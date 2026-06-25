"Il cielo è azzurro sopra Noale": Bagnaia ufficiale Aprilia, con Bezzecchi super team per il futuro

Contratto quadriennale: ecco la comunicazione Aprilia su Bagnaia. Confermato ufficialmente un altro tassello per la rivoluzione MotoGP.

"Il cielo è azzurro sopra Noale": Pecco Bagnaia passerà in Aprilia Racing (dall'anno prossimo con lo sponsor ufficiale Monster) dal 2027 e con un contratto quadriennale, affiancando il già confermato Marco Bezzecchi per un team totalmente tricolore per il prossimo anno. Una comunicazione che segue gli annunci di Marquez-Acosta e l'addio del piemontese a Ducati dopo otto anni e due titoli MotoGP, mancava solo la conferma ufficiale di ciò che si sapeva da tempo, arrivata oggi alla vigilia delle prime prove che aprono il : Pecco Bagnaia passerà in Aprilia Racing (dall'anno prossimo con lo sponsor ufficiale Monster) dal 2027 e con un contratto quadriennale, affiancando il già confermato Marco Bezzecchi per un team totalmente tricolore per il prossimo anno. Una comunicazione che segue gli annunci di Marquez-Acosta e l'addio del piemontese a Ducati dopo otto anni e due titoli MotoGP, mancava solo la conferma ufficiale di ciò che si sapeva da tempo, arrivata oggi alla vigilia delle prime prove che aprono il GP dei Paesi Bassi al TT Circuit Assen.

La comunicazione ufficiale Aprilia

Francesco Bagnaia ha firmato un contratto di quattro anni con Aprilia Racing a partire dal 2027. Il pilota italiano correrà in sella alla RS-GP al fianco di Marco Bezzecchi, completando così la formazione tricolore della Casa di Noale in MotoGP. L’ingaggio di Bagnaia si conferma come un tassello di grande valore per Aprilia Racing che, con l’arrivo di un tre volte Campione del Mondo, consolida ulteriormente la propria posizione al top della MotoGP. Questo accordo conferma anche la solidità del progetto di Aprilia Racing alla vigilia della rivoluzione tecnica del 2027, che vedrà l’introduzione dei nuovi motori da 850cc.

I numeri di Francesco Bagnaia sono impressionanti: fin dal suo esordio in Moto3 nel 2013, il pilota italiano ha dimostrato un talento eccezionale e una grande determinazione, doti che gli hanno permesso di conquistare tre titoli iridati, uno in Moto2 nel 2018 e due consecutivi in MotoGP nel 2022 e 2023 con un totale di 41 vittorie, 86 podi e 35 pole position. Un palmarès che fa di Bagnaia uno dei piloti italiani più vincenti in top class, dietro solo a Giacomo Agostini e Valentino Rossi.

Le parole di Massimo Rivola