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Baltus KO dopo il botto a Brno, salta anche Assen: come sta il pilota Fantic Moto2

In Pista
di Diana Tamantini
sabato, 20 giugno 2026 alle 14:17
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Barry Baltus non se l'è cavata con poco nel brutto incidente delle Practice Moto2 a Brno: la situazione del pilota Fantic.
Non solo un colpo alla testa per Barry Baltus, c'è qualcosa di più. Per la precisione, la lussazione della spalla sinistra con lesione ai tendini, che richiederà un intervento chirurgico. Dopo la notte trascorsa in ospedale sotto osservazione precauzionale a seguito dell'incidente di ieri, il belga di Fantic ha lasciato la struttura ospedaliera ceca ed è tornato in circuito, nel box della sua squadra Moto2, che ora è in azione all'Automotodrom Brno con il solo Tony Arbolino. Purtroppo per Fantic solo 21° per il GP della Repubblica Ceca di domani, unico italiano fuori dalla a 18 per la Q2, a differenza di Vietti e del rookie Lunetta...
Quel che si sa ora è che sicuramente Barry Baltus non disputerà il GP di Assen in programma la prossima settimana, ma al momento non si azzarda nessun tempo di recupero, in attesa prima dell'operazione. Da valutare anche un possibile sostituto per la tappa nei Paesi Bassi e per tutto il tempo che servirà: lo ricordiamo, gli infortuni ai tendini sono i peggiori e richiedono un processo di recupero nettamente più lungo di una "semplice" frattura di un osso.

La nota Fantic Moto2 

"A seguito dell'incidente di ieri durante le prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca, Barry Baltus si è sottoposto a ulteriori accertamenti medici. Al pilota belga è stata diagnosticata una lussazione della spalla sinistra associata a una lesione tendinea. Dopo aver trascorso la notte sotto osservazione medica, Barry ha lasciato l'ospedale ed è tornato al team in circuito. È previsto un intervento chirurgico lunedì e purtroppo salterà il Gran Premio d'Olanda ad Assen. Il suo recupero sarà attentamente monitorato nelle prossime settimane prima che venga definito un piano per il suo ritorno alle corse. Forza, Barry. Ti saremo vicini in ogni fase del percorso".
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