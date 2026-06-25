Ducati, tecnologia Superbike per la Desmo250 MX: leggera, precisa, implacabile

Dalla Superbike al fuoristrada: Ducati scrive un nuovo capitolo della sua storia con la sua Desmo250 MX.

Come tutte le Ducati, la Desmo250 MX nasce dalle competizioni, dove la Casa di Borgo Panigale sperimenta le soluzioni da rendere poi disponibili agli appassionati sulle moto di produzione. In primis, è stata sviluppata in gara nell'Italiano Prestige da Alessandro Lupino ed eredita i punti di forza della Desmo450 MX: precisione, controllo e affidabilità, declinati nel segmento più combattuto del motocross, dove la moto fa la differenza. Non solo offroad, visto che si guarda anche alla velocità, ovvero alla MotoGP (come evoca il nome "Desmo") ed alla Superbike, anzi soprattutto quest'ultima.

Il motore condivide il DNA di quello della Panigale V4R delle derivate di serie: Ducati scrive quindi un nuovo capitolo della sua storia con la sua Desmo250 MX, quella di Ferruccio Zanchi nel Mondiale MX2 e di Simone Mancini nell'Europeo 250. A un anno di distanza dalla presentazione della 450 MX, la prima Ducati da Cross dell'era moderna e la prima moto della sua classe dotata di sistema desmodromico, la Casa di Borgo Panigale prosegue nel percorso di completamento della sua gamma offroad. La Desmo250 MX arriverà presso le concessionarie europee selezionate a partire da fine luglio 2026. La distribuzione si estenderà verso il Nord America ad agosto, e a seguire nel resto del mondo.

Monocilindrico desmodromico da 15.000 giri

Il cuore della Desmo250 MX è un motore nuovo in ogni dettaglio, compatto, leggero (24,7 kg) e potente capace di 44,5 CV a 12.500 giri/minuto. È stato progettato attingendo all'esperienza maturata sulla Panigale V4 R, la massima espressione tecnologica Ducati, con cui la Desmo250 MX condivide le misure di alesaggio e corsa (81 x 48,4 mm) e alcune delle soluzioni più avanzate. Fluidodinamica, geometrie dei condotti, diagrammi di distribuzione e masse volaniche sono state sviluppate per rispondere alle esigenze specifiche del motocross: un motore studiato per spingere in ogni fase della guida. Si è lavorato su una curva di coppia sostenuta ed equilibrata a tutti i regimi, con una risposta pronta ai bassi e un allungo capace di sfruttare i benefici del sistema desmodromico in tutti i momenti decisivi della gara: partenza, uscita di curva e allungo. Situazioni in cui ogni singolo decimo fa la differenza.

La distribuzione desmodromica è la firma tecnologica di Ducati, e sulla Desmo250 MX esprime il suo massimo potenziale. Valvole di aspirazione in titanio, di scarico in acciaio, e una precisione di controllo che permette di spingere il motore fino a 15.000 giri. Un nuovo riferimento per la categoria, che consente di insistere più a lungo con ogni singola marcia.

L'alimentazione è affidata a un corpo farfallato Mikuni da 44 millimetri. Lo scarico è completamente nuovo, studiato per massimizzare prestazioni e guidabilità, pur rispettando i limiti dei regolamenti fonometrici delle competizioni internazionali. A completare il pacchetto, un cambio a 5 marce sviluppato appositamente per la Desmo250 MX, dotato di quickshifter in innesto, e una frizione con comando idraulico Brembo, pacco a 7 dischi e molla a tazza. Una soluzione che garantisce uno stacco sempre preciso e progressivo, per far fronte all'usura tipica di questa disciplina.

Il risultato è un motore che mette chiunque nelle condizioni di esprimersi al meglio e di adattarsi a diverse esigenze di guida, senza limitare il potenziale richiesto dai piloti più esperti.

Confidenza su ogni circuito

La ciclistica della Desmo250 MX nasce dal telaio perimetrale e forcellone in alluminio della 450. I tecnici Ducati hanno effettuato un meticoloso lavoro di ottimizzazione sulle rigidezze per ottenere il miglior feeling di guida e dare la massima confidenza al pilota in ogni condizione, soprattutto nelle fasi in cui la 250 esprime il suo massimo potenziale: la staccata e la percorrenza di curva.

Obiettivi ottenuti lavorando con interventi mirati anche sulle sospensioni. Forcella e monoammortizzatore Showa hanno un'idraulica sviluppata appositamente per questo modello, con l'obiettivo di ottenere un bilanciamento neutro, per ridurre al minimo i trasferimenti di carico in frenata, in accelerazione e in curva. Il risultato è una moto intuitiva, capace di rendere al meglio su tracciati di diverse tipologie e fondi, anche in virtù di un peso con tutti i liquidi, senza carburante, di soli 103 kg.

La maneggevolezza viene esaltata dalla scelta degli pneumatici di primo equipaggiamento Pirelli Scorpion MX32, che oltre a garantire un elevato grip assicurano, grazie al posteriore con misura 100/90-19, una moto rapida nei cambi di direzione e in fase di ingresso curva.

L'impianto frenante è condiviso con la 450: sistema Brembo con dischi Galfer da 260 mm all'anteriore e 240 mm al posteriore. Potenza e modulabilità senza compromessi, anche per chi guida una 250.

Elettronica da riferimento

La Desmo250 MX è equipaggiata con un pacchetto elettronico unico per la categoria, derivato direttamente da quello della Desmo450 MX, calibrato e ottimizzato per esaltare le caratteristiche della 250. Due mappe motore, personalizzabili tramite l'app X-Link, permettono di modificare il livello di risposta dell'acceleratore. Il Ducati Traction Control è regolabile su tre livelli d'intervento, il freno motore su due livelli e il Launch control su tre. Ogni pilota può così cucirsi la moto addosso in base allo stile di guida, al fondo e alle condizioni di gara.

Il Traction Control, già molto apprezzato sulla Desmo450 MX, costituisce l'elemento più evoluto del pacchetto elettronico. Grazie all'esperienza acquisita in MotoGP e Superbike, Ducati ha realizzato e brevettato un vero e proprio sistema di controllo della trazione. Questo sistema aumenta la sicurezza del pilota e il risparmio di energie nella guida, e può migliorare il tempo sul giro. A differenza dei sistemi attualmente disponibili nel segmento, il Ducati Traction Control (DTC) implementato sulla Desmo250 MX calibra il taglio di potenza in funzione del reale slittamento della ruota posteriore, garantendo così efficacia, prontezza e linearità di intervento.

Manutenzione Predittiva

Sempre grazie alle competenze sviluppate in Superbike e MotoGP, Ducati Corse ha sviluppato un algoritmo specifico per la Desmo450 che calcola in tempo reale un indice di stress del motore, basandosi sui parametri di funzionamento e sulle condizioni di utilizzo. Il sistema aggiorna poi sulla base di quest'ultimo le scadenze di manutenzione, che sono visualizzabili attraverso l'App Ducati X-Link.

In questo modo, le scadenze delle attività di controllo e assistenza vengono modulate sulla base dello stile di utilizzo, con interventi più frequenti per un uso professionale/intensivo o più dilatati nel caso di piloti amatoriali, superando le tradizionali tabelle statiche.

La manutenzione della Desmo250 MX prevede due tipi di intervento, definiti “MID” e “FULL”.

Il MID Service comprende il controllo del gioco valvole, che si effettua allo scadere delle 45 ore, e la sostituzione del pistone, che può avere un intervallo variabile tra 45 e 60 ore, in funzione dello stress calcolato.

Il FULL Service, che prevede la revisione completa del motore, può invece variare indicativamente tra 90 e 120 ore, sempre in base ai fondi dei circuiti e dello stile di guida del pilota.

Accessori

Grazie al catalogo Ducati Performance è possibile realizzare una replica della Ducati Desmo250 MX guidata nell'Europeo MXGP da Simone Mancini. Tutti i dettagli della 250 MX ufficiale, infatti, sono disponibili sul catalogo Ducati Performance con la sola eccezione delle sospensioni ufficiali Showa, non acquistabili dai piloti privati.

Le parti speciali offerte comprendono pezzi Factory ricavati dal pieno come le piastre di sterzo, ma anche scarico completo oppure silenziatore slip-on Akrapovič in titanio, pinze freno Brembo Racing e sospensioni Showa “Kit A”. La lista degli accessori disponibili verrà progressivamente ampliata.

Per completare il look Factory, infine, il catalogo Ducati Performance offre una collezione tecnica completa realizzata in collaborazione con Drudi Performance. L'offerta si compone di un completo maglia/pantalone/guanti/stivali Alpinestars, casco Arai, gilet antivento, softshell e giacchetto antipioggia Spidi.

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Desmo250 MX MY2027, i dettagli tecnici

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