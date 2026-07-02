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VR46-Nicolò Bulega: il team manager scopre le carte

MotoGP
di Luigi Ciamburro
giovedì, 02 luglio 2026 alle 12:00
Pablo Nieto
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Il mercato piloti MotoGP sta regalando colpi di scena col contagocce. Ad inaugurare il valzer dei comunicati ci ha pensato Ducati riconfermando Marc Marquez e annunciando l'arrivo di Pedro Acosta nel 2027. Gresini ha da poco ufficializzato l'ingresso in squadra di Dani Holgado, mentre VR46 si prepara a scoprire le carte: Fermin Aldeguer e Nicolò Bulega formeranno la nuova line-up del team di Valentino Rossi a partire dal prossimo anno.

L'ascesa di Bulega in MotoGP

Nicolo Bulega sta vivendo la stagione della vita nel Mondiale Superbike. Il pilota della Ducati ha vinto tutte le 21 gare finora disputate, affermandosi come leader incontrastato nelle derivate di serie. Borgo Panigale ha deciso di premiarlo con la promozione in MotoGP, un sogno che il pilota emiliano ha inseguito a lungo. Adesso i tempi sono maturi per l'ingresso in Top Class, dopo i vari test già effettuati sulla Desmosedici GP.
Il pilota classe 1999 da tempo lavora come collaudatore ufficiale Ducati, grazie anche alla sua profonda conoscenza delle gomme Pirelli, nuovo fornitore unico della MotoGP a partire dal 2027. Il team manager Pablo Nieto non può ancora confermare l'arrivo di Bulega nel prossimo campionato, ma conosce molto bene l'ex allievo dell'Academy. Insieme hanno vinto nel CEV, l'ha seguito in Moto3 e Moto2, dove ha dato sfoggio del suo talento. Purtroppo è mancato il successo, impedendogli di ambire a posizioni privilegiate e il salto in MotoGP.
Nicolò Bulega

Nicolò ritorna alla corte di Valentino

Per Nicolò si tratta di un ritorno nell'orbita VR46. "Abbiamo lavorato con Nicolo quando era molto giovane," ha ricordato Nieto a Speedweek.com. "Abbiamo costruito una squadra apposta per lui per il campionato spagnolo e ha vinto il titolo con noi. Dopo di ciò, è venuto con noi in Moto3. Conoscevamo già il suo grande talento allora".
Dopo il passaggio dalla Moto3 alla Moto2, la carriera di Nicolò Bulega ha preso un'altra strada. Dopo una stagione di debutto in Moto2, nel 2020 passò dalla VR46 alla Gresini, dove ha trascorso due anni difficili. "Penso che semplicemente non fosse pronto per quel livello all'epoca," ha analizzato Nieto. "Ora ha compiuto un enorme passo avanti nel Campionato del Mondo Superbike. Il talento è sempre stato presente. Oggi è un ottimo pilota."
Ora è pronto per il grande ritorno, in quella classe MotoGP che non ha mai smesso di inseguire con tutte le sue forze. Ma guai a creare false aspettative... "Dobbiamo restare calmi con i giovani piloti. In questo paddock è estremamente difficile raggiungere qualcosa di grande. Alla fine, solo pochi piloti lottano per il titolo mondiale. Ma anche qui Nicolo ha il potenziale per un grande successo".

Un asso nella manica

Il fatto che Bulega stia attualmente lavorando assiduamente alla nuova MotoGP 850cc come collaudatore Ducati potrebbe giocare a suo favore. Nicolò conosce molto bene le gomme Pirelli, da tempo utilizzate in SBK, e sta già acquisendo preziosa esperienza con la moto. Non resta che attendere l'ufficialità del suo arrivo e l'esordio in pista. Un altro pilota italiano è pronto a farci emozionare.

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Nicolò Bulega

diLuigi Ciamburro

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