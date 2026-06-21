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Tragedia nel CIVS: Giorgio Grazi muore ad Isola del Liri

In Pista
di Andrea Periccioli
domenica, 21 giugno 2026 alle 8:13
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Drammatico incidente nelle prove di Isola del Liri del CIVS (Campionato Italiano Velocità in Salita): Giorgio Grazi ha perso la vita.
Immane tragedia ad Isola del Liri dove, in questi giorni, sarebbe dovuto andare in scena il terzo appuntamento stagionale del CIVS (Campionato Italiano Velocità in Salita). Giorgio Grazi, 66enne originario di Sinalunga ed impegnato tra i Quad, ha perso la vita in seguito ad un fatale incidente registratosi nella giornata di venerdì 19 giugno.

LUTTO NEL CIVS

Il drammatico episodio è avvenuto nel corso della seconda sessione di prove libere della Poggio-Vallefredda, storica cronoscalata del CIVS con un percorso di due chilometri che si snoda tra Isola del Liri, Arpino fino alla località di Vallefredda. Giorgio Grazi ha perso il controllo della propria Kawasaki 450 4T in prossimità di una semi-curva. Secondo quanto riportato dai colleghi di Frosinone Today, nella carambola il mezzo è uscito fuori strada. Sul posto sono intervenuti i medici, con la situazione parsa subito disperata. Malgrado i tentativi di soccorso, per il pilota toscano non c'è stato nulla da fare.

EVENTO ANNULLATO

In virtù del tragico incidente che ha coinvolto Giorgio Grazi, il Moto Club Castelliri Riders Ciociaria (organizzatore del Round Motor Bike Expo CIVS + Crono Climber) ha annunciato, su richiesta della Federazione Motociclistica Italiana, la cancellazione dell'evento. Tutte le gare originariamente in programma tra sabato e domenica non si disputeranno in "segno di lutto e rispetto verso la vittima e la famiglia".

PRIMO DECESSO DAL 2024

Erano sostanzialmente due anni che non si registrava un episodio luttuoso nel Campionato Italiano Velocità in Salita. L'ultimo risaliva al settembre 2024, quando Simona Castelli incappò in una drammatica scivolata a San Benigno Canavese.
La redazione di Corsedimoto esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Giorgio Grazi in questo momento di lutto.

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CIVS

diAndrea Periccioli

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