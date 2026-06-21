Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Brno

Marquez in trionfo in Repubblica Ceca, la corsa al titolo è apertissima e ci sono più piloti che possono crederci: ecco la situazione nel campionato.
Dopo la gara al Mugello, Marc Marquez era a 102 punti di distacco da Marco Bezzecchi
, dopo quella a Brno è a 40. Mai tagliare fuori dai giochi un fenomeno come lui, oggi bravissimo a imporsi nel Gran Premio della Repubblica Ceca. Contro un Ai Ogura davvero in forma con l'Aprilia del team SuperFile Trackhouse non era facile, però il nove volte campione del mondo è stato sostanzialmente perfetto e si è preso 25 punti pesantissimi. Sul podio anche Pecco Bagnaia, che negli ultimi giri ha dovuto impegnarsi tanto per evitare di essere beffato da Fabio Di Giannantonio, che gli aveva recuperato molto terreno e che nella classifica generale è sempre terzo, ora a 23 punti dalla vetta.
Pedro Acosta, ritirato per un problema tecnico alla KTM mentre si trovava in quinta posizione, è stato sorpassato da Marquez e Ogura nel Mondiale: ora è sesto con 5 punti di vantaggio su Bagnaia. Jorge Martin è ancora secondo, ma con il nono posto di oggi (ha dovuto scontare due long lap penalty
) si è portato a -8 da Bezzecchi. Nella classifica costruttori Ducati si è avvicinata ad Aprilia, solo 5 punti separano i due marchi italiani.