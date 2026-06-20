Colpo di scena, Bezzecchi sospeso dal GP Brno! Sanzione pesantissima, cos'è successo

Dopo la caduta nella Sprint, Marco Bezzecchi s'è reso protagonista di un episodio con i commissari che non è piaciuto per niente... Ecco cos'è successo.

"Vi terremo aggiornati il più presto possibile", ulteriori commenti arriveranno in seguito. Forse dopo la scelta di presentare un appello? Questa è solo una nostra ipotesi, le immagini ahimè sono chiare... Di seguito il comunicato integrale. Marco Bezzecchi sospeso dal GP di Brno, in programma nella giornata di domani. Il motivo della pesantissima sanzione per il pilota Aprilia e leader MotoGP è da ricercarsi negli spintoni e soprattutto negli schiaffi verso i commissari che stavano recuperando la RS-GP #72 dopo la sua caduta nella Sprint odierna . Sarebbe una tegola piuttosto pesante per il romagnolo... Dai vertici del marchio di Noale arriva al momento un, ulteriori commenti arriveranno in seguito. Forse dopo la scelta di presentare un appello? Questa è solo una nostra ipotesi, le immagini ahimè sono chiare... Di seguito il comunicato integrale.

Bezzecchi fuori dal GP Brno, la nota ufficiale

Il 20 giugno 2026, alle 16:07:41, durante lo Sprint MotoGP™ del MONSTER ENERGY GRAND PRIX OF CZECHIA, a seguito di una caduta, hai spinto e colpito i commissari di pista che stavano cercando di recuperare la tua moto.

Si tratta di un'azione pregiudizievole per gli interessi dello sport e pertanto costituisce un'infrazione come descritto nell'articolo 3.3.2.2 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM di Gran Premio: "Qualsiasi atto corrotto o fraudolento, o qualsiasi azione pregiudizievole per gli interessi delle gare o dello sport, compiuta da una persona o da un gruppo di persone durante un evento".

Per i motivi sopra indicati, il Collegio dei Commissari di Gara FIM MotoGP™ ti ha inflitto una sospensione dal MONSTER ENERGY GRAND PRIX OF CZECHIA (ai sensi degli articoli 3.2.1 e 3.3.2.3 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM di Gran Premio).

Ai sensi degli articoli 3.7.2, 3.7.2.2 e 3.7.2.4 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM Grand Prix, hai il diritto di presentare appello contro questa decisione del Collegio dei Commissari FIM MotoGP™ ai Commissari d'Appello FIM.