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Aleix Espargaro operato di nuovo: "Recupero record". Vicino il ritorno sulla Honda

MotoGP
di Matteo Bellan
lunedì, 17 agosto 2026 alle 18:18
Aleix Espargaro pilota tester Honda MotoGP
MotoGP, Aleix Espargaro operato di nuovo: si avvicina il ritorno sulla Honda
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Il pilota spagnolo di nuovo sotto i ferri: ha pubblicato lui stesso un post per dare la notizia. Ma il suo ritorno sulla Honda non è lontano.
Aleix Espargaro sempre più vicino al rientro in pista. Nella giornata di oggi ha comunicato su Instagram di essersi recato all'Hospital Universitari Quirón-Dexeus di Barcellona per un'operazione di rimozione delle placche e delle viti che gli avevano inserito nella schiena quattro mesi fa.
Il tester Honda MotoGP si è detto soddisfatto e impaziente di tornare a guidare: "Un recupero da record e ora è iniziato il conto alla rovescia per tornare in sella alla Honda a settembre! Non vedo l’ora di dare di nuovo gas!".

MotoGP, infortunio Aleix Espargaro: cos'era successo a Sepang

A inizio aprile Espargaro era stato vittima di un brutto incidente in occasione di un test HRC al Sepang International Circuit. Aveva subito diverse contusioni e la frattura di quattro vertebre, fortunatamente senza che il midollo spinale venisse compromesso. Rientrato in Spagna, il 18 aprile è stato operato all'Hospital Universitari Quirón-Dexeus di Barcellona: sono servite oltre sei ore di intervento. Quattro mesi dopo è tornato in sala operatoria per rimuovere placche e viti, segnale del miglioramento fisico effettuato.
Purtroppo, in questi mesi non ha potuto dare il suo contributo al lavoro di sviluppo previsto dalla Honda per il 2026 e soprattutto per il 2027. È stato l'altro tester, Takaaki Nakagami, a sobbarcarselo. Ma a settembre anche Aleix potrà tornare in azione e fare la propria parte. La sua esperienza e le sue indicazioni sono preziose per gli ingegneri HRC.
Lunedì 21 settembre, dopo il Gran Premio d'Austria, ci sarà un importante test con i prototipi versione 2027 e le gomme Pirelli. Espargaro è fiducioso di poter essere regolarmente in azione al Red Bull Ring di Spielberg.

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