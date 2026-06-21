MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Marco Bezzecchi: dalle mani sul mondiale alle mani addosso ad un commissario

MotoGP
di Alessio Piana
domenica, 21 giugno 2026 alle 8:30
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi ha sbagliato. Punto. Non ci sono giustificazioni, attenuanti, se, ma, però, eccetera eccetera.
Per quanto l'operato del commissario, reo di aver inavvertitamente dato una "sgasata" alla Aprilia RS-GP26 finita nelle vie di fuga a seguito della scivolata nella Sprint, sia opinabile, il comportamento del viserbese resta ingiustificabile. Da ragazzo intelligente qual è, il Bez nazionale sarà il primo dispiaciuto per quanto successo. Non da meno, il primo a scusarsi, appena sarà possibile. Nel frattempo lo schiaffo (perché di questo si tratta) rifilato al malcapitato marshall comporta conseguenze a tuttotondo. Da un punto di vista dell'immagine del pilota, dell'azienda che rappresenta (e Michele Colaninno, nota a margine, è presente in loco in quel di Brno), con ripercussioni anche sotto la sfera prettamente sportiva.

LA SOSPENSIONE DAL GP DI BRNO

In primis, doveroso far chiarezza. Per quanto Marco Bezzecchi sia recidivo (nel 2022 spintonò un commissario a Valencia con 1.000 € di multa al seguito), non conta. La sospensione dal Gran Premio di Brno, così come qualsiasi penalità comminata dallo Stewards Panel, si riferisce alla stagione corrente. Non è un discorso di recidività, né tantomeno di precedenti: da Fabio Quartararo a Le Mans 2025 (multa e sospensione di 10 minuti nelle successive FP1 di Silverstone per un alterco con i commissari), passando per il "discolo" Niklas Ajo nel 2012 (spintoni e manate a commissari e ad un suo collega pilota, Adrian Martin, con gare di squalifica). Quest'anno la FIM, in riunione plenaria ed in commissione, ha chiarito che episodi che ledono l'immagine dello sport non passeranno sottotraccia. Sanzioni pesanti, come giusto che sia. Lo schiaffo ad un commissario rientra in questa classificazione.

RICORSO RESPINTO

Lo ha ribadito il collegio d'appello dei commissari quando, nella tarda serata di sabato, ha respinto il ricorso presentato da Aprilia con Massimo Rivola (CEO Aprilia Racing) e Paolo Bonora (Team Manager) ascoltati dopo aver depositato 1.320 € per il succitato ricorso. "Sebbene le emozioni siano molteplici successivamente ad un incidente o caduta, tali circostanze non possono giustificare o scusare un'aggressione fisica diretta verso il personale di pista che svolge le proprie funzioni". Aggiungendo che la sospensione dal GP di Brno è una sorta di atto dovuto. "Non reagire in modo adeguato a tale condotta (di Marco Bezzecchi) rischierebbe di inviare un messaggio sbagliato ai piloti di tutto il Campionato e sarebbe incompatibile con l'obbligo della federazione e dell'organizzatore di proteggere i funzionari, i volontari ed i lavoratori che contribuiscono allo sport. Tenuto conto della gravità della condotta, dello status delle persone coinvolte come ufficiali di sicurezza del circuito, della necessità di mantenere standard di comportamento adeguati e della necessità di una deterrenza sia specifica che generale, i commissari d'appello ritengono che il collegio dei commissari avesse il diritto di concludere che le azioni del pilota costituissero un'azione pregiudizievole per gli interessi dello sport".

DECISIONE INEVITABILE

Insomma: lo schiaffo di Bezzecchi ad un commissario, certificato da due differenti riprese (della regia internazionale MSEG, dapprima divulgate da DAZN e TNT Sports, nella tarda serata anche dal broadcaster italiano Sky Sport per i propri servizi TV), non poteva non comportare una sanzione esemplare. Può suonare eccessivo il Gran Premio di squalifica, ma altrove si procede con sanzioni più severe. In ambito nazionale, senza far nomi o cognomi, al papà di un pilota (minorenne) per un litigio "acceso" con un giudice di gara è stata tolta la licenza per 6 mesi. Al figlio pilota, non al babbo, per la cronaca. Pertanto la FIM, che ha stilato un protocollo dettagliato ad inizio 2026 sui comportamenti da tenere in pista e fuori (inerenti persino episodi e condotte ben più gravi), non poteva non lanciare e lasciare un messaggio.

IL RICORSO APRILIA

D'altro canto Aprilia Racing giustamente ha fatto ricorso. Nel suo ruolo, Rivola e Bonora sono tenuti a difendere gli interessi del team e fare il possibile per migliorare la propria situazione sportiva. Motiveranno le ragioni, apertamente spiegheranno qual è il loro punto di vista sull'accaduto, ma in termini procedurali non potevano fare diversamente.

CROCEVIA DELLA STAGIONE?

Anche perché, tra lo zero nella Sprint e lo zero che Bezzecchi rimedierà nella gara lunga, il margine in classifica si assottiglia. Per prendere un pilota che gli uomini di nero vestito indicano spesso e volentieri come il favorito per la vittoria ad ogni weekend di gara, ovvero Marc Marquez, dal trionfale Mugello al sabato di Brno il vantaggio è passato da 102 a 65 punti in classifica. Esattamente 37 punti lasciati per strada in poco tempo. Con nel mezzo lo strike di Jorge Martin al via di Balaton, ma anche a causa del fattaccio di Marco Bezzecchi. La Cechia magari non risulterà determinante per l'esito del mondiale 2026, ma una crocevia della stagione potenzialmente sì.

Leggi anche

Bezzecchi, troppe cadute nelle Sprint: ora deve studiare Ogura e reagireBezzecchi, troppe cadute nelle Sprint: ora deve studiare Ogura e reagire
Colpo di scena, Bezzecchi sospeso dal GP Brno! Sanzione pesantissima, cos'è successoColpo di scena, Bezzecchi sospeso dal GP Brno! Sanzione pesantissima, cos'è successo
"In Testa" la biografia di Jonathan Rea - In tutte le librerie fisiche e on line. Per ordinare su Amazon Libri
Marco Bezzecchi

diAlessio Piana

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

bezzecchi-motogp-aprilia-appello-respinto
MotoGP

Bocciato il ricorso Aprilia, Bezzecchi fuori dal GP Brno: le motivazioni FIM

21 giugno 2026
bezzecchi-sanzione-motogp-brno
MotoGP

Colpo di scena, Bezzecchi sospeso dal GP Brno! Sanzione pesantissima, cos'è successo

20 giugno 2026
Pecco Bagnaia festeggia la vittoria nella Sprint MotoGP a Brno
MotoGP

Pecco Bagnaia perfetto, digiuno interrotto dopo 238 giorni: le scelte decisive a Brno

20 giugno 2026

Altre notizie

Giorgio-Grazi-1500x1000_result

Tragedia nel CIVS: Giorgio Grazi muore ad Isola del Liri

In Pista
bezzecchi-motogp-aprilia-appello-respinto

Bocciato il ricorso Aprilia, Bezzecchi fuori dal GP Brno: le motivazioni FIM

MotoGP
bezzecchi-sanzione-motogp-brno

Colpo di scena, Bezzecchi sospeso dal GP Brno! Sanzione pesantissima, cos'è successo

MotoGP
Pecco Bagnaia festeggia la vittoria nella Sprint MotoGP a Brno

Pecco Bagnaia perfetto, digiuno interrotto dopo 238 giorni: le scelte decisive a Brno

MotoGP
acosta-crash-motogp-sprint-brno

GP Brno, Sprint amara per Acosta: cresce l’allarme affidabilità KTM

MotoGP

Articoli popolari

bezzecchi-sanzione-motogp-brno

Colpo di scena, Bezzecchi sospeso dal GP Brno! Sanzione pesantissima, cos'è successo

MotoGP
Fabio Di Giannantonio

Di Giannantonio alza la voce: "Test Pirelli ingiusto"

MotoGP
Luca Marini

Caos mercato piloti: Luca Marini rompe il silenzio

MotoGP
MotoGP 2026

Mercato incandescente: Trackhouse chiude le porte a Luca Marini

MotoGP
Marc Marquez caduta nella FP1 MotoGP a Brno

MotoGP Brno, classifica FP1: Marquez parte forte, Quartararo stupisce con la Yamaha

MotoGP

Loading