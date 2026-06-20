Sprint MotoGP Brno: Bagnaia resiste a Ogura e trionfa, disastro Bezzecchi

Ducati fa festa con Bagnaia nella sprint race a Brno, dove anche Marquez va a podio: Ogura migliore Aprilia, mentre Bezzecchi cade nel finale e butta dei punti.

Pecco Bagnaia si impone nella Sprint MotoGP del Gran Premio della Repubblica Ceca. Prestazione perfetta del pilota del team Ducati Lenovo, bravo a tenere a bada il poleman Ai Ogura , mai in grado di attaccarlo. Podio a Brno completato da Marc Marquez con l'altra Desmosedici GP26 rossa.

Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team Pertamina Enduro VR46, davanti all'Aprilia di Jorge Martin. Zona punti completata da Raul Fernandez, Enea Bastianini, Fermin Aldeguer e Brad Binder. Sprint race da dimenticare per Marco Bezzecchi, che a pochi giri dalla fine è caduto in curva 3 mentre stava occupando la quinta posizione e poteva prendersi "comodamente" 4 punti.

MotoGP Brno: la cronaca della sprint race

1° GIRO/10: Bagnaia si prende la leadership alla partenza, seguito da Ogura, Moreira, Marquez, Di Giannantonio, Bezzecchi, Acosta, Fernandez e Martin. CADUTI MOREIRA E VINALES IN CURVA 12.

2° GIRO: Pecco tallonato da Ogura, un po' di metri più indietro Marquez e Diggia. Bez sempre quinto.

3° GIRO: Fernandez largo, Martin gli soffia la settima posizione. Bastianini è nono, l'ultimo della zona punti. Intanto Bagnaia guadagna su Ogura, il vantaggio è di 8 decimi.

4° GIRO: Pecco ha fatto il giro più veloce della sprint race, portando a 9 decimi il suo vantaggio su Ogura. Acosta e Martin lottano per la sesta posizione.

5° GIRO: Ogura reagisce e recupera 3 decimi a Bagnaia. Marquez a 6 decimi dal giapponese e con 8-9 decimi di margine su Diggia, a sua volta con oltre 1" su Bezzecchi.

6° GIRO: ACOSTA CADUTO IN CURVA 11, ERA SESTO.

7° GIRO: Bagnaia reagisce e mantiene 6-7 decimi di gap su Ogura, che si ritrova Marquez a 4 decimi.

8° GIRO: Luca Marini caduto in curva 13. Si riduce il vantaggio di Bagnaia, Ogura sembra averne di più. In agguato anche Marquez.

9° GIRO: BEZZECCHI CADUTO IN CURVA 3, CLAMOROSO. Pecco dà tutto per tenersi dietro Ogura, 3-4 decimi tra loro. Marquez è lì con loro.

10° GIRO: Bagnaia continua a tenere Ogura a distanza di sicurezza, mentre Marquez ha perso metri sul giapponese. BAGNAIA CE LA FA, VITTORIA SPRINT DAVANTI A OGURA E MARQUEZ.

ORDINE DI ARRIVO E CLASSIFICA FINALE

MotoGP Brno, risultati Sprint: ordine di arrivo e classifica finale

GP Repubblica Ceca: la griglia di partenza

1) Ai Ogura

2) Fabio Di Giannantonio

3) Pecco Bagnaia

4) Marco Bezzecchi

5) Marc Marquez

6) Diogo Moreira

7) Raul Fernandez

8) Pedro Acosta

9) Franco Morbidelli

10) Jorge Martin

11) Fermin Aldeguer

12) Joan Mir

13) Maverick Vinales

14) Fabio Quartararo

15) Luca Marini

16) Enea Bastianini

17) Jack Miller

18) Alex Rins

19) Brad Binder

20) Toprak Razgatlioglu

21) Cal Crutchlow