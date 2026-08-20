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Truffa dei pass: allerta nel paddock della MotoGP

MotoGP
di Luigi Ciamburro
giovedì, 20 agosto 2026 alle 10:06
MotoGP
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Gino Borsoi, team director di Pramac Yamaha, ha lanciato un avvertimento ai fan della MotoGP, dopo aver scoperto che qualcuno sta usando il suo nome per compiere truffe e ottenere denaro in cambio di presunti pass. Meno di un mese fa un altro tentativo di raggiro ha sconvolto il paddock.

Truffa dei pass

L'avvertimento è stato diffuso tramite i suoi canali social e mira a impedire che qualcuno cada vittima della truffa. Borsoi ha spiegato di essere stato informato che alcuni individui stavano contattando terze parti, spacciandosi per lui e usando il suo nome per offrire accessi al paddock e pass per le gare. "Non sono io. È una truffa", ha scritto Gino Borsoi nel suo post. Il messaggio non lascia dubbi sulla situazione: chiunque riceva una proposta di questo tipo a nome del capo di Pramac Yamaha si tratta di un tentativo di raggiro.

Il messaggio sui social

Il team principal di Pramac ha spiegato che vengono offerti falsi pass e accessi alle gare del Motomondiale in cambio di denaro. "Vi prego di non fidarvi di chiunque vi contatti a mio nome con richieste di questo tipo". L'accesso al paddock non è qualcosa che si può ottenere semplicemente trasferendo denaro a qualcuno che afferma di avere conoscenze all'interno di un team. L'accredito e l'accesso sono soggetti a vari controlli, quindi un'offerta del genere dovrebbe destare sospetti fin da subito.
Gino Borsoi

La fama di Borsoi

Il fatto che i truffatori utilizzino il nome di una figura nota nel mondo della MotoGP potrebbe rendere l'inganno più credibile. Borsoi ricopre una posizione di vertice all'interno di una struttura ufficiale della MotoGP e vanta una lunga esperienza nel campionato. Quindi il suo nome può essere sfruttato per cercare di conquistare la fiducia delle vittime. Prima di diventare uno dei dirigenti della Pramac, è stato per tanto anni pilota di buon livello nelle piccole cilindrate. In seguito, ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali nel settore sportivo e ha lavorato per diversi anni con il team guidato da Jorge Martinez Aspar.
Durante questo periodo ha iniziato ad acquisire influenza all'interno del paddock, fino ad arrivare in Pramac, dove è attivamente impegnato con maggiori responsabilità e impegno nella gestione della squadra. Uno dei capitoli più importanti della sua carriera risale al 2024, quando Jorge Martin è diventato campione del mondo della MotoGP con il team Pramac e una Ducati. Fu un titolo particolarmente importante per la squadra, poiché divenne la prima a conquistare il titolo nell'era moderna della MotoGP con una struttura satellite.

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Gino Borsoi

diLuigi Ciamburro

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