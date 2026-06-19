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Bandiera rossa a Brno: Baltus unfit, Fantic Moto2 col solo Arbolino. La situazione

In Pista
di Diana Tamantini
venerdì, 19 giugno 2026 alle 17:52
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Barry Baltus fuori dal GP della Repubblica Ceca a Brno dopo l'incidente nelle Practice: la situazione del pilota Moto2 e la classifica del turno.
Il fine settimana ceco s'è già concluso per Barry Baltus, ritenuto non idoneo dopo tutti i controlli per un forte colpo alla testa. Il pilota Fantic Moto2 è stato il protagonista di quello che appare come un brutto incidente (non si conosce la dinamica, non ci sono immagini) nel corso della seconda sessione del venerdì a Brno, precisamente a 29:18 dalla fine. Ci riferiamo al turno valido per assicurarsi la top 14 e quindi l'accesso diretto alla Q2 nelle qualifiche di domani.
Quel che s'è visto è stata l'immediata bandiera rossa, che ha seguito veramente di pochi attimi la bandiera gialla per l'iniziale segnalazione dell'incidente del pilota belga alla curva 13, prima di fermare tutto per i soccorsi. Baltus, da subito dichiarato cosciente, è stato portato prima al Centro Medico per i controlli iniziali, poi in ospedale per tutti gli accertamenti in forma più approfondita, fino al responso ufficiale. Reds Fantic Racing dovrà continuare quindi con il solo Tony Arbolino in questo fine settimana in Repubblica Ceca, forse non solo visto che la prossima settimana tocca già alla trasferta al TT Circuit Assen... Ma questo verrà confermato solo nei prossimi giorni.

La nota Fantic Moto2 

A seguito di un incidente avvenuto durante la sessione di prove libere di oggi a Brno, Barry Baltus è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti dopo un forte impatto alla testa.
Il nostro pilota era cosciente quando ha lasciato il centro medico del circuito ed è attualmente sottoposto a ulteriori valutazioni.
Barry è stato dichiarato non idoneo a correre per il resto del weekend del Gran Premio della Repubblica Ceca. L'intero team REDS Fantic Racing è con Barry e gli augura una pronta guarigione.

Practice Moto2, la classifica 

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diDiana Tamantini

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