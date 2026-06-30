Acosta operato, rientro al Sachsenring? L'aggiornamento sul pilota KTM

Pedro Acosta operato, risolto il problema fisico che lo tormentava da circa un anno: come sta il pilota KTM MotoGP.

"Questa mattina Pedro Acosta si è sottoposto con successo ad un piccolo intervento chirurgico al polso destro per trattare la Sindrome del Tunnel Carpale. Si prevede che tornerà per il GP di Germania, in attesa di un controllo medico la prossima settimana". Il futuro pilota Ducati ha risolto un problema che accusava da tempo, ora sta a KTM risolvere tutti i guai accusati nell'ultimo periodo e far sì che non si ripresentino di nuovo in futuro... Come annunciato già dopo il prematuro ritiro dal GP di Assen (stavolta non per problemi tecnici alla RC16), Pedro Acosta è stato operato. Arriva la comunicazione KTM Factory in merito per spiegare la situazione:Il futuro pilota Ducati ha risolto un problema che accusava da tempo, ora sta a KTM risolvere tutti i guai accusati nell'ultimo periodo e far sì che non si ripresentino di nuovo in futuro...

Prima di Ducati, Acosta vuole chiudere al meglio con KTM

Stava tutto andando per il meglio, fino al vistoso rallentamento visto nel corso del GP dei Paesi Bassi che aveva fatto temere un nuovo problema tecnico, di quelli che stanno colpendo ormai troppo spesso KTM e la RC16 dallo scorso appuntamento a Barcellona, quando l'improvviso spegnimento della moto in traiettoria ha provocato il gravissimo incidente di Alex Marquez. Ma a quanto pare non era solo questo: il pilota di punta del marchio austriaco infatti sta soffrendo da circa un anno. L'idea era operarsi dopo la tappa al Sachsenring, ma la situazione è definitivamente precipitata al TT Circuit Assen: formicolii, intorpidimenti e addirittura addormentamenti di tre dita della mano destra che l'hanno costretto al prematuro ritiro nella gara lunga di domenica. Di qui la decisione di anticipare l'intervento per risolvere una volta per tutte il problema. Ora riposo e testa solo al recupero, ci sono una decina di giorni di pausa fino al GP al Sachsenring, quando si capirà se Acosta s'è rimesso ed è in grado di correre oppure no.