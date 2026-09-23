MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Bezzecchi a caccia di Martin e Marquez: "Fino alla fine"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
mercoledì, 23 settembre 2026 alle 10:40
Marco Bezzecchi
Seguici su Google News
Il doppio podio austriaco è sicuramente un grande risultato per Marco Bezzecchi. Ma contro la Ducati di Marc Marquez e il compagno di box Jorge Martin serve un altro step in avanti per ambire al titolo MotoGP. Senza dimenticare di guardarsi alle spalle, dove avanza il talento Pedro Acosta, forte del successo al Red Bull Ring.

Un podio per continuare a sognare

Il pilota italiano dell'Aprilia ha lasciato Zeltweg con il terzo posto sia nella Sprint che in gara. Poco a poco, Bezzecchi sta ritrovando fiducia dopo alcune settimane segnate da cadute e infortuni. Un blackout psicologico e atletico che gli ha fatto perdere la leadership in classifica. Adesso sono 42 i punti di distacco dalla vetta, dove c'è Martin alla guida del Mondiale MotoGP. A sette gare dalla fine serve passare all'attacco e tentare il tutto per tutto.
L'Aprilia RS-GP è sicuramente in un ottimo stato di forma. La Casa di Noale continua a lavorare sull'evoluzione del prototipo, anche dal punto di vista aerodinamico. Il titolo iridato è nel mirino, ma non bisogna sbagliare nemmeno un colpo. "È sempre positivo chiudere un weekend con due podi - ha dichiarato il Bez dopo il weekend in Austria -. A Misano, pur avendo commesso un errore al primo giro di gara, alla fine era l'unico modo per cercare di tenere a bada Marc, quindi ho dato il massimo. Qui ho fatto lo stesso, ho dato il massimo in ogni momento. Sarà sicuramente dura fino alla fine, ma non è ancora finita e farò tutto il possibile per continuare a lottare con Jorge e Marc".
Bezzecchi e l'Aprilia
foto Michelin Motorsport

Bez e il tour asiatico

Dopo la gara al Red Bull Ring, inizia il tour asiatico, dove l'anno scorso si è dimostrato molto competitivo. "Certo, è quello che mi aspetto. Per me è importante cercare di essere competitivo su ogni circuito, con costanza. Questo serve a mantenere viva la lotta e darò il massimo per essere veloce ogni fine settimana", ha aggiunto Marco Bezzecchi.
Il tracciato austriaco non era mai stato particolarmente favorevole alle Aprilia, invece stavolta la tendenza è cambiata. "Ho analizzato tutto e ora la mia mente è in fermento. Ho imparato qualcosa da tutti, mi sono messo al lavoro e ho cercato di rimanere aperto a provare qualsiasi cosa per migliorare".
Il pilota Aprilia preferisce lasciarsi alle spalle il capitolo di Misano e dimenticare quella caduta. "Alla fine era l'unico modo per cercare di fermare Marc. Come potete immaginare, fa male, ma ormai è finita e abbiamo fatto un buon lavoro. Ora guardiamo avanti, ci aspettano grandi gare, circuiti che non vedo l'ora di affrontare."

Leggi anche

Sette GP, sette battaglie: Marc Marquez sfodera il jollySette GP, sette battaglie: Marc Marquez sfodera il jolly
Ducati tradita dal freno, Bagnaia: "La GP26 è in perdita"Ducati tradita dal freno, Bagnaia: "La GP26 è in perdita"
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto
Marco Bezzecchi

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

chantra-ritorno-motogp
MotoGP

Il ritorno di Chantra: Honda chiama il suo pilota SBK per il GP Giappone

23 settembre 2026
Marc Marquez
MotoGP

Sette GP, sette battaglie: Marc Marquez sfodera il jolly

23 settembre 2026
Joan Mir pilota Honda HRC MotoGP
MotoGP

Joan Mir, cosa sta succedendo? Il pilota Honda è costretto a saltare altri due GP

22 settembre 2026

Altre notizie

rocca-wild-card-mondiale-sportbike

Dalla 300 alla Sportbike: Manuel Rocca, chi è il ragazzo di "ritorno" al Mondiale

In Pista
chantra-ritorno-motogp

Il ritorno di Chantra: Honda chiama il suo pilota SBK per il GP Giappone

MotoGP
Marc Marquez

Sette GP, sette battaglie: Marc Marquez sfodera il jolly

MotoGP
Mondiale Superbike 1994: Russell davanti a Fogarty e Slight

Il duello imperfetto della Superbike: Scott Russell contro Carl Fogarty

Storie di Moto
turner-debutto-wmx-motocross

Lachlan Turner esordio esplosivo, la ragazzina USA incanta nel Mondiale Motocross

Motocross

Articoli popolari

yamaha-wings-motogp-test

Presenze e assenze pesanti ai test 850 e Pirelli, Yamaha ruba già la scena

MotoGP
motogp-austria

Pirelli testa le gomme 2027 al Red Bull Ring: i protagonisti e com'è andata

MotoGP
Toprak Razgatlioglu pilota Pramac Yamaha MotoGP in Austria

Toprak Razgatlioglu sotto shock, agonia Yamaha in Austria: "Ho pensato di ritirarmi"

MotoGP
Loris Baz pilota del Mondiale Superbike

Loris Baz torna nel Mondiale Superbike: guiderà una Ducati nel round a Cremona

Superbike
2026_Marc VDS_Moto2

Scossone Moto2: Marc VDS verso l'addio, avanti solo in Superbike?

In Pista
Privacy and cookie settings

Loading