Italjet Gresini, tegola Lopez: ha corso a Brno con due fratture! La situazione del pilota Moto2

Alonso Lopez fuori dal GP Moto2 a Brno: dovrà essere operato per una lesione in allenamento. Al suo posto Milan Pawelec.

Dopo Baltus per un incidente ieri a Brno, Alonso Lopez verrà operato oggi alla mano destra. Il motivo, a lungo oscuro ieri visto che non era incappato in nessuna caduta, è da ricercarsi in un incidente in allenamento prima di questo GP della Repubblica Ceca. Sembrava una botta da nulla per il pilota Italjet Gresini, che s'è presentato regolarmente per l'appuntamento mondiale, ma nelle FP1 ecco il forte dolore e la scelta di sottoporsi ad esami più approfonditi. Il responso è frattura alla base del quarto metacarpo e dell’uncinato del carpo: la scelta di finire sotto i ferri lo pone KO anche per il prossimo weekend ad Assen. Oggi è subentrato in corsa il campione europeo Moto2 Milan Pawelec, a questo punto appare scontata la sua presenza anche nel GP dei Paesi Bassi.

La situazione del pilota Moto2

"Alonso López è ora alla Clinica Ruber di Madrid e questa mattina si sottoporrà a un intervento chirurgico alla mano destra dal Dr. Roger De Oña. Seguiranno ulteriori aggiornamenti". Questa la comunicazione Italjet Gresini Racing arrivata poco fa, mentre si stanno svolgendo le FP2 Moto2 all'Automotodrom Brno. Una nota che segue quanto aveva dichiarato anche lo stesso pilota alla fine del venerdì di prove. “Durante un allenamento a casa mi sono fatto male ad una mano" aveva raccontato lo spagnolo. "Pensavo fosse solo una botta, ma durante le FP1 il dolore era maggiore di quello che pensavo, quindi sono andato al medical centre e poi all’ospedale per esami più approfonditi, dai quali sono emerse due piccole fratture alla mano destra. Ora rientrerò a Madrid per approfondire con altri esami e capire come procedere". Come detto da subito, dovrà essere operato per sistemare le "piccole fratture" alla mano e poi valutare i tempi di recupero.