"Il cielo è azzurro sopra Noale": Bagnaia ufficiale Aprilia, con Bezzecchi super team per il futuro

Contratto quadriennale: ecco la comunicazione Aprilia
su Bagnaia. Confermato ufficialmente un altro tassello per la rivoluzione MotoGP.
"Il cielo è azzurro sopra Noale"
: Pecco Bagnaia passerà in Aprilia Racing (dall'anno prossimo con lo sponsor ufficiale Monster) dal 2027 e con un contratto quadriennale, affiancando il già confermato Marco Bezzecchi per un team totalmente tricolore per il prossimo anno. Una comunicazione che segue gli annunci di Marquez-Acosta e l'addio del piemontese a Ducati dopo otto anni e due titoli MotoGP, mancava solo la conferma ufficiale di ciò che si sapeva da tempo, arrivata oggi alla vigilia delle prime prove che aprono il GP dei Paesi Bassi
al TT Circuit Assen.
La comunicazione ufficiale Aprilia
Francesco Bagnaia ha firmato
un contratto di quattro anni con Aprilia Racing a partire dal 2027.
Il pilota italiano correrà in sella alla RS-GP al fianco di Marco Bezzecchi, completando così
la formazione tricolore della Casa di Noale in MotoGP. L’ingaggio di Bagnaia si
conferma come un tassello di grande valore per Aprilia Racing che, con l’arrivo di un tre volte
Campione del Mondo, consolida ulteriormente la propria posizione al top della MotoGP. Questo
accordo conferma anche la solidità del progetto di Aprilia Racing alla vigilia della
rivoluzione tecnica del 2027, che vedrà l’introduzione dei nuovi motori da 850cc.
I numeri di Francesco
Bagnaia sono impressionanti: fin dal suo esordio in Moto3 nel 2013, il pilota italiano ha
dimostrato un talento eccezionale e una grande determinazione, doti che gli hanno permesso di
conquistare tre titoli iridati, uno in Moto2 nel 2018 e due consecutivi in MotoGP nel 2022 e 2023 con
un totale di 41 vittorie, 86 podi e 35 pole position. Un palmarès che fa di Bagnaia uno dei
piloti italiani più vincenti in top class, dietro solo a Giacomo Agostini e Valentino Rossi.
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Le parole di Massimo Rivola
“Michele Colaninno ed io condividiamo l’idea di sostenere l’Italia e per questo abbiamo entrambi pensato a Marco e Pecco insieme per il prossimo capitolo di Aprilia Racing"
ha sottolineato il CEO Aprilia Racing. "L’arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano, che in questi ultimi mesi si è distinto a livello mondiale grazie alle imprese di Kimi Antonelli in Formula 1, di Jannik Sinner nel tennis e di Federica Brignone ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Per questo accogliere Pecco ci riempie d'orgoglio e dà un’ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo. Daremo a lui e alla sua famiglia un caloroso benvenuto, ma prima cercheremo di batterlo! Avere un pluricampione del Mondo è una responsabilità che non vediamo l'ora di prenderci.”