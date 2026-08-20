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Cuore d’oro e passione senza limiti: il ricordo di Mauro Poncini dopo la tragedia al Manx GP

In Pista
di Diana Tamantini
giovedì, 20 agosto 2026 alle 7:21
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Debutto al Manx GP rivelatosi fatale, il motociclismo piange Mauro Poncini: chi era il pilota che ha perso la vita.
Lo scenario peggiore si è avverato, ora si conosce anche il nome. È lo svizzero Mauro Poncini, 29 anni, detto "Poncio", il pilota scomparso nel gravissimo incidente avvenuto durante la seconda giornata di qualifiche del Manx GP, in programma in questi giorni sul Mountain Course all'Isola di Man. Un debutto tragico per il ticinese, apprezzatissimo nell'ambiente delle due ruote, definito da chi lo conosceva "speciale, dal cuore d'oro". Tantissimi i toccanti ricordi pubblicati sui social in sua memoria, citiamo ad esempio quello dei Trofei Motoestate, che conosceva da tempo la famiglia Poncini: "Ancora infante era nel paddock con il padre, da anni presenza fissa e graditissima sotto le tende dei “tira tardi” dall’organizzazione. Mauro nel Motoestate è cresciuto anche agonisticamente, poi la folgorazione per le road races, in cui era riuscito ad affermarsi come uno dei protagonisti del campionato europeo". Inseguendo il sogno di diventare un professionista, un percorso interrottosi però con una collisione rivelatasi per lui fatale.

Il comunicato ufficiale Manx GP 

Con profondo dolore, il Manx Grand Prix Races conferma la scomparsa di Mauro Poncini, 29 anni, di Caslano, Svizzera, deceduto in un incidente avvenuto martedì durante le qualifiche del Manx Grand Prix 2026. L'incidente si è verificato a Cruickshanks, al primo giro della seconda sessione di qualifiche.
Mauro era un pilota esperto nelle categorie Supersport e Supertwin, con un curriculum di tutto rispetto, avendo partecipato a numerose gare su strada prima di debuttare quest'anno sul Mountain Course.
Il Manx Grand Prix Races porge le più sentite condoglianze al padre Florio, alla madre Manuela, alla sorella Marzia e alla fidanzata Sharon, nonché a tutti i familiari e amici.

Il saluto della Federazione Svizzera 

𝐈𝐧 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐮𝐫𝐨 𝐏𝐨𝐧𝐜𝐢𝐧𝐢, 𝟐𝟏 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟏𝟗𝟗𝟔 – 𝟏𝟖 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔
È con profondo sgomento e immensa tristezza che abbiamo appreso della scomparsa del nostro pilota Mauro Poncini. Mauro ha perso la vita il 18 agosto 2026 durante le qualifiche del Manx Grand Prix sull’Isola di Man. Aveva soltanto 29 anni. Mauro era una persona dal cuore straordinario, profondamente affettuosa con i suoi cari e con tutte le persone che lo circondavano. Grazie al suo carattere caloroso e aperto, era molto amato dagli altri piloti e apprezzato da tutti per la sua grande umanità.
Con Mauro, la famiglia svizzera del motociclismo perde un pilota appassionato e profondamente impegnato. Ha vissuto la sua passione con tutto il cuore, con coraggio e assoluta dedizione. Ora, troppo presto, questa stessa passione lo ha portato con sé in cielo. In queste ore così difficili, i nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia, ai suoi cari, ai suoi amici, agli altri piloti e al suo team. A tutti loro esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e auguriamo tanta forza. Riposa in pace, Mauro. Resterai per sempre parte della nostra famiglia motociclistica.
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