Grande prestazione del pilota KTM Tech3, a un soffio dal podio nella gara a Motegi: riuscirà a confermarsi allo stesso livello nelle prossime?

Il Gran Premio del Giappone 2026 ci ha restituito un Enea Bastianini competitivo come dovrebbe esserlo sempre uno con il suo talento. A Motegi ha conquistato due quarti posti molto incoraggianti in vista dell'ultima parte di questa stagione MotoGP. Già da venerdì le cose si erano messe bene con l'accesso diretto alla Q2 delle Qualifiche, nella quale ha poi guadagnato la settima posizione sulla griglia di partenza.

Aveva concluso la Sprint al terzo posto , però essere andato sul verde nel finale ha provocato una penalità che gli ha fatto perdere una posizione e, quindi, il podio. Nella gara di oggi il podio lo ha perso per 78 millesimi, dopo un bel recupero su un Marco Bezzecchi che nel finale ha davvero tremato. Il pilota del team Red Bull KTM Tech3 può lasciare Motegi con il sorriso e guardare con fiducia al GP del prossimo weekend in Indonesia.

MotoGP Giappone: le dichiarazioni post-gara di Bastianini

Bastianini sorride in Giappone: è arrivata la svolta con la KTM?

Intervistato da Sky Sport MotoGP, il campione del mondo Moto2 2020 si è detto molto soddisfatto di come è andata oggi: "Una bella gara, molto difficile all'inizio, perché ci ho messo un po' a sorpassare Acosta e così ho perso un po' rispetto a chi era davanti. A metà gara ho cercato di spingere il più possibile e sono riuscito a riprendere Bezzecchi nel finale, ma purtroppo non sono riuscito a sorpassarlo".

Nel finale c'è stato un momento in cui Bastianini era arrivato molto sotto a Bezzecchi, però un piccolo errore gli ha forse precluso la possibilità di poter poi apportare un attacco deciso per prendersi il podio: "Lui lì ha staccato bene, io abbastanza forte perché ero ancora un po' troppo lontano per poterlo attaccare in curva 11. Ho provato a frenare più forte possibile per poi lanciarmi sul rettilineo, ma non ha funzionato. Col senno di poi sarebbe stato meglio frenare un po' prima, magari avrei avuto la chance di attaccare alla 11. Sono arrivato troppo tardi, dovevo arrivargli vicino mezzo giro prima".

Perché Enea è stato forte con la KTM a Motegi

Il pilota riminese ha provato a spiegare come mai a Motegi il suo livello di competitività sia aumentato parecchio e ha ammesso che anche studiare Acosta è servito: "Secondo me, abbiamo chiarito un po' le idee dopo la gara in Austria. Ho studiato tanto anche i dati di Pedro, perché ha fatto tanto la differenza e ho cercato di capire cosa ha fatto di diverso nelle ultime gare. Qua abbiamo provato delle soluzioni un po' diverse e mi sono trovato bene da subito quando abbiamo messo la soft dietro. E ancora meglio nel warm up quando abbiamo provato la hard, gomma che solitamente non mi piace tantissimo. Credo che il fatto di non mollare, studiare e capire cosa fanno di diverso gli altri mi abbia aiutato".

È nel finale della sua avventura con il team KTM Tech3 e forse potrebbe essere arrivato un momento di svolta per Bastianini, che mai prima d'ora aveva avuto delle sensazioni così positive alla guida della RC16: "Sono contento, la cosa che mi ha dato più soddisfazione è ritrovare il feeling che mi mancava da tantissimo tempo. Neanche a Brno o a Barcellona l'anno scorso ho avuto il feeling di Motegi. Sono veramente felice del quarto posto".

Adesso bisogna capire se Enea riuscirà a confermarsi nei prossimi GP, se quanto successo in Giappone non sia stato qualcosa di occasionale. Lo capiremo nel prossimo weekend, quando la MotoGP sarà in azione a Mandalika. Intanto, è stato bello rivederlo così veloce e finalmente in posizioni più consone al suo valore di pilota.