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Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint a Brno

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 20 giugno 2026 alle 15:50
Piloti sulla griglia MotoGP a Brno
Mondiale MotoGP 2026: classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo la Sprint a Brno
Ducati recupera su Aprilia, Bagnaia trionfa nella sprint race e Bezzecchi cade, facendo un favore agli inseguitori: la situazione nel campionato.
Partenza perfetta dalla terza casella della griglia, P1 conquistata e mai mollata fino alla fine della Sprint MotoGP a Brno (QUI la cronaca). Pecco Bagnaia è stato il più bravo di tutti oggi pomeriggio. Ai Ogura partiva dalla pole position e ha cercato di mettere pressione al pilota Ducati, ma si è dovuto accontentare di una seconda posizione comunque soddisfacente. Podio completato da Marc Marquez.
Il grande sconfitto della sprint race è Marco Bezzecchi, caduto nel finale mentre stazionava in quinta posizione e poteva conquistare 5 punti "comodi". Con il suo ritiro, è stato Jorge Martin ad arrivare quinto a ridurre di 5 punti la distanza nella classifica generale: il riminese continua ad essere il leader, ma a +15 ora. La medaglia di bronzo è provvisoriamente di Fabio Di Giannantonio, quarto al traguardo oggi in Repubblica Ceca e a -36 da Bez nel Mondiale. Poteva approfittarne anche Pedro Acosta, però è caduto a sua volta.
Nel campionato costruttori Ducati si porta a 10 punti da Aprilia. Domenica ci sarà una gara lunga molto interessante da seguire. Bezzecchi vorrà certamente salire sul podio, mentre Ogura cercherà di prendersi la prima vittoria in MotoGP. I piloti Ducati andranno tutti all'attacco. Da ricordare che Martin dovrà scontare due long lap penalty, quindi dovrebbe essere tagliato fuori dalla lotta per le prime posizioni.

MotoGP Repubblica Ceca: le nuove classifiche piloti e costruttori

MONDIALE PILOTI MOTOGP
  1. Marco Bezzecchi 185 punti
  2. Jorge Martin 165 punti (-15)
  3. Fabio Di Giannantonio 144 punti (-36)
  4. Pedro Acosta 132 (-48)
  5. Marc Marquez 115 (-65)
  6. Ai Ogura 114 (-66)
  7. Pecco Bagnaia 111 (-69)
  8. Raul Fernandez 97 (-83)
  9. Alex Marquez 67 (-113)
  10. Fermin Aldeguer 66 (-114)
  11. Luca Marini 57
  12. Enea Bastianini 51
  13. Brad Binder 49
  14. Franco Morbidelli 40
  15. Fabio Quartararo 37
  16. Diogo Moreira 36
  17. Johann Zarco 34
  18. Joan Mir 15
  19. Alex Rins 12
  20. Jack Miller 11
  21. Iker Lecuona 9
  22. Toprak Razgatlioglu 9
  23. Maverick Vinales 6
  24. Augusto Fernandez 4
MONDIALE COSTRUTTORI MOTOGP
  1. Aprilia 247 punti
  2. Ducati 237 punt8
  3. KTM 157
  4. Honda 84
  5. Yamaha 49

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