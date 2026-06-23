Sfida totale ad Assen: Ducati in rimonta, Aprilia prova verità? Gli orari TV e streaming

Il TT Circuit Assen attende il Mondiale MotoGP 2026, tornano anche le Bagger. Il programma TV completo.
Appena archiviato l'evento a Brno, tocca al Gran Premio dei Paesi Bassi sul TT Circuit Assen, con alcune novità tecniche per la MotoGP (ecco quali
). Ducati sta tornando, Aprilia s'è salvata con Ogura ma deve riscattarsi dopo quanto successo con Bezzecchi. KTM invece deve risolvere i troppi problemi tecnici dell'ultimo periodo, come andrà poi per Honda e Yamaha? In Moto2, fuori causa sia Barry Baltus (Fantic) che Alonso Lopez (Italjet Gresini) per differenti problemi, verranno sostituiti rispettivamente da Jorge Navarro e Milan Pawelec.
In Moto3 Marcos Uriarte continua con Intact GP al posto di David Munoz infortunato. Chi emergerà nelle tre classi del Motomondiale? Ricordiamo che c'è anche la Bagger World Cup, al terzo evento del 2026, con il bicampione MotoE Jordi Torres che entra a far parte della griglia con Joe Rascal Racing al posto di Cody Wyman. Di seguito tutti gli orari del Gran Premio dei Paesi Bassi: come sempre diretta integrale su Sky Sport (in streaming su SkyGo e NowTV), TV8 trasmetterà sempre solo in differita le gare della domenica di GP.
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto
Gli orari Sky Sport
Venerdì 26 giugno
9:00-9:35 Moto3 Prove Libere 1
9:50-10:30 Moto2 Prove Libere 1
10:45-11:30 MotoGP Prove Libere 1
12:40-13:00 Baggers Prove Libere 1
13:15-13:50 Moto3 Prove
14:05-14:45 Moto2 Prove
15:00-16:00 MotoGP Prove
17:10-17:30 Bagger Prove Libere 2
Sabato 27 giugno
8:40-9:10 Moto3 Prove Libere 2
9:25-9:55 Moto2 Prove Libere 2
10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 2
10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
12:05-12:25 Baggers Qualifiche
12:45-13:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
13:40-14:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
15:00 MotoGP Sprint – 13 giri
16:10 Baggers Gara 1 - 9 giri
Domenica 28 giugno
9:40-9:50 MotoGP Warm Up
11:00 Moto3 Gara – 20 giri
12:15 Moto2 Gara – 22 giri
14:00 MotoGP Gara – 26 giri
15:30 Baggers Gara 2 - 9 giri
La semidifferita su TV8
Sabato 27 giugno (diretta
10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
12:45-13:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
13:40-14:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
15:00 MotoGP Sprint – 13 giri
Domenica 28 giugno (differita)
13:05 Moto3 Gara – 20 giri
14:20 Moto2 Gara – 22 giri
16:05 MotoGP Gara – 26 giri