Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint a Brno

Ducati recupera su Aprilia, Bagnaia trionfa nella sprint race e Bezzecchi cade, facendo un favore agli inseguitori: la situazione nel campionato.
Partenza perfetta dalla terza casella della griglia, P1 conquistata e mai mollata fino alla fine della Sprint MotoGP a Brno (QUI
la cronaca). Pecco Bagnaia è stato il più bravo di tutti oggi pomeriggio. Ai Ogura partiva dalla pole position e ha cercato di mettere pressione al pilota Ducati, ma si è dovuto accontentare di una seconda posizione comunque soddisfacente. Podio completato da Marc Marquez.
Il grande sconfitto della sprint race è Marco Bezzecchi
, caduto nel finale mentre stazionava in quinta posizione e poteva conquistare 5 punti "comodi". Con il suo ritiro, è stato Jorge Martin ad arrivare quinto a ridurre di 5 punti la distanza nella classifica generale: il riminese continua ad essere il leader, ma a +15 ora. La medaglia di bronzo è provvisoriamente di Fabio Di Giannantonio, quarto al traguardo oggi in Repubblica Ceca e a -36 da Bez nel Mondiale. Poteva approfittarne anche Pedro Acosta, però è caduto a sua volta.
Nel campionato costruttori Ducati si porta a 10 punti da Aprilia. Domenica ci sarà una gara lunga molto interessante da seguire. Bezzecchi vorrà certamente salire sul podio, mentre Ogura cercherà di prendersi la prima vittoria in MotoGP. I piloti Ducati andranno tutti all'attacco. Da ricordare che Martin dovrà scontare due long lap penalty, quindi dovrebbe essere tagliato fuori dalla lotta per le prime posizioni.
MotoGP Repubblica Ceca: le nuove classifiche piloti e costruttori
MONDIALE PILOTI MOTOGP
- Marco Bezzecchi 185 punti
- Jorge Martin 165 punti (-15)
- Fabio Di Giannantonio 144 punti (-36)
- Pedro Acosta 132 (-48)
- Marc Marquez 115 (-65)
- Ai Ogura 114 (-66)
- Pecco Bagnaia 111 (-69)
- Raul Fernandez 97 (-83)
- Alex Marquez 67 (-113)
- Fermin Aldeguer 66 (-114)
- Luca Marini 57
- Enea Bastianini 51
- Brad Binder 49
- Franco Morbidelli 40
- Fabio Quartararo 37
- Diogo Moreira 36
- Johann Zarco 34
- Joan Mir 15
- Alex Rins 12
- Jack Miller 11
- Iker Lecuona 9
- Toprak Razgatlioglu 9
- Maverick Vinales 6
- Augusto Fernandez 4
MONDIALE COSTRUTTORI MOTOGP
- Aprilia 247 punti
- Ducati 237 punt8
- KTM 157
- Honda 84
- Yamaha 49