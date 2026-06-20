MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Colpo di scena, Bezzecchi sospeso dal GP Brno! Sanzione pesantissima, cos'è successo

MotoGP
di Diana Tamantini
sabato, 20 giugno 2026 alle 20:08
bezzecchi-sanzione-motogp-brno
Dopo la caduta nella Sprint, Marco Bezzecchi s'è reso protagonista di un episodio con i commissari che non è piaciuto per niente... Ecco cos'è successo.
Marco Bezzecchi sospeso dal GP di Brno, in programma nella giornata di domani. Il motivo della pesantissima sanzione per il pilota Aprilia e leader MotoGP è da ricercarsi negli spintoni e soprattutto negli schiaffi verso i commissari che stavano recuperando la RS-GP #72 dopo la sua caduta nella Sprint odierna. Sarebbe una tegola piuttosto pesante per il romagnolo... Dai vertici del marchio di Noale arriva al momento un "Vi terremo aggiornati il più presto possibile", ulteriori commenti arriveranno in seguito. Forse dopo la scelta di presentare un appello? Questa è solo una nostra ipotesi, le immagini ahimè sono chiare... Di seguito il comunicato integrale.

Bezzecchi fuori dal GP Brno, la nota ufficiale 

Il 20 giugno 2026, alle 16:07:41, durante lo Sprint MotoGP™ del MONSTER ENERGY GRAND PRIX OF CZECHIA, a seguito di una caduta, hai spinto e colpito i commissari di pista che stavano cercando di recuperare la tua moto.
Si tratta di un'azione pregiudizievole per gli interessi dello sport e pertanto costituisce un'infrazione come descritto nell'articolo 3.3.2.2 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM di Gran Premio: "Qualsiasi atto corrotto o fraudolento, o qualsiasi azione pregiudizievole per gli interessi delle gare o dello sport, compiuta da una persona o da un gruppo di persone durante un evento".
Per i motivi sopra indicati, il Collegio dei Commissari di Gara FIM MotoGP™ ti ha inflitto una sospensione dal MONSTER ENERGY GRAND PRIX OF CZECHIA (ai sensi degli articoli 3.2.1 e 3.3.2.3 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM di Gran Premio).
Ai sensi degli articoli 3.7.2, 3.7.2.2 e 3.7.2.4 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM Grand Prix, hai il diritto di presentare appello contro questa decisione del Collegio dei Commissari FIM MotoGP™ ai Commissari d'Appello FIM.

Leggi anche

Pecco Bagnaia perfetto, digiuno interrotto dopo 238 giorni: le scelte decisive a BrnoPecco Bagnaia perfetto, digiuno interrotto dopo 238 giorni: le scelte decisive a Brno
GP Brno, Sprint amara per Acosta: cresce l’allarme affidabilità KTMGP Brno, Sprint amara per Acosta: cresce l’allarme affidabilità KTM
Se ti piacciono i contenuti della nostra testata giornalistica puoi selezionarla come fonte preferita cliccando QUI
Marco Bezzecchi

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Pecco Bagnaia festeggia la vittoria nella Sprint MotoGP a Brno
MotoGP

Pecco Bagnaia perfetto, digiuno interrotto dopo 238 giorni: le scelte decisive a Brno

20 giugno 2026
acosta-crash-motogp-sprint-brno
MotoGP

GP Brno, Sprint amara per Acosta: cresce l’allarme affidabilità KTM

20 giugno 2026
Marco Bezzecchi caduto nella sprint race MotoGP a Brno
MotoGP

Bezzecchi, troppe cadute nelle Sprint: ora deve studiare Ogura e reagire

20 giugno 2026

Altre notizie

Pecco Bagnaia festeggia la vittoria nella Sprint MotoGP a Brno

Pecco Bagnaia perfetto, digiuno interrotto dopo 238 giorni: le scelte decisive a Brno

MotoGP
acosta-crash-motogp-sprint-brno

GP Brno, Sprint amara per Acosta: cresce l’allarme affidabilità KTM

MotoGP
Marco Bezzecchi caduto nella sprint race MotoGP a Brno

Bezzecchi, troppe cadute nelle Sprint: ora deve studiare Ogura e reagire

MotoGP
Piloti sulla griglia MotoGP a Brno

Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint a Brno

MotoGP
Pecco Bagnaia pilota MotoGP a Brno

Sprint MotoGP Brno: Bagnaia resiste a Ogura e trionfa, disastro Bezzecchi

MotoGP

Articoli popolari

Fabio Di Giannantonio

Di Giannantonio alza la voce: "Test Pirelli ingiusto"

MotoGP
Luca Marini

Caos mercato piloti: Luca Marini rompe il silenzio

MotoGP
MotoGP 2026

Mercato incandescente: Trackhouse chiude le porte a Luca Marini

MotoGP
Marc Marquez caduta nella FP1 MotoGP a Brno

MotoGP Brno, classifica FP1: Marquez parte forte, Quartararo stupisce con la Yamaha

MotoGP
Ai Ogura pilota Trackhouse MotoGP a Brno

MotoGP Brno, Ogura toglie il record a Bezzecchi: Aprilia risponde a Ducati, ma Martin va in Q1

MotoGP

Loading