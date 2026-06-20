Finita con una deludente scivolata la sprint race del riminese in Repubblica Ceca: il leader del Mondiale spiega cosa è successo.

Marco Bezzecchi era in quinta posizione quando al penultimo giro è caduto in curva 3 e ha detto addio a 5 punti che sembravano ormai in tasca. Non stava brillando, era un po' distante dal quarto (Di Gianantonio), però si stava tenendo dietro il compagno di squadra e rivale Jorge Martin. La scivolata è un regalo allo spagnolo, che accorcia in classifica portandosi a -15.

Quello a Brno è il quarto ritiro stagionale in una Sprint per il pilota riminese, che aveva chiuso con 0 punti anche i sabati a Buriram, Austin e Jerez. Per vincere il titolo mondiale è fondamentale ridurre gli errori e cercare di portare a casa il massimo dei punti, anche se a volte questo significa accontentarsi del quinto posto. Certamente, la caduta di oggi gli darà stimolo a reagire per la gara lunga di domenica.

MotoGP Brno, Sprint Race: la delusione di Bezzecchi

Bez deluso dopo il ritiro in Repubblica Ceca

Quando si è presentato ai microfoni di Sky Sport MotoGP, era palese che Bezzecchi non avesse grande voglia di parlare, era parecchio abbattuto per come era andata la sua Sprint: "Sono dispiaciuto - ha dichiarato -. Non si è trattato di avere troppa confidenza, non ero velocissimo quando sono caduto. Ho sofferto per tutta la sprint, non sono mai stato super veloce. Ho messo la gomma media posteriore, quindi sapevo che all'inizio avrei un po' faticato e, infatti, ho perso qualche posizione. Non sono riuscito ad essere rapido come Ogura, che è stato molto bravo e in questo weekend va forte con qualsiasi gomma. Io con la media sono abbastanza veloce, però un po' meno dei primissimi".

Il pilota romagnolo aveva messo la gomma posteriore media, come il collega di marchio Ai Ogura, che però è arrivato secondo al traguardo tra Pecco Bagnaia (morbida) e Marc Marquez (morbida). Raccontando l'andamento della sua corsa, ha evidenziato di essere andato in crisi con l'anteriore: "Ho cercato di tenere botta, ma ero molto in difficoltà. La gomma anteriore si è scaldata tantissimo e purtroppo l'ho persa alla 3 senza capire benissimo come. Vedendo i dati, non ci sono troppe differenze rispetto ai giri precedenti, però quando cadi vuol dire sempre che c'è stato un errorino. La curva 3 è tosta, su questa pista la gomma si scalda molto sulla destra, anche se le poche staccatone sono a sinistra. Ho fatto un piccolo errore, l'importante è capire come gestire bene tutto in gara. Bisogna rifarsi domenica".

Come sono andate le gare dopo i ritiri del 2026

Bez ha voglia di riscatto e domenica a Brno cercherà di essere almeno sul podio, cosa che gli è sempre riuscita dopo aver concluso con dei ritiri le Sprint a Buriram, Austin e Jerez. In Thailandia e negli Stati Uniti vinse le gare, mentre in Spagna arrivò secondo dietro ad Alex Marquez. Guardando questi precedenti, viene da pensare che domenica lo rivedremo tra i protagonisti.