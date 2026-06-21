Non c'era Bezzecchi, sospeso dopo il comportamento antisportivo nella sprint, e Marquez ne ha approfittato pienamente: ha tenuto dietro Ogura e ha conquistato 25 punti pesanti.

Dopo la sprint race di sabato che ha visto Pecco Bagnaia tornare a trionfare in una sprint race 238 giorni dopo l'ultima volta, questo pomeriggio il circuito di Brno ha ospitato la gara lunga del Gran Premio della Repubblica Ceca. 21 giri da percorrere con temperature molto alte, quindi con la necessità di gestire in maniera ottimale le gomme. L'assenza in griglia di Marco Bezzecchi, leader della classifica generale MotoGP, rappresentava una ghiotta occasione per i rivali nella corsa al titolo mondiale.

Il più bravo di tutti è stato Marc Marquez , che ha resistito al velocissimo Ai Ogura sull'Aprilia del team SuperFile Trackhouse. Ora MM93 è a 40 punti da Bezzecchi. Podio completato dall'altra Ducati rossa guidata da Pecco Bagnaia, che nel finale ha avuto un calo ed è riuscito a tenere dietro la Desmosedici VR46 di Fabio Di Giannantonio. Top 5 completata dalla Honda di un Joan Mir finalmente incisivo. Jorge Martin, con due long lap penalty da scontare, non è andato oltre la nona posizione finale. Davanti a lui anche Fermin Aldeguer, Raul Fernandez e Luca Marini. Top 10 chiusa dalla KTM di Enea Bastianini, mentre quella di Pedro Acosta ha avuto un problema tecnico e ha costretto lo spagnolo al ritiro.

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TRIONFO DI MARQUEZ DAVANTI A OGURA E BAGNAIA. DIGGIA, QUARTO, FA IL GIRO VELOCE DELLA CORSA!

21° GIRO - Marquez mantiene Ogura a distanza di sicurezza. Acosta si ritira per un problema tecnico alla sua KTM. Diggia è a meno di 5 decimi da Bagnaia, in evidente difficoltà.

20° GIRO - Giro veloce di Di Giannantonio, che si è portato a 1"1 da Bagnaia. Ogura a 5-6 decimi da Marquez, che non vuole rendersi attaccabile dal giapponese.

19° GIRO - Ai sta dando tutto, ci sono 6-7 decimi a separarlo dal leader della gara. Intanto Acosta si è rimesso davanti a Mir ed è quinto. Martin decimo dopo aver passato Moreira.

18° GIRO - Ogura prova a recuperare sulla Desmosedici numero 93, ci sono 7-8 decimi di distanza.

17° GIRO - Marquez ha messo il turbo, ha messo 6 decimi tra sé e Bagnaia, che ha Ogura alle calcagna. Il pilota giapponese sorpassa il ducatista e si prende la P2. Ci sono 9 decimi tra lui e Marc. Pecco è in calo in questo finale.

16° GIRO - MARQUEZ SORPASSA BAGNAIA. Acosta in crisi, è sesto dietro a Mir e tallonato da Aldeguer. Martin è undicesimo, dietro a Martin e davanti a Bastianini.

15° GIRO - MARQUEZ FA IL NUOVO RECORD, È ATTACCATO A BAGNAIA. Ogura è a 7 decimi dal campione del mondo in carica.

14° GIRO - OGURA FA IL GIRO VELOCE: NUOVO RECORD A BRNO. Marc si riporta a 3 decimi da Pecco.

13° GIRO - Bagnaia ha rimesso 5 decimi tra sé e il compagno di squadra. Di Giannantonio sorpassa Acosta, diventa quarto. Il pilota KTM ha fatto passare il collega VR46 in curva 7: ha forse la pressione della gomma anteriore troppo bassa?

12° GIRO - I due ducatisti hanno registrato lo stesso tempo nel giro precedente, Ogura è 7-8 decimi dalla coppia rossa: attenzione alla sua bravura nella seconda metà di gara.

11° GIRO - Marquez attaccato a Bagnaia, sembra averne di più e sta studiando dove sorpassare la Ducati numero 63.

10° GIRO - Marquez si è avvicinato a Bagnaia. È una fase importante della gara anche per il tema gomme, i tempi si stanno alzando. Acosta e Diggia si sono staccati da Ogura, che è a 8-9 decimi da Marc.

8° GIRO - MARQUEZ STAMPA UN TEMPO RECORD, è a 5 decimi da Pecco e possiede un margine di circa 7 su Ogura, sempre seguito da Acosta e Di Giannantonio. In top 10 anche Mir, Aldeguer, Moreira, Fernandez e Marini.

7° GIRO - Best lap di Bagnaia, che dopo il trionfo di sabato vuole imporsi anche oggi. Siamo a un terzo della corsa, ricordiamo che la gestione gomme è vitale. Martin è tredicesimo, tra Bastianini e Binder.

6° GIRO - Pecco continua a guidare la gara MotoGP a Brno con 5-6 decimi su Marc. Ogura continua a tenere dietro Acosta, autore del miglior giro. MARTIN FA IL SECONDO LONG LAP e va di nuovo sul verde.

5° GIRO - MARTIN HA EFFETTUATO IL PRIMO LONG LAP, però finisce sul verde, quindi gli viene conteggiato come "track limit". È decimo davanti a Morbidelli, marini e Bastianini. Intanto Mir ha superato Moreira, è sesto.

4° GIRO - Bagnaia sempre leader, circa 5 decimi di vantaggio su Marquez. Ogura si è un po' staccato ed è tallonato dalla coppia Acosta-Di Giannantonio.

3° GIRO - A Martin viene segnalato che può iniziare a scontare la doppia long lap penalty. Diggia supera Moreira e diventa quinto. In top 10 ci sono anche Mir, Martin, Aldeguer e Fernandez.

2° GIRO - Pecco in pressing su Ai, che cerca di rispondere a ogni tentativo di sorpasso del ducatista, che poi riesce a infilare il giapponese, imitato poco dopo anche da Marquez. In Curva 8 cade Quartararo.

1° GIRO - Ogura mantiene la prima posizione, seguito da Bagnaia e Marquez. Poi ci sono Moreira, Acosta e Di Giannantonio.

Ore 14:00 - Partito il Warm Up Lap

Ore 13:50 - Sembra che Joan Mir sia l'unico pilota a montare la gomma posteriore morbida, mentre tutti gli altri utilizzeranno la media. All'anteriore media per tutti.

Ore 13:40 - I piloti sono schierati sulla griglia con le rispettive moto.

Alle ore 14 ci sarà il via della gara, Corsedimoto fornirà la diretta testuale con tutti gli aggiornamenti. Nel 2025 a trionfare fu Marc Marquez, che si prese sia la sprint race sia la gara lunga. Brno è anche la pista della prima vittoria di Valentino Rossi nel Motomondiale: era il 1996 e il pesarese vinse la gara 125 dopo un duello con Jorge "Aspar" Martinez. Il nove volte campione del mondo è presente in questo weekend per seguire il suo team VR46 e gli altri piloti dell'Academy.

Brno, la griglia di partenza MotoGP

1. Ai Ogura

2. Fabio Di Giannantonio

3. Pecco Bagnaia

4. Marc Marquez

5. Diogo Moreira

6. Raul Fernandez

7. Pedro Acosta

8. Franco Morbidelli

9. Jorge Martin (2 LONG LAP DA SCONTARE)

10. Fermin Aldeguer

11. Joan Mir

12. Maverick Vinales

13. Fabio Quartararo

14. Luca Marini

15. Enea Bastianini

16. Jack Miller

17. Alex Rins

18. Brad Binder

19. Cal Crutchlow

20. Toprak Razgatlioglu

Alex Marquez ritirato, Bezzecchi squalificato

Sulla griglia di partenza della MotoGP non ci sono Alex Marquez e Marco Bezzecchi. Il vice-campione del mondo 2025 ha alzato bandiera bianca dopo le Qualifiche per ragioni di tipo fisico. Essendo al rientro dal serio infortunio accusato nel botto della gara a Barcellona, ha deciso assieme a dottori e team BK8 Gresini di concludere anticipatamente il weekend. Una scelta saggia: per lui era importante testare le sue condizioni e riprendere confidenza con la moto. Poi nel prossimo weekend ci sarà il GP ad Assen, quindi è meglio riposare per farsi trovare pronto all'appuntamento.

Diverso il caso di Bezzecchi, sospeso per aver spinto e colpito un marshal dopo la caduta al penultimo giro della sprint race. La sanzione del FIM MotoGP Stewards Panel è stata confermata anche dal FIM Appeal Panel, al quale Aprilia si era rivolta esercitando il proprio diritto di appello. Ricorso respinto, il team di Noale ha dovuto accettare il provvedimento, sottolineando quanto sia stato sbagliato e non giustificabile il comportamento del pilota romagnolo.

I due long lap di Martin, la penalità a Razgatlioglu

Jorge Martin dovrà scontare due long lap penalty nella gara in Repubblica Ceca. Come ricorderanno gli appassionati della MotoGP, il pilota Aprilia è stato punito per l'incidente causato al via della gara al Balaton Park Circuit. Durante le varie sessioni ha effettuato più volte le prove di long lap, preparandosi per oggi pomeriggio e andando anche a pulire la zona situata all'esterno di curva 7.

A proposito di penalità, Toprak Razgatlioglu è stato punito dopo le Qualifiche per aver ostacolato Enea Bastianini. Gli era stata comminata una retrocessione di tre posizioni in griglia, ma essendosi qualificato penultimo partirà semplicemente dall'ultima casella della griglia.

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