Bezzecchi ha fatto ammenda dopo aver colpito un marshal durante la Sprint, oggi non correrà a Brno. Nel Warm Up ci sono tre Ducati davanti.

Stamattina ultimi 10 minuti per i team della MotoGP per prepararsi all'attesa gara del Gran Premio della Repubblica Ceca. Il miglior tempo del Warm Up è stato realizzato da Fermin Aldeguer, che si è messo dietro le Ducati di Marc Marc Marquez e di Fabio Di Giannantonio, due piloti che oggi pomeriggio dovrebbero essere tra i principali protagonisti.

MotoGP Brno, risultati Warm Up: tempi ufficiali e classifica finale

Quarto tempo per Pedro Acosta, caduto nella sprint race e determinato a riscattarsi con la sua KTM. Migliore Aprilia della sessione quella di Ai Ogura, poleman e secondo al traguardo sabato. Il giapponese è certamente uno dei favoriti per la vittoria della gara. Pecco Bagnaia, vincitore della Sprint, ha chiuso la mattinata con il dodicesimo tempo. Nel pomeriggio ci sarà un gran caldo e con 21 giri da disputare sarà fondamentale gestire bene le gomme. A Brno bisogna fare attenzione soprattutto al consumo dell'anteriore. Dovrebbero correre tutti con media anteriore e media posteriore.

MotoGP Brno, risultati Warm Up: tempi e classifica

Bezzecchi sospeso: cosa è successo

Com'è noto da ieri sera, Marco Bezzecchi è stato estromesso dal GP della Repubblica Ceca a seguito della reazione avuta dopo la caduta in curva 3 nella sprint race. Ha spinto e colpito uno dei marshal che stava cercando di recuperare la sua moto sulla ghiaia. Dai video si nota che il marshal, nel tentativo di risollevare la RS-GP26 numero 72, tocca inavvertitamente l'acceleratore e dà una "sgasata" (cosa non ideale per il motore): sembra che sia stato questo a far arrabbiare il pilota Aprilia, ovviamente ingiustificabile e giustamente punito per la violazione dell'Articolo 3.3.2.2, avendo compiuto un'azione "pregiudizievole per gli interessi dello sport".

Aprilia aveva diritto di appello e lo ha esercitato, ma il FIM Appeal Stewards Panel lo ha respinto e ha così confermato la squalifica di Bezzecchi che era stata comminata dal FIM MotoGP Stewards Panel. La condotta del pilota romagnolo è stata ritenuta grave e la sanzione inflitta proporzionata alla gravità dell'episodio.

L'attuale leader della classifica ha chiesto scusa tramite un messaggio pubblicato sui social network: "Vorrei porgere le mie scuse a tutta la comunità della MotoGP per il gesto che ho compiuto nei confronti del marshall a bordo pista. Mi dispiace anche perché so quanti impegni e sacrifici i marshall fanno per garantire la nostra sicurezza. Questi comportamenti non devono accadere e non hanno giustificazione. Mi scuso con tutti, Aprilia Racing e i miei tifosi".

Bezzecchi stamattina è andato anche dal marshal per scusarsi direttamente con lui, lo ha abbracciato e gli ha regalato i suoi guanti. Era visibilmente provato, consapevole dell'errore commesso in un momento di poca lucidità.

Sky Sport MotoGP ha interpellato Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing: "Ci scusiamo anche noi con il marshal, accettiamo la penalità, anche perché non possiamo tollerare comportamenti come quello avuto di Marco. Abbiamo fatto appello perché la sanzione ci sembrava sproporzionata rispetto all'azione, dato che in passato ci sono state azioni più lievi con sanzioni praticamente inesistenti. Sappiamo che ora c'è un precedente e che questa è la linea di condotta, ci adeguiamo volentieri. È giusto che la regola sia questa sempre".

GP Repubblica Ceca: gli orari tv e streaming

Le gare Moto3, Moto2 e MotoGP saranno trasmesse in diretta TV da Sky Sport MotoGP. Per la diretta streaming sono a disposizione le app Sky Go e NOW. Il canale TV in chiaro TV8 e il sito TV8.it trasmetteranno tutto in differita. Di seguito gli orari di oggi.

Ore 11: Gara Moto3, 16 giri (12.55 differita TV8)

Ore 12.15: Gara Moto2, 18 giri (14.10 differita TV8)

Ore 14: Gara MotoGP, 21 giri (16 differita TV8).