Bezzecchi a caccia di Martin e Marquez: "Fino alla fine"

Il doppio podio austriaco è sicuramente un grande risultato per Marco Bezzecchi . Ma contro la Ducati di Marc Marquez e il compagno di box Jorge Martin serve un altro step in avanti per ambire al titolo MotoGP. Senza dimenticare di guardarsi alle spalle, dove avanza il talento Pedro Acosta, forte del successo al Red Bull Ring.

Un podio per continuare a sognare

Il pilota italiano dell'Aprilia ha lasciato Zeltweg con il terzo posto sia nella Sprint che in gara. Poco a poco, Bezzecchi sta ritrovando fiducia dopo alcune settimane segnate da cadute e infortuni. Un blackout psicologico e atletico che gli ha fatto perdere la leadership in classifica . Adesso sono 42 i punti di distacco dalla vetta, dove c'è Martin alla guida del Mondiale MotoGP. A sette gare dalla fine serve passare all'attacco e tentare il tutto per tutto.

L'Aprilia RS-GP è sicuramente in un ottimo stato di forma. La Casa di Noale continua a lavorare sull'evoluzione del prototipo, anche dal punto di vista aerodinamico. Il titolo iridato è nel mirino, ma non bisogna sbagliare nemmeno un colpo. "È sempre positivo chiudere un weekend con due podi - ha dichiarato il Bez dopo il weekend in Austria -. A Misano, pur avendo commesso un errore al primo giro di gara, alla fine era l'unico modo per cercare di tenere a bada Marc, quindi ho dato il massimo. Qui ho fatto lo stesso, ho dato il massimo in ogni momento. Sarà sicuramente dura fino alla fine, ma non è ancora finita e farò tutto il possibile per continuare a lottare con Jorge e Marc".

foto Michelin Motorsport

Bez e il tour asiatico

Dopo la gara al Red Bull Ring, inizia il tour asiatico, dove l'anno scorso si è dimostrato molto competitivo. "Certo, è quello che mi aspetto. Per me è importante cercare di essere competitivo su ogni circuito, con costanza. Questo serve a mantenere viva la lotta e darò il massimo per essere veloce ogni fine settimana", ha aggiunto Marco Bezzecchi.

Il tracciato austriaco non era mai stato particolarmente favorevole alle Aprilia, invece stavolta la tendenza è cambiata. "Ho analizzato tutto e ora la mia mente è in fermento. Ho imparato qualcosa da tutti, mi sono messo al lavoro e ho cercato di rimanere aperto a provare qualsiasi cosa per migliorare".

Il pilota Aprilia preferisce lasciarsi alle spalle il capitolo di Misano e dimenticare quella caduta. "Alla fine era l'unico modo per cercare di fermare Marc. Come potete immaginare, fa male, ma ormai è finita e abbiamo fatto un buon lavoro. Ora guardiamo avanti, ci aspettano grandi gare, circuiti che non vedo l'ora di affrontare."