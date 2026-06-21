Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Brno

Marquez in trionfo in Repubblica Ceca, la corsa al titolo è apertissima e ci sono più piloti che possono crederci: ecco la situazione nel campionato.

Dopo la gara al Mugello, Marc Marquez era a 102 punti di distacco da Marco Bezzecchi , dopo quella a Brno è a 40. Mai tagliare fuori dai giochi un fenomeno come lui, oggi bravissimo a imporsi nel Gran Premio della Repubblica Ceca. Contro un Ai Ogura davvero in forma con l'Aprilia del team SuperFile Trackhouse non era facile, però il nove volte campione del mondo è stato sostanzialmente perfetto e si è preso 25 punti pesantissimi. Sul podio anche Pecco Bagnaia, che negli ultimi giri ha dovuto impegnarsi tanto per evitare di essere beffato da Fabio Di Giannantonio, che gli aveva recuperato molto terreno e che nella classifica generale è sempre terzo, ora a 23 punti dalla vetta.

Pedro Acosta, ritirato per un problema tecnico alla KTM mentre si trovava in quinta posizione, è stato sorpassato da Marquez e Ogura nel Mondiale: ora è sesto con 5 punti di vantaggio su Bagnaia. Jorge Martin è ancora secondo, ma con il nono posto di oggi ( ha dovuto scontare due long lap penalty ) si è portato a -8 da Bezzecchi. Nella classifica costruttori Ducati si è avvicinata ad Aprilia, solo 5 punti separano i due marchi italiani.

MotoGP Repubblica Ceca: le nuove classifiche piloti e costruttori

MONDIALE PILOTI

Marco Bezzecchi 180 punti Jorge Martin 172 punti Fabio Di Giannantonio 157 Marc Marquez 140 Ai Ogura 134 Pedro Acosta 132 Pecco Bagnaia 127 Raul Fernandez 106 Fermin Aldeguer 76 Alex Marquez 67 Luca Marini 65 Enea Bastianini 57 Brad Binder 53 Franco Morbidelli 43 Diogo Moreira 41 Fabio Quartararo 37 Johann Zarco 34 Joan Mir 26 Alex Rins 12 Jack Miller 11 Toprak Razgatlioglu 11 Iker Lecuona 9 Maverick Vinales 7 Augusto Fernandez 4 Cal Crutchlow 0 Jonas Folger 0 Michele Pirro 0

MONDIALE COSTRUTTORI