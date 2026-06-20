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Toprak Razgatlioglu fa infuriare Bastianini e viene penalizzato: cosa è successo

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 20 giugno 2026 alle 12:45
Toprak Razgatlioglu ed Enea Bastianini nelle Qualifiche MotoGP a Brno
Il tre volte iridato Superbike protagonista di un episodio negativo nelle Qualifiche: Bestia arrabbiato e sanzione inflitta.
Vita durissima per Toprak Razgatlioglu in MotoGP, dove è approdato nel 2026 con la speranza di ritrovarsi tra le mani una Yamaha M1 più competitiva di quella che sta effettivamente guidando in questi mesi. Purtroppo, le prestazioni e i risultati sono tutt'altro che esaltanti finora. Le sue responsabilità sono relative, dato che è il progetto tecnico generale a non permettere a nessun pilota di essere competitivo.
A Brno la situazione non è cambiata, le difficoltà proseguono. Nessuna Yamaha è riuscita ad accedere alla Q2 delle Qualifiche, il migliore in griglia di partenza sarà Fabio Quartararo, solo quindicesimo.

Qualifiche MotoGP Brno: Razgatlioglu ha ostacolato Bastianini

Razgatlioglu non era andato oltre il penultimo tempo nella Q1, solo Cal Crutchlow con la Honda LCR aveva fatto peggio. Ma il turco del team Prima Pramac Yamaha sarà comunque ultimo sulla griglia della gara MotoGP in Repubblica Ceca.
Infatti, gli è stata comminata una penalità di 3 posizioni per aver disturbato Enea Bastianini nel finale della Q1. L'episodio è avvenuto in curva 10, dove Toprak era troppo lento e ha così ostacolato il time attack del pilota del team KTM Tech3, poi visibilmente furioso con il collega. Il tutto è stato oggetto di investigazione e ha portato il FIM MotoGP Stewards Panel a decidere di punire il tre volte campione del mondo Superbike, che partirà ventiduesimo e non ventunesimo in griglia nella corsa di domenica.
Comunicato della penalità inflitta a Toprak Razgatlioglu dopo le Qualifiche MotoGP in Repubblica Ceca
Toprak Razgatlioglu penalizzato in Repubblica Ceca: è ufficiale
Non erano state delle grandi Qualifiche quelle del rookie MotoGP 2026, quindi la sanzione non cambierà tanto. Anche Bastianini non ha brillato, partirà diciassettesimo. Non sappiamo come sarebbe finito il suo ultimo time attack senza l'ostacolo Toprak, ma è improbabile che sarebbe riuscito a guadagnare l'accesso alla Q2. Dovrà essere bravo a rimontare, cosa che gli è successa più volte nel biennio in sella alla KTM.

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Toprak Razgatlioglu

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