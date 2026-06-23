MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Caso Bezzecchi: Perchè le MotoGP e le Superbike se cadono non si spengono?

MotoGP
di Paolo Gozzi
martedì, 23 giugno 2026 alle 19:00
Caso Bezzecchi: perchè le MotoGP e Superbike non si autospengono?
Aggiungi come fonte preferita su Google
L'intemperanza di Marco Bezzecchi a danni del commissario dopo la caduta nella Sprint della MotoGP a Brno solleva anche temi tecnici: non sarebbe più sicuro che, in caso di caduta, le moto si spegnessero da sole?
La risposta sembra ovvia, ma non è, perchè nella storia del motociclismo questa problematica è già stata affrontata parecchie volte. In Superbike, anni fa, era stato introdotto un sistema elettronico che in caso di caduta, cioè quando l'inclinazione del mezzo superava un certo angolo, disattivava l'alimentazione, provocando l'autospegnimento. Il dispositivo è stato in seguito abolito, e più avanti vedremo perchè.

Il rischio e il limite

Le corse, oggi, sono gestite in modo da limitare al massimo i rischi aumentando la sicurezza in ogni area praticabile. Ma che in caso di incidente un pilota possa ripartire, è chiaramente una debolezza del sistema. Per regolamento, oggi, tocca ai commissari di percorso valutare i danni e decidere se pilota e moto sono in grado di tornare in pista, seguendo procedure di rientro in pista codificate e aggiornate prima dell'inizio della corrente stagione. Questo dettaglio spiega perchè il gesto di Bezzecchi è stato sanzionato con l'esclusione diretta dal GP.
Fare che in modo che la moto non si spenga è una chiara esigenza del team, perchè in parecchi casi al pilota può riprendere la corsa minimizzando le conseguenze di classifica, oppure rientrare al box più velocemente in caso di incidente in prova. Ma sono situazioni che generano situazioni di potenziale pericolo. Intanto per chi presta soccorso: la moto incidentata accesa è un pericolo perchè, con la marcia inserita, ruota e catena di trasmissione continuano a girare. Ma soprattutto per i piloti: MotoGP e Superbike oggi sono veicoli molto complessi ed è impossibile valutare in pochi istanti e organi fondamentale non abbiano subìto danni.

Kill switch

Sulle MotoGP e Superbike c'è un pulsante (kill switch) di colore rosso che permette ai commissari (o al pilota...) di spegnere la moto in caso di necessità. Ma nella concitazione del momento, con la moto inclinata a terra e magari danneggiata più o meno seriamente, non è facile tantomeno "naturale" raggiungerlo. Infatti il commissario di Brno, invece di premere il bottone, ha inavvertitamente girato la manopola del gas accelerando l'Aprilia e mandando su tutte le furie il Bez. Ricordiamo che in MotoGP i propulsori sono contingentati: l'Aprilia, che adesso non ha concessioni, ne può usare solo sette per 22 GP, oltre alle 22 gare Sprint e relativi turni di prove e qualifiche. Non sarebbe consigliabile discutere, nell'ambito del miglioramento della sicurezza, dell'introduzione dell'autospegnimento in caso di incidente? Fra l'altro potrebbe servire a tutelare anche la meccanica...
Superbike: una delle due cadute di Troy Bayliss in gara 1 a Silverstone 2002

Lo strano caso di Bayliss 2002

Chi segue il Mondiale Superbike da parecchio tempo ricorderà che ad inizio anni 2000 questo dispositivo era stato reso obbligatorio. Ma, fatta la legge, trovato il ...rimedio. A Silverstone 2002 ci fu un episodio che ha fatto epoca. Nel diluvio di gara 1 Troy Bayliss con la Ducati cadde due volte, ma in entrambe le circostanze rialzò la moto e riprese la corsa, arrivando al traguardo in quinta posizione.
Il team Honda HRC, che aveva vinto gara 1 con Colin Edwards, chiese l'immediata verifica del funzionamento dell'autospegnimento. In parco chiuso i commissari inclinarono la Ducati simulando la caduta, e miracolosamente il bicilindrico si ammutolì Quindi tutto regolare, per lo sconcerto dei tecnici Honda HRC presenti alla scena. Per inciso: Troy poi vinse gara 1 stiamo parlando del Mondiale 2002, quello della mitica finalissima Edwards vs Bayliss nell'atto finale di Imola.
Adesso, con la tecnologia che c'è, un escamotage di questo genere non sarebbe possibile. L'unica cosa che non è cambiata sono i rischi. Nella storia del Motomondiale, in anni remoti, ci sono stati incidenti anche tragici occorsi dopo che un pilota era caduto e poi ripartito. Pensarci prima, forse non sarebbe male.
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

Schiaffo Bezzecchi, risponde il marshall. Rossi e Marini opinioni diverseSchiaffo Bezzecchi, risponde il marshall. Rossi e Marini opinioni diverse
Caso Bezzecchi: scintille nel box Aprilia, Rivola corregge il tiroCaso Bezzecchi: scintille nel box Aprilia, Rivola corregge il tiro
Superbike

diPaolo Gozzi

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

motogp-assen-orari-2026
MotoGP

Sfida totale ad Assen: Ducati in rimonta, Aprilia prova verità? Gli orari TV e streaming

23 giugno 2026
ogura-motogp-brno
MotoGP

L’ascesa di Ai Ogura tra umiltà e numeri: e se fosse lui l'anti Marquez?

23 giugno 2026
Maverick Vinales
MotoGP

Tensione KTM-Vinales, Tech3 chiede tempo: "Non so dove andrò"

23 giugno 2026

Altre notizie

motogp-assen-orari-2026

Sfida totale ad Assen: Ducati in rimonta, Aprilia prova verità? Gli orari TV e streaming

MotoGP
van-drunen-ama-wmx-podio

Regina guerriera: Lotte van Drunen brilla in AMA WMX con cuore e grinta

Motocross
ogura-motogp-brno

L’ascesa di Ai Ogura tra umiltà e numeri: e se fosse lui l'anti Marquez?

MotoGP
cairoli-ducati-usa-motocross

Inossidabile Cairoli: tre round AMA Pro Motocross con Ducati, ecco quando e dove

Motocross
Austria

Formula 1: Hamilton sogna il bis, fermerà le Mercedes anche in Austria?

Formula 1

Articoli popolari

Franco Morbidelli

Schiaffo Bezzecchi: Morbidelli tira in ballo Aleix Espargaró

MotoGP
Marco Bezzecchi

Schiaffo Bezzecchi, risponde il marshall. Rossi e Marini opinioni diverse

MotoGP
Noriyuki Haga

Infinito Noriyuki Haga: torna a correre in Giappone con pole e podio in gara!

In Pista
Marco Bezzecchi

Caso Bezzecchi: scintille nel box Aprilia, Rivola corregge il tiro

MotoGP
pirelli-2027-prototype-tyre-motogp

Rivoluzione MotoGP, Pirelli completa a Brno il primo test 850cc: ecco com'è andata

MotoGP

Loading