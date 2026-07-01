Ufficiale: la MotoGP non lascia Sepang, nuovo contratto e grandi piani fino al 2031

Il Mondiale MotoGP continuerà fare tappa al Petronas Sepang International Circuit dal 2027 al 2031, grazie a un nuovo contratto recentemente approvato dal governo malese.

Quest'anno il Gran Premio della Malesia si svolgerà dal 30 ottobre al 1° novembre 2026, sarà una nuova festa visto appunto il nuovo accordo appena firmato. Possiamo aggiungere, visto anche quello che sta facendo Hakim Danish , il super esordiente Moto3 che ha già regalato podi e una storica vittoria al suo paese. La Malesia ospita il Motomondiale dal 1991, dal 1999 l'appuntamento è al Sepang International Circuit, nella capitale Kuala Lumpur.

Una crescita esponenziale dal 1991, rendendo il GP della Malesia uno dei più grandi eventi sportivi del Sud-est asiatico. L'edizione del 2025 ha registrato la maggiore affluenza di pubblico nella sua storia, con un totale di 190.977 spettatori, a dimostrazione del crescente appeal dell'evento sia tra i fan locali che tra i visitatori internazionali. Il lancio della stagione MotoGP 2026 ha ulteriormente sottolineato la forza e l'importanza del mercato per la MotoGP, attirando decine di migliaia di fan desiderosi di assistere a un evento sportivo internazionale di alto livello nel cuore di Kuala Lumpur.

MotoGP in Malesia fino al 2031

"Siamo lieti che il Governo abbia approvato pienamente, durante la riunione di Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2026, il rinnovo del MotoGP Malaysia dal 2027 al 2031" ha dichiarato il Ministro della Gioventù e dello Sport, Mohammed Taufiq Johari. "Questo rinnovo va oltre la semplice garanzia di un posto per la Malesia nel calendario globale del MotoGP. Riflette il nostro impegno a rafforzare la posizione della Malesia come destinazione leader per gli sport motoristici, creando al contempo opportunità attraverso la crescita economica, lo sviluppo dei talenti e l'espansione del settore. Ancora più importante, l'appuntamento MotoGP della Malesia è diventato una piattaforma che unisce i malesi, rafforza il nostro senso di orgoglio nazionale e continua a essere l'evento sportivo internazionale più longevo della Malesia, sin dalla sua prima edizione nel 1991."

"La Malesia è un mercato importante per la MotoGP, dove abbiamo una solida base di fan e abbiamo visto l'impatto economico positivo della MotoGP crescere di anno in anno" ha poi aggiunto Carmelo Ezpeleta, CEO MotoGP SEG. "Ora puntiamo a far crescere entrambi in modo esponenziale. Sepang è una sede fantastica per il nostro sport, ben collegata a una delle città più globali del mondo: Kuala Lumpur, città che ospiterà il nostro indimenticabile evento di lancio della stagione 2026. Gare avvincenti, passione locale e richiamo internazionale creano ogni anno un evento indimenticabile in Malesia e non vediamo l'ora di tornarci fino al 2031".