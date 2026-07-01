VR46 tra sogni e incubi, Pablo Nieto: "Situazione non facile"

Stagione MotoGP dal doppio volto per il team VR46 di Valentino Rossi. Da un lato l'ascesa di Fabio Di Giannantonio, attualmente miglior pilota Ducati in classifica generale, con un gap di appena 16 punti dal leader Jorge Martin. Dall'altro lato Franco Morbidelli in grande difficoltà in sella alla Ducati Desmosedici GP, alla ricerca di un feeling che tarda ad arrivare nonostante i tecnici ai box facciano quadrato intorno all'allievo storico dell'Academy.

Morbidelli in alto mare

La situazione non è facile. È vero che 'Diggia' ha fatto un passo avanti, mentre Franco è rimasto più o meno allo stesso livello dell'anno scorso. Allo stesso tempo, il livello di prestazione generale è superiore quest'anno. Ecco perché il divario tra i due piloti è ora maggiore". Morbidelli è soltanto 16° in classifica piloti dopo il weekend di Assen, ha raccolto appena 43 punti dopo dieci Gran Premi. Il compagno di box Di Giannantonio, per fare un paragone, ha collezionato già 177 punti ed è 3°. Pablo Nieto, team manager della squadra VR46, ha parlato apertamente del momento 'no' del suo pilota. "".

Il supporto del team VR46

Franco Morbidelli ha a disposizione una Ducati GP25, moto che ha dato qualche grattacapo a Bagnaia e 'Diggia' nella stagione 2025. Tuttavia i risultati dell'italo-brasiliano sono al di sotto del suo potenziale e delle aspettative del team di Tavullia. "Dobbiamo continuare a sostenere Franco perché sappiamo che il suo potenziale è almeno sufficiente per la top 5," ha aggiunto Nieto a Speedweek.com. "Certo, non ci piace vederlo così indietro...".

D'altronde i risultati deludenti raccolti nella prima parte di questa stagione MotoGP influiscono negativamente sulla psiche e sulla fiducia di Morbidelli. Valentino Rossi è impegnato a dargli massimo supporto, essendo un allievo della VR46 Academy da tanti anni. "Lo conosciamo da molto tempo e non ci piace vederlo dove si trova in questo momento. Sappiamo anche che soffre molto per questa situazione".

VR46 sogna con 'Diggia'

Nell'altro angolo del box Fabio Di Giannantonio continua a tenere alto il nome della squadra, anche se a fine anno lascerà i colori giallo fluo per passare in KTM factory. La vittoria di Barcellona ha dato un'iniezione di fiducia all'ambiente, adesso servirà costanza di risultati. "Sappiamo che è molto difficile mantenere questo livello durante tutta la stagione perché anche gli altri atleti stanno diventando sempre più forti. Ma al momento siamo a un buon livello."

Sognare il titolo non è certo reato per 'Diggia' e la formazione di Tavullia. Obiettivo più realistico sarebbe la top-3... ma perché non sognare in grande? "Dobbiamo solo continuare a spingere", ha concluso Pablo Nieto. "È la cosa più importante al momento."