchi?

Il vero avversario resta Aprilia, ma quale pilota? Per Tardozzi dipenderà da Sepang. "Dipende dalla situazione di Jorge, perché ho un enorme rispetto per Marco", ha detto a motogp.com. Bezzecchi è a 50 punti da Marquez e, secondo il dirigente Ducati, a Phillip Island ha mostrato tutto il suo potenziale: "Credo che siano stati sfortunati, perché è evidente che sull'asciutto Bezzecchi era molto competitivo. È risalito dalla quarta fila alla quarta posizione" nella Sprint.
Quanto a Martin, gli ulteriori esami hanno escluso una seconda frattura sospettata e lo spagnolo punta a rientrare in Malesia, anche se la sua presenza non è ancora confermata. "Sono contento di sapere che sarà a Sepang. Significa che l'infortunio non è così grave, ma conosciamo molto bene Martin. È un eroe, è un pilota veloce, quindi farà del suo meglio per renderci la vita difficile", ha concluso Tardozzi. Il prossimo weekend dirà se la sfida resterà a due o se Bezzecchi entrerà davvero nella corsa al titolo.
> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

GP del Qatar, il piano B non serve: se la F1 ci va, come può esimersi la MotoGP?GP del Qatar, il piano B non serve: se la F1 ci va, come può esimersi la MotoGP?
Mick Doohan promuove Adelaide: "La MotoGP porterà più vita della Formula 1"Mick Doohan promuove Adelaide: "La MotoGP porterà più vita della Formula 1"
Marc Marquez

diElisabetta Lubrani

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

MotoGP: Michael Doohan vincitore a Phillip Island nel 1996
MotoGP

Mick Doohan promuove Adelaide: "La MotoGP porterà più vita della Formula 1"

motogp-malesia-orari-2026
MotoGP

Quando seguire la MotoGP a Sepang: guida completa e orari del GP Malesia

toprak-operato-motogp
MotoGP

Toprak Razgatlioglu operato: "Guardare le gare in TV è molto strano"

Altre notizie

Andrea Locatelli pilota Yamaha Superbike con la tuta blu e il cappellino blu addosso

SBK, crollo Locatelli-Yamaha nel 2026: Michelin, regolamento e Miller le speranze 2027

Superbike
MotoGP: Michael Doohan vincitore a Phillip Island nel 1996

Mick Doohan promuove Adelaide: "La MotoGP porterà più vita della Formula 1"

MotoGP
motogp-malesia-orari-2026

Quando seguire la MotoGP a Sepang: guida completa e orari del GP Malesia

MotoGP
toprak-operato-motogp

Toprak Razgatlioglu operato: "Guardare le gare in TV è molto strano"

MotoGP
MotoGP: Pol Espargaro è tester KTM

Pol Espargaró e il ritorno di Jorge Martin: "La paura è nelle ore prima di salire in moto"

MotoGP

Articoli popolari

Novità: Honda, quali novità ad Eicma?

Honda verso EICMA 2026: arriva la nuova Africa Twin, ma la V3R 900 col compressore resta un punto interrogativo

Novità
Marc Marquez

Infortunio di Jorge Martin: le reazioni a caldo nel box Ducati

MotoGP
guzzi

EICMA 2026, Moto Guzzi rompe con la tradizione: niente V2 per la nuova 500 d'ingresso

Novità
Jorge Martin

MotoGP col fiato sospeso: Aprilia attende il verdetto su Jorge Martin

MotoGP
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP beve dalla borraccia nera Monster mentre è seduto nel box a Phillip Island

GP Australia, Aprilia tra sollievo e rimpianto: "Bezzecchi è un po' arrabbiato"

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading