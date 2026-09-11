MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Yamaha, pace armata con Quartararo: clima teso ma focus sulla stagione

MotoGP
di Diana Tamantini
venerdì, 11 settembre 2026 alle 14:58
725439845_853401980778068_8217866435128615798_n
Aggiungi come fonte preferita su Google
A Misano, Yamaha stoppa le polemiche di Quartararo, avanti “in modo professionale” fino a fine 2026: i commenti di Pavesio e Meregalli.
L'eco delle parole di Quartararo dopo il GP Aragon è ancora vivo, ma sia il pilota che Yamaha smorzano i toni. Durante le Prove Libere 1 MotoGP a Misano, i vertici del marchio hanno confermato un colloquio con l'iridato 2021: dubitiamo che sia stato un meeting leggero, ma quel che trapela è che ora la situazione è sotto controllo e che Yamaha manterrà l'impegno di sempre fino a fine stagione, quando le strade di marchio, team e pilota si separeranno. L'impressione che rimane però è sempre di un clima piuttosto teso, e mancano ancora tanti GP...

Yamaha chiarisce

Le parole di Paolo Pavesio, Managing Director Motor Racing di Yamaha, si possono sintetizzare così: "Abbiamo chiarito tutto ieri quando è arrivato, Fabio ha capito il peso delle sue parole”. Concetto ripreso anche dal team director Massimo Meregalli poco dopo. "La cosa più importante è continuare a lavorare nel modo più professionale possibile fino alla fine di questa stagione" ha dichiarato ai microfoni di motogp.com nel corso delle FP1 a Misano. "Per noi quello che è successo ad Aragon è ormai passato, siamo concentrati al massimo per cercare di ottenere il meglio da qui alla fine della stagione".
Le parole forti di Quartararo, oltre alla frustrazione per l'andamento della stagione, era dovuto anche al divieto Yamaha per i test Pirelli in Austria con Honda, suo team dal 2027. “Credo che fossimo disponibili a far provare le Pirelli al nostro pilota uscente, se tutti avessero deciso di farlo. Alla fine, le cose non sono andate così e abbiamo modificato il nostro piano in un altro modo". Per finire, “Non cambieremo il nostro modo di lavorare: non appena avremo novità, le diremo subito a Fabio. Per noi, questo è il nostro modo di lavorare. Anche in passato abbiamo sempre lavorato in questo modo e continueremo a concludere la stagione a modo nostro.”

Leggi anche

MotoGP, Quartararo pentito delle critiche a Yamaha? La risposta da MisanoMotoGP, Quartararo pentito delle critiche a Yamaha? La risposta da Misano
Tra 1000 e 850 in pochi giorni: il tour de force di Pol EspargaroTra 1000 e 850 in pochi giorni: il tour de force di Pol Espargaro
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto
Yamaha

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Franco Morbidelli guida la Ducati VR46 a Misano Adriatico
MotoGP

Ahi ahi ahi Morbidelli, nuova penalità nel GP a Misano: cosa è successo

11 settembre 2026
Marco Bezzecchi guida l'Aprilia MotoGP a Misano Adriatico
MotoGP

MotoGP Misano: Bezzecchi risponde a Marquez, l'incubo di Bagnaia continua

11 settembre 2026
marquez-fp1-motogp-misano
MotoGP

MotoGP FP1 Misano: Marquez scintilla e Bezzecchi insegue, duello rovente Ducati-Aprilia

11 settembre 2026

Altre notizie

Franco Morbidelli guida la Ducati VR46 a Misano Adriatico

Ahi ahi ahi Morbidelli, nuova penalità nel GP a Misano: cosa è successo

MotoGP
Marco Bezzecchi guida l'Aprilia MotoGP a Misano Adriatico

MotoGP Misano: Bezzecchi risponde a Marquez, l'incubo di Bagnaia continua

MotoGP
marquez-fp1-motogp-misano

MotoGP FP1 Misano: Marquez scintilla e Bezzecchi insegue, duello rovente Ducati-Aprilia

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez scopre le carte: "Adesso avete la foto"

MotoGP
gajser-mxgp-yamaha

Tim Gajser che guaio, stagione MXGP finita: cos'è successo al pilota Yamaha

Motocross

Articoli popolari

Valentino Rossi e Luca Marini

Marini su Valentino Rossi: "Sapevo cosa accadeva dietro le quinte"

MotoGP
Marco Bezzecchi

Aprilia in versione estrema: l'ultimo upgrade per battere Ducati

MotoGP
bonacorsi-ducati-mxgp-fine-2026

Tegola Bonacorsi, stagione finita: come sta il pilota Ducati MXGP

Motocross
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP sullo scooter nel paddock a Misano Adriatico

Pecco Bagnaia attende Bulega in MotoGP: "Non era stato gestito bene mediaticamente"

MotoGP
gajser-mxgp-yamaha

Tim Gajser che guaio, stagione MXGP finita: cos'è successo al pilota Yamaha

Motocross
Privacy and cookie settings

Loading