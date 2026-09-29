Guerra tra sponsor: Red Bull attende il colpaccio, Monster saluta Quartararo

La stagione MotoGP 2027 sarà ricca di novità e cambiamenti, non solo per il cambio del regolamento tecnico. Il mercato piloti ha regalato tanti colpi di scena sin dall'inizio di questa stagione, nonostante i ritardi nella diramazione dei comunicati ufficiali. Ma non solo, ci saranno rimescolamenti importanti anche nel panorama delle sponsorizzazioni di piloti e team. Con Fabio Quartararo costretto ad una nuova partnership commerciale.

Red Bull vs Monster sfida continua

Da tempo i grandi protagonisti nel paddock della MotoGP sono i produttori di energy drink, Red Bull e Monster. Durante il campionato 2026, i due colossi hanno firmato nuovi contratti per il futuro. Dalla gara del Mugello, il logo verde è ben visibile sulla carenatura laterale dell'Aprilia RS-GP, da tempo alla forsennata ricerca di un main sponsor. Resta da vedere se Monster ridurrà la sua presenza in Yamaha il prossimo anno o se scomparirà completamente dalla M1 ufficiale.

Red Bull tornerà in MotoGP come sponsor del team ufficiale Honda. Il ritorno del marchio austriaco sulla RC-V ha implicazioni significative. Fabio Quartararo , che sarà pilota di punta della HRC dalla prossima stagione MotoGP. dovrà dire addio alla sua partnership con Monster. Il marchio americano ha supportato da vicino il francese sin dal suo debutto in classe regina nel 2019. Secondo alcune indiscrezioni, Honda ha dovuto corrispondere al francese l'indennità di fine rapporto prevista dal contratto del pilota con Monster.

Quartararo saluta Monster

Il contratto di Quartararo con Monster era originariamente previsto oltre il 2026. Dal prossimo gennaio, "El Diablo" porterà i colori Red Bull, che ritorna in Honda tre anni dopo la fine della loro collaborazione. All'epoca l'azienda ha invocato una clausola contrattuale che consentiva un'uscita anticipata nel caso in cui Marc Marquez avesse lasciato la Casa giapponese.

Alla fine del 2023, il pluricampione del mondo si è trasferito nel team satellite Ducati Gresini. Ora l'azienda giapponese sta compiendo una sorprendente inversione di rotta per il 2027. Al centro del nuovo progetto ci sarà Red Bull con un logo ancora più centrale rispetto al passato.

Red Bull attende Ducati

Da tempo Red Bull e Monster sono impegnate in un'intensa battaglia pubblicitaria in MotoGP. Attualmente, Monster è lo sponsor principale dei team ufficiali Yamaha e Aprilia e vanta una forte presenza anche in Ducati. Red Bull, d'altro canto, è attualmente rappresentata solo da KTM. Numerosi segnali indicano che gli equilibri di potere potrebbero riequilibrarsi con il rilancio dell'alleanza con Honda. Ulteriori colpi di scena sono previsti per la fine del 2027, quanto scadrà l'accordo tra Ducati e Monster. Con Marquez e Acosta in squadra, è prevedibile che l'azienda austriaca firmerà un importante collaborazione con il marchio di Borgo Panigale.