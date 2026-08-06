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Un cimelio leggendario: la tuta di Barry Sheene all’asta solidale MotoGP

MotoGP
di Diana Tamantini
giovedì, 06 agosto 2026 alle 17:43
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Un’icona per una buona causa: la replica della tuta di Barry Sheene, celebrativa dei 50 anni del primo titolo 500cc, protagonista all’asta di Two Wheels For Life durante l'evento MotoGP a Silverstone.
Un nome leggendario per un'asta solidale. La replica della tuta di Barry Sheene sarà messa all'asta da Two Wheels durante l'evento in occasione del Gran Premio MotoGP a Silverstone. Un cimelio unico, disegnato da Dainese per i 50 anni dell'iride 500cc di "Iron Man" nel 1976, indossato dal figlio di Barry, Freddie, in occasione dello scorso Goodwood Festival of Speed, e che è stato autografato da Steve Parrish e Kenny Roberts. Freddie Sheene sarà presente all'evento, il cui scopo è raccogliere quanti più fondi possibili per l'associazione: parte di Riders' For Health, Two Wheels For Life è l'organizzazione benefica ufficiale della FIM e della MotoGP che si dedica alle raccolte fondi per garantire l'assistenza sanitaria nelle comunità più povere e isolate dell'Africa. Tra le mansioni, la gestione di motociclette e altri veicoli leggeri che permettono agli operatori sanitari locali di raggiungere villaggi rurali altrimenti inaccessibili.
Barry Sheene nella Hall of Fame della MotoGP, il figlio Freddie ritira il premio&nbsp;
Barry Sheene nella Hall of Fame della MotoGP, il figlio Freddie ritira il premio 

In memoria di un campione

Proprio oggi tra l'altro il suo nome è entrato ufficialmente nella Hall of Fame, con la medaglia celebrativa consegnata al figlio, come vi mostriamo qui in alto. La tuta speciale di Barry Sheene sarà certamente l'oggetto dei desideri: appuntamento sabato 8 agosto alle 16:40 ora locale nel GP dei Campioni durante il primo weekend del Mondiale MotoGP, alla ripartenza dopo la pausa estiva. "Ci sembra davvero appropriato poter ricordare e celebrare la gloriosa gara tra Barry e Kenny Roberts su quel circuito iconico. È ancora considerata da appassionati ed esperti una delle più grandi gare motociclistiche di tutti i tempi” ha ricordato Andrea Coleman, fondatrice e CEO di Two Wheels For Life, che ha ringraziato Freddie Sheene per il gesto. Da Dainese, il ricordo anche di come il leggendario campione britannico abbia dato un contributo importante nell'abbigliamento sportivo: indicazioni determinanti soprattutto per la nascita del paraschiena, oggi indispensabile sia su pista che su strada.

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Barry Sheene

diDiana Tamantini

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