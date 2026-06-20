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Alex Marquez stringe i denti: "Qui nessuno è un eroe"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
sabato, 20 giugno 2026 alle 8:45
Alex Marquez
Dopo il terribile incidente al Montmelò, Alex Marquez è tornato in pista a distanza di un mese. Le sue condizioni fisiche non sono delle migliori, ma tornare in MotoGP è il miglior allenamento in questo momento. Anche se non è sicuro di continuare, ha chiuso il venerdì del GP della Repubblica Ceca al 15esimo posto. Da oggi bisogna stringere i denti e cercare di arrivare al traguardo senza complicazioni.

Ritorno in pista 33 giorni dopo

Nel primo giorno a Brno, il pilota Gresini ha completato 33 giri, 13 al mattino e 20 al pomeriggio, terminando a 0,821 secondi dal leader. Mentalmente è concentrato, ma fisicamente i dolori si fanno sentire al termine del venerdì. La frattura della clavicola destra e della vertebra C7 si stanno rivelando più fastidiose del previsto. "Ho indossato un collare per due settimane... Beh, il mio collo... oggi, dopo aver raggiunto i 350 km/h, quando devo frenare, mi manca la forza. Tutta la spalla è piuttosto irritata a causa dell'intervento alla clavicola... Ecco, devo procedere passo dopo passo e capire gradualmente le cose".
Alex Marquez a Brno

Rientro step by step

Negli ultimi giorni ci sono stati dei miglioramenti per il vicecampione MotoGP, da qui la scelta di provare a ritornare sulla sua Ducati Desmosedici. D'altronde con Marc Marquez vicino, ha imparato come gestire un ritorno alle corse dopo un infortunio. Da scongiurare il pericolo di altre cadute e infortuni. "Dobbiamo valutare tutto con attenzione, sessione per sessione, e se vedremo che non ha senso ci fermeremo... Devo ascoltare il mio corpo... qui nessuno è un eroe. Se dovremo fermarci, ci fermeremo".
Le immagini del terribile incidente in Catalunya hanno fatto il giro del mondo. Alex Marquez rimprovera alcuni media, che hanno pubblicato la sua foto mentre era a terra privo di sensi. "Si poteva evitare. Penso che dovremmo rispettare un po' di più i piloti e non cercare solo clickbait. Non credo che siano immagini da sfruttare, ma vabbè. Ognuno sa cosa deve fare nel proprio campo, senza dubbio, ma certe cose lasciano il segno, come quella".

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Alex Marquez

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