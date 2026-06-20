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Alex Marquez alza bandiera bianca a Brno: la decisione con team e medico

MotoGP
di Diana Tamantini
sabato, 20 giugno 2026 alle 12:59
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Alex Marquez ci ha provato, ma la condizione fisica non è ancora ottimale: il pilota Gresini Racing si ritira dal GP della Repubblica Ceca.
Ha tentato il ritorno, ma non è ancora il momento. Alex Marquez ha concluso oggi il GP di Brno, tappa in cui l'abbiamo rivisto per la prima volta in pista dal grave incidente in Catalunya. Il pilota BK8 Gresini Racing aveva ammesso di sentirsi piuttosto acciaccato, inevitabilmente, alla prima della prima giornata di attività. La lesione non è stata leggera ed il vice-campione MotoGP in carica aveva aggiunto che "Se dovremo fermarci, ci fermeremo", dando priorità alla sua condizione fisica. Oggi, dopo un consulto medico e d'accordo con il team, ecco che si ferma alla fine delle qualifiche disputate sull'autodromo ceco. Vedremo se sarà in azione la prossima settimana ad Assen o se rimanderà ancora il ritorno a tutti gli effetti.

La nota Gresini Racing sullo stop di Alex Marquez

"Alex Marquez, dopo essersi consultato con il team ed il dottor Angel Charte, ha deciso di ritirarsi dal resto del Gran Premio della Repubblica Ceca, con l'obiettivo di proseguire il suo recupero nel miglior modo possibile". Così la squadra di Nadia Padovani ha ufficializzato lo stop prematuro del suo pilota #73 dopo il 4° posto ottenuto nella Q1, che valeva la 14^ casella in griglia sia per la MotoGP Sprint che per la gara lunga del Gran Premio della Repubblica Ceca.
Ma ecco la scelta di lasciar perdere, come detto mettendo al primo posto la condizione fisica tutt'altro che perfetta. Ricordiamo, nel botto da paura al Montmelo aveva riportato la frattura ad una clavicola, presto sistemata, e soprattutto la frattura marginale della vertebra C7, che non ha richiesto un intervento ma chiaramente è la lesione da tenere maggiormente sotto controllo. Vedremo ora come procederà il recupero e quanto rivedremo il pilota Gresini Racing di nuovo in azione.

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Alex Marquez

diDiana Tamantini

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