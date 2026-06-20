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Qualifiche MotoGP: a Brno pole stratosferica di Ogura, Bezzecchi 4°

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 20 giugno 2026 alle 11:34
Ai Ogura pilota Trackhouse MotoGP a Brno
MotoGP: pole position di Ai Ogura a Brno
Da applausi il pilota giapponese, autore di un tempo record a Brno: Diggia miglior pilota Ducati, sorprende Moreira su Honda.
Le Qualifiche MotoGP del Gran Premio della Repubblica Ceca terminano con la pole position conquistata da Ai Ogura in 1'51"139, nuovo tempo record a Brno. Già nelle prove del venerdì il pilota giapponese del team SuperFile Trackhouse aveva dimostrato di essere particolarmente in forma e oggi si è confermato. Va assolutamente considerato per la vittoria di Sprint e Gara.
L'ultimo giapponese in pole position in MotoGP era stato Takaaki Nakagami nel GP di Teruel 2020. L'allora pilota del team Honda LCR poi cadde nel primo giro della gara, Ogura ha ben altri piani per il suo weekend.

MotoGP Brno: cosa è successo nella Q1

Jorge Martin e Franco Morbidelli sono stati i due piloti a riuscire a guadagnare il passaggio dalla Q1 alla Q2. Entrambi hanno siglato il loro miglior tempo nel primo time attack della sessione, non avendo poi bisogno di migliorarlo, nessuno è riuscito a impensierirli.
Il rientrante Alex Marquez partirà dalla quattordicesima casella, tra la KTM Tech3 di Maverick Vinales e la Yamaha di Fabio Quartararo. In sesta fila gli italiani Luca Marini ed Enea Bastianini. Quest'ultimo nel finale si è arrabbiato con Toprak Razgatlioglu, reo di averlo ostacolato e successivamente finito sotto investigazione.
Classifica tempi Q1 Qualifiche MotoGP a Brno
MotoGP Brno, risultati Q1: tempi e classifica

Qualifiche GP Repubblica Ceca 2026: risultati Q2 e griglia di partenza

Con l'Aprilia di Ogura ci saranno le Ducati di Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia a partire dalla prima fila. La seconda sarà aperta da Marco Bezzecchi, che vicino a lui avrà Marc Marquez e la Honda LCR del bravissimo rookie Diogo Moreira.
Considerando che ha rischiato di essere operato per appendicite, il settimo tempo di Raul Fernandez non è affatto da buttare. Sicuramente un po' deluso Pedro Acosta, che sperava di andare meglio dell'ottavo crono nella Q2 delle Qualifiche MotoGP a Brno. In terza fila anche Morbidelli. La quarta sarà aperta da Martin, che non è riuscito a mettere insieme un giro efficace. Scatterà affiancato da Fermin Aldeguer e Joan Mir.
Classifica tempi Q2 Qualifiche MotoGP Brno
MotoGP Brno, risultati Q2: tempi e classifica

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Ai Ogura

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