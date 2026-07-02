Corsedimoto NEXT, piloti e team diventano protagonisti del nostro acceleratore digitale

Raccontare Storie di Moto è l'identità di Corsedimoto . La testata, nata nel 2016, è cresciuta fino a diventare una delle principali piattaforme verticali con un obiettivo chiaro: portare i lettori dentro i principali campionati del mondo, dalla MotoGP alla Superbike, senza dimenticare eventi che scatenano sogni e passioni come le road races e molto altro.

Il nostro modo di raccontare si dipana fra gli articoli della testata web, le piattaforme social e i libri della nostra casa editrice CDM Edizioni , un progetto che ci rende sempre più orgogliosi. Corsedimoto è l'unica realtà web del motorsport a vantare la propria firma anche in libreria. In catalogo abbiamo leggende del nostro sport come Adrian Newey, Jonathan Rea e l'ultima uscita, la biografia dell'indimenticabile Giovanni Di Pillo.

Questa autorevolezza e identità, costruite passo dopo passo, sono la base su cui stiamo costruendo il nostro futuro. L'ultima idea in ordine di tempo è "Corsedimoto NEXT", il progetto ambizioso che mette al centro piloti e team. Attraverso questa piattaforma editoriale i protagonisti del nostro mondo avranno la possibilità di raccontarsi al grande pubblico da loro stessi, in presa diretta, trovando spazio su una delle testate più seguite: Corsedimoto.

Nel motorsport moderno è difficile emergere. Non basta essere veloci in pista, serve sempre farsi notare e trovare il giusto modo per raccontare la propria identità, e noi lo sappiamo bene.

Corsedimoto NEXT non è una semplice vetrina, ma una strategia multicanale a disposizione dei protagonisti, piloti e team. Non solo articoli dedicati sul sito web, ma anche contenuti creati per i social, il presente e il futuro della comunicazione sportiva. Associare il proprio nome a una testata prestigiosa, aumenta notevolmente autorevolezza e credibilità, oltre ad assicurare l'acquisizione di un pubblico competente e fedele.

Il progetto ha dei pilastri saldi, come il racconto del "dietro le quinte", la valorizzazione dei partner commerciali e la narrazione della preparazione atletica e tecnica delle gare. La formula, però, non è statica. Il progetto è ampiamente personalizzabile in base alle esigenze comunicative del singolo protagonista, pilota o team: la responsabile Martina Campomaggi, vi accompagnerà passo passo, dopo aver conosciuto e osservato ogni specifico caso. Così vi aiuterà a scegliere la strategia di comunicazione multicanale migliore.

Il futuro del motorsport si scrive insieme, Corsedimoto NEXT è l'acceleratore digitale che darà voce alla vostra passione, trasformando l'impegno in pista in una storia da raccontare.

Per entrare a far parte del progetto Corsedimoto NEXT potete contattare la responsabile Martina Campomaggi a questi recapiti:

-telefono:3314314266