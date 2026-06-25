Acosta in Ducati, la reazione di Marquez e il consiglio di Bagnaia: "Non è un mostro"

L'attuale pilota KTM vestirà di rosso dal 2027: ovviamente, gli attuali piloti della squadra ufficiale ducatista sono stati interpellati sull'argomento ad Assen.

Siglato l'accordo tra costruttori, team e MotoGP Group, è iniziata la girandola di annunci sul mercato piloti. Ducati è stata la protagonista principale con i comunicati sul rinnovo di Marc Marquez, l'addio di Pecco Bagnaia e l'ingaggio di Pedro Acosta . Poi è stata Aprilia ad ufficializzare l'arrivo di Bagnaia come futuro compagno di Marco Bezzecchi. E c'è tanto altro che deve ancora essere annunciato.

Sicuramente la coppia rossa Marquez-Acosta promette scintille, i due si sono già resi artefici di alcuni duelli accessi in pista e sarà interessante vederli come compagni di squadra. Il team Ducati Lenovo dovrà essere bravo a gestirli, se ci saranno momenti di tensione dovuti alla loro rivalità. Finora, entrambi hanno mostrato rispetto reciproco, però la situazione può cambiare un po' quando si condivide lo stesso box e si lotta per lo stesso obiettivo.

MotoGP, Acosta rosso: cosa pensa Marc Marquez

Ducati sceglie Acosta: la risposta di Marquez

Normale che le recenti notizie di mercato siano diventate un tema di discussione al TT Circuit nel consueto giovedì dedicato alle interviste ai media. Per quanto riguarda l'arrivo di Acosta nel box rosso, Marquez comprende perfettamente la decisione presa dal team di Borgo Panigale: "Pedro è uno dei piloti più talentuosi e veloci della MotoGP, quindi penso si tratti di un'ottima mossa da parte di Ducati. Ma non voglio entrare troppo nei dettagli, perché avremo tempo durante l'inverno per parlarne e, soprattutto, perché ho un enorme rispetto per Pecco, il mio attuale compagno di squadra".

Il nove volte campione del mondo sa che avrà a fianco un pilota molto affamato di vittorie, avendo vissuto degli anni con KTM nei quali non ha potuto vincere pur sentendosi un top rider. Acosta vede il passaggio in Ducati come la grande occasione della sua carriera in MotoGP e vuole dimostrare di poter essere il numero 1. Consapevole del suo potenziale, dovrà anche essere intelligente nel gestire il rapporto con Marquez.

Il consiglio di Pecco Bagnaia a Pedro

Il consiglio di Pecco Bagnaia a Pedro

Durante la conferenza stampa ad Assen è stato chiesto a Bagnaia quale consiglio darebbe ad Acosta, dato che lo sostituisce come compagno di Marquez in Ducati, e la sua risposta si lega perfettamente a quanto appena detto: "Marquez non è un mostro, quindi puoi avere un buon rapporto con lui".

Avere una relazione positiva, costruttiva, con il compagno di squadra può essere di aiuto. Soprattutto quando si tratta di lavorare allo sviluppo della moto e il confronto serve anche agli ingegneri per prendere delle decisioni. Questo non significa dover diventare amici, non è necessario, ma farsi la guerra o comunque avere un rapporto negativo può fare più danni che altro.