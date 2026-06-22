Caso Bezzecchi: scintille nel box Aprilia, Rivola corregge il tiro

Il caso Bezzecchi ha catturato tutta l'attenzione nel Gran Premio di Brno. Il gesto del pilota Aprilia è senza precedenti nella storia della MotoGP e i vertici di Noale hanno commesso un errore grave: presentare ricorso. A distanza di alcune ore il CEO Massimo Rivola ha provato a correggere il tiro in un weekend da archiviare per gli uomini del marchio veneto.

Doppio errore Balaton Park-Brno

Il Mondiale 2026 è cominciato subito alla grande per i piloti Aprilia, ma con l'arrivo delle tappe europee la tensione è decisamente salita. Prima le due bandiere rosse al Montmelò, poi il maxi-incidente alla partenza del GP d'Ungheria, scatenato da un errore di Jorge Martin alla prima curva. In quella occasione il campione MotoGP 2024 ha messo fuori gioco due colleghi di marca: Fernandez e Bezzecchi. A tal proposito Massimo Rivola ha commentato: "Jorge ha commesso un errore indegno di un campione del mondo". Il pilota madrileno era determinato a chiarire l'accaduto con il compagno di box e con Rivola, sottolineando però la necessità di tenere unito il gruppo: "Se siamo l'uno contro l'altro, è come spararci sui piedi; non ha senso. Dobbiamo essere intelligenti".

A Brno si è aperta un'altra controversia per Aprilia, stavolta nell'altro angolo del box. Marco è caduto sabato nella gara Sprint e ha avuto un violento alterco con un commissario di gara. La Direzione Gara ha deciso giustamente di squalificarlo per il resto del Gran Premio, costringendolo a restare fuori nella gara domenicale. La Casa veneta ha presentato ricorso, prontamente respinto, mentre è rimasta in silenzio davanti alla penalità inflitta a 'Martinator'...

La reazione di Rivola

Rivola ha condannato il comportamento antisportivo di Bezzecchi, ma è chiaro che non l'ha fatto con lo stesso tatto con cui aveva parlato dell'errore di Martin in Ungheria. Da qui le parole di Jorge dopo la gara di oggi a Brno, considerando che ciò che ha fatto il suo compagno di squadra non ha precedenti in MotoGP. "Se dovesse mai succedere qualcosa del genere, la mia squadra dovrebbe difendermi, proprio come ha fatto con lui". Bisogna però sottolineare che la crisi avuta tra il madrileno e l'Aprilia l'anno scorso abbia un po' minato il rapporto tra le due parti. Senza dimenticare che lo spagnolo ha già firmato un contratto con la Yamaha per il 2027 già da tempo (mentre Bezzecchi è stato riconfermato ancor prima dell'inizio del campionato).

Innanzitutto, ci scusiamo anche con il commissario di gara. La sanzione è ineccepibile, dal punto di vista della severità, nel senso che non possiamo tollerare un gesto di questo tipo. Il motivo per cui abbiamo presentato ricorso è che in passato episodi ben meno gravi sono stati trattati con eccessiva indulgenza. Quindi la nostra intenzione era di vederlo comunque correre in pista, magari con una multa salata, ma seguendo un criterio simile a quello applicato in precedenza. Tale criterio non è stato utilizzato questa volta, e va bene così". Dopo lo stop di Brno, il 'Bez' è ancora in testa alla classifica generale con 180 punti, ma i rivali si stanno avvicinando. I ritiri in gara non perdonano, ed è questo che ha portato Martin a 8 punti di distacco, Di Giannantonio a 23 punti e Marc Marquez a -40. L'Aprilia è ora sotto pressione, con Rivola che ha cercato di mettere una pezza dopo il fallito ricorso. "".

Gesto emotivo ma punibile

Se guardate le immagini, non stava camminando tranquillamente. Ha cominciato a correre quando ha visto il motore arrivare al limitatore di giri, perché la ruota girava esattamente a 165 km/h. Immaginate se il commissario avesse sollevato la moto, dove saremmo finiti a raccoglierla... A parte questo, il suo gesto è inaccettabile, tutto qui. La sua reazione è tipica di chi vede la scena e pensa: 'Cosa sta succedendo alla mia moto?', percependo una situazione di pericolo. Ma ripeto, la reazione è inaccettabile". Si cerca di dare un senso alla reazione di Marco Bezzecchi , preoccupato per la sua RS-GP dopo l'incidente. "".

La sfida Ducati-Aprilia adesso entra nel vivo, con il marchio di Borgo Panigale che sta riconquistando terreno dopo un inizio in salita. Il GP dell'Ungheria insegna qualcosa anche all'ingegnere di Noale. "Credo che anche io, nel mio ruolo, abbia margini di miglioramento nella gestione dei piloti, anche se preferisco essere come sono, con veri piloti, persone vere, che reagiscono emotivamente. La reazione è stata sbagliata. Ma allo stesso tempo, questi sono i piloti che mettono qualcosa di più in gioco, il loro cuore, non solo la testa".