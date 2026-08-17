Loris Baz torna alla vittoria nel MotoAmerica Superbike: ha mantenuto una promessa speciale

Il pilota francese ha terminato con una vittoria il recente weekend di gara in Virginia: ci teneva particolarmente a trionfare.

MotoGP e WorldSBK in pausa, ma nello scorso weekend non sono mancate delle emozioni dal mondo delle corse motociclistiche. Abbiamo scritto dello spettacolo offerto dal BSB a Thruxton e dei nuovi successi di Jeffrey Herlings nella MXGP in Svezia, ma bisogna celebrare anche quando successo nel MotoAmerica Superbike al Virginia International Raceway, dove il terzultimo appuntamento del calendario 2026 è finito con il ritorno alla vittoria di Loris Baz.

MotoAmerica Superbike: Fong, vittorie e disastro. Baz conclude in trionfo

Gara 1 e Gara 2 del MotoAmerica Superbike erano state vinte da Bobby Fong (team Attack Performance Progressive Yamaha Racing), con Mathew Scholtz del team Strack Racing a completare la doppietta Yamaha. Il leader della classifica, Sean Dean Kelly, ha limitato i danni portando la sua BMW M 1000 RR sul terzo gradino del podio.

Gara 3 è stata veramente caotica. Al 7° dei 20 giri previsti c'è stato l'incidente violento di Richie Escalante (M4 ECSTAR Suzuki): ad alta velocità è finito contro le barriere di protezione, danneggiate e bisognose di essere riparate. Inevitabile l'esposizione della bandiera rossa a interrompere la corsa.

Quando Gara 3 è ripartita, su una distanza di 11 giri, c'è stato un maxi incidente in Curva 1: Fong è entrato in curva dall'interno perdendo il controllo della sua moto e innescando le cadute di altri piloti. Lui, Cameron Petersen e Benjamin Smith si sono subito ritirati, mentre Scholtz e Kelly sono ripartiti con le moto danneggiate. Il sudafricano si è poi ritirato per problemi meccanici, mentre il pilota del team OrangeCat Racing ha condotto la sua BMW fino al quindicesimo posto, ottenendo così un punto.

La vittoria è andata a Baz con Panigale del team Warhorse HSBK Ducati Flo4Law. Il francese ha effettuato il sorpasso decisivo su PJ Jacobsen al penultimo giro ed è stato bravo e tenere dietro la Ducati del collega americano, arrivato sul traguardo con 155 millesimi di ritardo dal vincitore. Podio completato dalla M 1000 RR di Jayson Uribe, per la prima volta sul podio da quando corre nel MotoAmerica Superbike.

Il ritorno negli USA

Era il 12 giugno scorso quando veniva annunciato che Baz sarebbe tornato a correre negli Stati Uniti per sostituire l'infortunato Cameron Beaubier nel team Warhorse HSBK Ducati, per il quale aveva già corso nel 2021 nella sua prima esperienza nel MotoAmerica Superbike e poi nel 2024 conquistando una vittoria e diversi podi.

Il 33enne francese aveva trascorso il 2025 negli USA gareggiando nella categoria King of the Baggers , laureandosi vice-campione, e aveva anche preso anche parte alla 8 Ore di Suzuka e al Bol d'Or (EWC) con la BMW M 1000 RR di AutoRace Ube Racing Team (6° posto finale).

Baz nella sua carriera ha corso in diverse categorie ed è arrivato anche al top correndo sia nel Mondiale Superbike sia in MotoGP. Oltre 250 gare disputate tra campionato delle derivate di serie e classe regina del Motomondiale. La voglia di correre è ancora tanta e nel weekend al VIRginia International Raceway ha conquistato quella che è la sua seconda vittoria assoluta nel MotoAmerica Superbike, la prima l'aveva ottenuta in Gara 2 al New Jersey Motorsports Park nel 2024.

La dedica speciale di Baz

Il pilota transalpino ci teneva particolarmente a vincere nel weekend in Virginia, sia perché era l'ultimo con il team Warhorse HSBK Ducati sia per ragioni personali: "Voglio iniziare dedicando questa vittoria a due miei grandissimi amici e al mio primo meccanico, che sono scomparsi nell'ultimo mese. Purtroppo ero qui a correre e non sono potuto stare vicino alle loro famiglie. Quindi Denis, Franc, questa è per voi. Quando ho saputo la brutta notizia, ho promesso che avrei vinto una gara prima di dover restituire la moto a Cam Sono davvero orgoglioso di esserci riuscito. Voglio ringraziare Bobby (Shek). Voglio ringraziare Warhorse e tutta la squadra. In gara sono stato fortunato, ma questo ripaga la sfortuna dello scorso round a Mid-Ohio. Sono felicissimo di esserci riuscito di nuovo davanti a mio padre".

Baz ha corso quattro round del calendario MotoAmerica Superbike 2026 ottenendo un totale di 91 punti e arrivando a posizionarsi decimo nella classifica generale. L'ultima gara gli ha consentito di conquistare l'unico podio, essere salito sul gradino più alto è stata una bella soddisfazione prima di riconsegnare la Panigale V4 R al rientrante Cameron Beaubier, che disputerà gli ultimi due round della stagione in programma al Circuit of The Americas di Austin e al New Jersey Motorsports Park.

I giochi per il titolo sono ancora aperti. Kelly guida la classifica con 250 punti, Scholtz è a -17. Cercheranno di dare il massimo anche Beach e Fong, rispettivamente a -31 e a -38.