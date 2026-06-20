MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Italjet Gresini, tegola Lopez: ha corso a Brno con due fratture! La situazione del pilota Moto2

In Pista
di Diana Tamantini
sabato, 20 giugno 2026 alle 9:59
lopez-moto2-gresini-brno
Alonso Lopez fuori dal GP Moto2 a Brno: dovrà essere operato per una lesione in allenamento. Al suo posto Milan Pawelec.
Dopo Baltus per un incidente ieri a Brno, Alonso Lopez verrà operato oggi alla mano destra. Il motivo, a lungo oscuro ieri visto che non era incappato in nessuna caduta, è da ricercarsi in un incidente in allenamento prima di questo GP della Repubblica Ceca. Sembrava una botta da nulla per il pilota Italjet Gresini, che s'è presentato regolarmente per l'appuntamento mondiale, ma nelle FP1 ecco il forte dolore e la scelta di sottoporsi ad esami più approfonditi. Il responso è frattura alla base del quarto metacarpo e dell’uncinato del carpo: la scelta di finire sotto i ferri lo pone KO anche per il prossimo weekend ad Assen. Oggi è subentrato in corsa il campione europeo Moto2 Milan Pawelec, a questo punto appare scontata la sua presenza anche nel GP dei Paesi Bassi.

La situazione del pilota Moto2 

"Alonso López è ora alla Clinica Ruber di Madrid e questa mattina si sottoporrà a un intervento chirurgico alla mano destra dal Dr. Roger De Oña. Seguiranno ulteriori aggiornamenti". Questa la comunicazione Italjet Gresini Racing arrivata poco fa, mentre si stanno svolgendo le FP2 Moto2 all'Automotodrom Brno. Una nota che segue quanto aveva dichiarato anche lo stesso pilota alla fine del venerdì di prove. “Durante un allenamento a casa mi sono fatto male ad una mano" aveva raccontato lo spagnolo. "Pensavo fosse solo una botta, ma durante le FP1 il dolore era maggiore di quello che pensavo, quindi sono andato al medical centre e poi all’ospedale per esami più approfonditi, dai quali sono emerse due piccole fratture alla mano destra. Ora rientrerò a Madrid per approfondire con altri esami e capire come procedere". Come detto da subito, dovrà essere operato per sistemare le "piccole fratture" alla mano e poi valutare i tempi di recupero.

Leggi anche

Da Roulstone a Coenen: omaggi da brividi a Chad Reed e Roger De Coster tra Moto2 e MXGPDa Roulstone a Coenen: omaggi da brividi a Chad Reed e Roger De Coster tra Moto2 e MXGP
Bandiera rossa a Brno: Baltus unfit, Fantic Moto2 col solo Arbolino. La situazioneBandiera rossa a Brno: Baltus unfit, Fantic Moto2 col solo Arbolino. La situazione
Se ti piacciono i contenuti della nostra testata giornalistica puoi selezionarla come fonte preferita cliccando QUI
Moto2

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

baltus-moto2-fantic-ko-brno
In Pista

Bandiera rossa a Brno: Baltus unfit, Fantic Moto2 col solo Arbolino. La situazione

19 giugno 2026
KC2A0781 copia_result
In Pista

L'aria di casa esalta Samuele Cavalieri: uno scomodo outsider nel CIV Superbike

18 giugno 2026
Endurance FIM EWC
In Pista

Il Mondiale Endurance FIM EWC spariglia le carte delle derivate: case presenti e nuovi investitori

17 giugno 2026

Altre notizie

tech3-ktm-steiner-gonzalez-motogp

Enigma Tech3 2027: no a due rookie, Manuel Gonzalez sogna la promozione

MotoGP
Ai Ogura pilota Trackhouse MotoGP a Brno

Qualifiche MotoGP: a Brno pole stratosferica di Ogura, Bezzecchi 4°

MotoGP
MotoGP 2026

Mercato incandescente: Trackhouse chiude le porte a Luca Marini

MotoGP
Alex Marquez

Alex Marquez stringe i denti: "Qui nessuno è un eroe"

MotoGP
Ai Ogura

Ai Ogura cambia approccio per vincere in MotoGP: tutto e subito

MotoGP

Articoli popolari

Maverick Vinales seduto nel box KTM Tech3 MotoGP

Maverick Vinales: illuso e deluso dalla KTM, no alla Superbike

MotoGP
Fabio Di Giannantonio

Di Giannantonio alza la voce: "Test Pirelli ingiusto"

MotoGP
Luca Marini

Caos mercato piloti: Luca Marini rompe il silenzio

MotoGP
bonacorsi-ducati-out-mxgp

Crisi Ducati MXGP: Bonacorsi out per tre GP e risultati che non arrivano, progetto già naufragato?

Motocross
Marc Marquez caduta nella FP1 MotoGP a Brno

MotoGP Brno, classifica FP1: Marquez parte forte, Quartararo stupisce con la Yamaha

MotoGP

Loading