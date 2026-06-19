MotoGP, Bezzecchi soffre a Brno: "Il piede si addormenta". Arriva anche una multa

Secondo tempo per il riminese, che non sta benissimo e si è anche preso una sanzione pecuniaria: le ultime notizie da Brno.

L'incidente provocato da Jorge Martin nella gara MotoGP in Ungheria ha avuto conseguenze non solo per la classifica. Infatti, sia lo spagnolo sia Marco Bezzecchi si sono presentati in Repubblica Ceca in condizioni fisiche non ottimali. Il primo ha un po' di dolore alla schiena, mentre il secondo alla gamba destra. Nelle attese prequalifiche solamente l'italiano è riuscito a guadagnare l'accesso diretto alla Q2 delle Qualifiche.

E lo ha fatto bene, con un tempo che era il nuovo record della pista di Brno prima che nel finale della sessione Ai Ogura riuscisse a fare meglio di 91 millesimi. Nonostante sia riuscito a fare dei giri particolarmente veloci, Bez non si è sentito benissimo fisicamente. A Martinator è andata peggio, dato che ha terminato la giornata con un undicesimo tempo che lo condanna ad affrontare la Q1 per conquistare uno dei due posti rimanenti per la Q2.

MotoGP Brno, prequalifiche: Bezzecchi pensava di stare meglio

Intervistato da Sky Sport MotoGP, il leader della classifica del Mondiale ha sottolineato sia la bontà del lavoro svolto oggi a Brno sia il fatto di non aspettarsi di avere determinate problematiche fisiche: "È solo venerdì, ma è comunque importante iniziare bene. In realtà, anche se guardando la classifica non sembrava, anche abbiamo fatto un lavoro importante che ci ha messo delle buone basi per il pomeriggio. Sono un po' dispiaciuto, perché speravo di stare meglio fisicamente. Purtroppo, non sto benissimo, spero di andare in progressione nei prossimi giorni. Di solito, con un po' di ignoranza riesco a stare meglio".

Bezzecchi ha specificato qual è stato il suo limite alla guida della sua Aprilia RS-GP26, anche se nel complesso i suoi tempi sono stati abbastanza soddisfacenti e gli fanno avere fiducia per il resto del weekend: "Mi fa molto male la gamba e mi si addormenta il piede. Dopo due-tre giri, soffro un po'. Ma è solo venerdì, quindi calma. Sono contento di come mi trovo con la moto e di come abbiamo lavorato nelle due sessioni. Mi aspettavo solo di stare meglio fisicamente, prima di girare mi sentivo bene: dopo quattro-cinque giri ho iniziato a soffrire un po'. Comunque il passo era buono e ho fatto anche un buon time attack, non ci si può lamentare troppo".

La multa per il pilota Aprilia

Bez multato dopo le prove di partenza in Repubblica Ceca

Nella giornata di oggi è stato anche comunicato che è stata inflitta una multa di 1.000 euro dovuta a un'azione irregolare che il romagnolo ha compiuto durante la sessione di prove di partenza. Nello specifico, ha violato l'Articolo 3.3.2.2 del Regolamento, il quale prevede che i piloti non devono fermarsi, avanzare e fermarsi nuovamente durante le prove di partenza, poiché questo comportamento è considerato non sicuro e potenzialmente pericoloso.

Per questo motivo, il FIM MotoGP Stewards Panel ha notificato al team Aprilia Racing la decisione di comminare una multa per la condotta di Bezzecchi. Stessa sorte anche per Cal Crutchlow del team Honda LCR, a sua volta protagonista di un'azione irregolare nel medesimo contesto.