Marc Marquez guida il Mondiale MotoGP con 10 punti di margine, eppure in casa Ducati c'è chi sostiene che il meglio debba ancora arrivare.

Davide Tardozzi, all'indomani del weekend di Phillip Island, non si limita a frenare gli entusiasmi sulla classifica: secondo il team manager di Borgo Panigale, le gare più belle del numero 93 non le abbiamo ancora viste. E sul rivale principale, a quattro Gran Premi dalla fine, lascia la porta aperta anche a Marco Bezzecchi.

Il quadro è noto. Nella Sprint di sabato Jorge Martin è caduto mentre duellava con Marquez, riportando una frattura composta del radio distale, e la gara di domenica è stata annullata perché la scarsa visibilità impediva all'elicottero medico di volare. Le prime reazioni nel box rosso le avevamo raccontate in Infortunio di Jorge Martin: le reazioni a caldo nel box Ducati . Ora lo sguardo si sposta sul finale di stagione.

Da -102 a +10

I numeri della rimonta sono impressionanti. Marquez è passato da 102 punti di ritardo a 10 di vantaggio, con sei vittorie nei Gran Premi e quattro pole position finora in stagione. A Phillip Island il pilota di Cervera è tornato in testa alla classifica per la terza volta quest'anno. Alla vigilia della trasferta australiana il distacco era di appena due punti.

Alla domanda se la Sprint australiana sia stata la sua gara migliore, Tardozzi ha risposto così: "Credo che le gare migliori di Marc siano qualcosa che vedremo in futuro. Perché ci sorprende sempre. Ma alla fine, quello che ho visto ieri è che Marc stava gestendo, stava ragionando".

Il Marquez che ragiona

Tardozzi entra nel dettaglio del duello con Martin. "Non stava giocando, perché era davvero al limite, ma era consapevole della situazione. E ha un enorme rispetto per Jorge, per questo ha sempre lottato", ha spiegato ai colleghi di Crash.net. "Quando Martin lo ha superato, Marc ha detto che cercava di rispondere subito, perché sapeva che se Martin avesse fatto uno o due giri da solo, avrebbe potuto andarsene".

Il team manager non nasconde però che la domenica annullata ha tolto qualcosa alla Ducati, pur mettendo la sicurezza davanti a tutto. E riconosce anche la sfortuna di Aprilia, che secondo lui ha perso con la pioggia del sabato mattina il vantaggio sull'asciutto in qualifica.

Martin o Bezzecchi?

Il vero avversario resta Aprilia, ma quale pilota? Per Tardozzi dipenderà da Sepang. "Dipende dalla situazione di Jorge, perché ho un enorme rispetto per Marco", ha detto a motogp.com. Bezzecchi è a 50 punti da Marquez e, secondo il dirigente Ducati, a Phillip Island ha mostrato tutto il suo potenziale: "Credo che siano stati sfortunati, perché è evidente che sull'asciutto Bezzecchi era molto competitivo. È risalito dalla quarta fila alla quarta posizione" nella Sprint.

Quanto a Martin, gli ulteriori esami hanno escluso una seconda frattura sospettata e lo spagnolo punta a rientrare in Malesia, anche se la sua presenza non è ancora confermata. "Sono contento di sapere che sarà a Sepang. Significa che l'infortunio non è così grave, ma conosciamo molto bene Martin. È un eroe, è un pilota veloce, quindi farà del suo meglio per renderci la vita difficile", ha concluso Tardozzi. Il prossimo weekend dirà se la sfida resterà a due o se Bezzecchi entrerà davvero nella corsa al titolo.