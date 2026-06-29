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Alex Marquez stoico ad Assen: l'avviso sul "fattore boomerang" dopo il contatto Marc-Diggia

MotoGP
di Diana Tamantini
lunedì, 29 giugno 2026 alle 21:00
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Alex Marquez eroe silenzioso del GP ad Assen, 5° dopo il botto del venerdì. E sul contatto tra il fratello e Di Giannantonio dice che...
Non lo sa nemmeno lui com'è arrivato al traguardo nel GP dei Paesi Bassi. Alex Marquez era molto dolorante dopo l'incidente da brividi nel venerdì ad Assen, e già non era ancora in condizioni perfette per i postumi dell'infortunio in Catalunya... Addirittura pensava di fermarsi prima della fine, ma ha poi stretto i denti e portato a casa un quinto posto inaspettato (favorito anche da alcuni ritiri): un punto di ripartenza in una stagione MotoGP complicata. Non è mancato infine anche un commento sull'incidente tra il fratello Marc e Fabio Di Giannantonio, con una sorta di "avviso" al pilota VR46.

Alex Marquez ammette: "Mi volevo fermare..." 

L'highside era stato piuttosto importante, con anche l'episodio di un guanto volato via, cosa per cui Marquez aveva fatto mea culpa, ammettendo di averlo chiuso male. Insomma, più acciacchi che altro.. Ha però continuato, saltando la Q2 per riposarsi in vista della Sprint e poi del lungo GP, la gara più difficile. "Più sofferenza che divertimento" ha ammesso alla fine, come riporta Motosan. "A dieci giri dalla fine mi volevo fermare, sono sincero, non ce la facevo più. Ma ero lì, mi sentivo bene in sella, e anche il piazzamento ha dato una mano a finire la gara abbastanza bene". Con festa al box Gresini Racing al momento del ritorno, per esaltare quanto fatto da quello che sarà il suo unico pilota ufficiale per un bel po' dopo l'infortunio di Aldeguer.
MotoGP Assen: Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio, con Alex Marquez a seguire&nbsp;
MotoGP Assen: Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio, con Alex Marquez a seguire 

Il fattore boomerang

Tra due settimane tocca al GP al Sachsenring: Alex Marquez lavorerà per arrivare nelle migliori condizioni possibili, ma non ha nessuna aspettativa né crede nei miracoli. "In teoria le curve a sinistra possono aiutarmi, ma conta soprattutto che non ho perso la velocità" ha sottolineato il vice-campione MotoGP 2025. "Ho ripreso il ritmo di gara, da adesso devo avere pazienza". Per finire, gli è stato chiesto un commento sul contatto tra Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez durante il GP. "È una manovra da ultima curva, non da 5 giri alla fine. E quando tiri un boomerang devi stare attento perché torna sempre indietro" ha concluso.
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diDiana Tamantini

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