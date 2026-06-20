Colpo di scena, Bezzecchi sospeso dal GP Brno! Sanzione pesantissima, cos'è successo

Dopo la caduta nella Sprint, Marco Bezzecchi
s'è reso protagonista di un episodio con i commissari che non è piaciuto per niente... Ecco cos'è successo.
Marco Bezzecchi sospeso dal GP di Brno, in programma nella giornata di domani. Il motivo della pesantissima sanzione per il pilota Aprilia e leader MotoGP è da ricercarsi negli spintoni e soprattutto negli schiaffi verso i commissari che stavano recuperando la RS-GP #72 dopo la sua caduta nella Sprint odierna
. Sarebbe una tegola piuttosto pesante per il romagnolo... Dai vertici del marchio di Noale arriva al momento un "Vi terremo aggiornati il più presto possibile"
, ulteriori commenti arriveranno in seguito. Forse dopo la scelta di presentare un appello? Questa è solo una nostra ipotesi, le immagini ahimè sono chiare... Di seguito il comunicato integrale.
Bezzecchi fuori dal GP Brno, la nota ufficiale
Il 20 giugno 2026, alle 16:07:41, durante lo Sprint MotoGP™ del MONSTER ENERGY GRAND PRIX OF CZECHIA, a seguito di una caduta, hai spinto e colpito i commissari di pista che stavano cercando di recuperare la tua moto.
Si tratta di un'azione pregiudizievole per gli interessi dello sport e pertanto costituisce un'infrazione come descritto nell'articolo 3.3.2.2 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM di Gran Premio:
"Qualsiasi atto corrotto o fraudolento, o qualsiasi azione pregiudizievole per gli interessi delle gare o dello sport, compiuta da una persona o da un gruppo di persone durante un evento".
Per i motivi sopra indicati, il Collegio dei Commissari di Gara FIM MotoGP™ ti ha inflitto una sospensione dal MONSTER ENERGY GRAND PRIX OF CZECHIA (ai sensi degli articoli 3.2.1 e 3.3.2.3 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM di Gran Premio).
Ai sensi degli articoli 3.7.2, 3.7.2.2 e 3.7.2.4 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM Grand Prix, hai il diritto di presentare appello contro questa decisione del Collegio dei Commissari FIM MotoGP™ ai Commissari d'Appello FIM.
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