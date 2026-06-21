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Marc Marquez spiazza tutti: "Se non miglioro non continuerò a lungo"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
domenica, 21 giugno 2026 alle 8:59
Marc Marquez
Un altro risultato positivo per Marc Marquez, che sale sul podio nella MotoGP Sprint a Brno. Le condizioni di salute del fuoriclasse della Ducati continuano a migliorare, anche se non è ancora al top. Un risultato che aiuta non solo il morale, ma anche la classifica e le speranze iridate. A patto che tutto proceda sulla retta via...

Una grande occasione per la classifica

In una gara Sprint serve metà dello sforzo fisico rispetto ad una gara domenicale. Quindi il vero banco di prova sarà la sfida odierna, per capire fino a che punto Marc Marquez è in fase di ritorno in modalità campione. Al termine del sabato il pilota di Cervera è rimasto con i piedi per terra ed estremamente analitico, ricordando che il gap dal leader provvisorio Marco Bezzecchi è di 65 punti. Ma il rivale dell'Aprilia salterà il GP della Repubblica Ceca per una sanzione comminatagli dalla FIM dopo la dura reazione contro un marshall. Si può recuperare terreno in classifica, un'occasione che il #93 non può assolutamente perdere.

Marc non ancora al 100%

Sembrava piuttosto cauto il maggiore dei fratelli Marquez, in scia a Pecco Bagnaia e Ai Ogura. Avrebbe potuto attaccare ma ha preferito mantenere la calma. "Mi sono avvicinato, ma con queste moto bisogna avere tutto perfettamente sotto controllo per attaccare. Il ritmo era molto simile; percorrevamo tutti la pista in tempi pressoché identici. Quando sono arrivato lì, ero più preoccupato che uno di loro potesse commettere un errore che di lanciare un attacco... Forse il Marc di cinque anni fa avrebbe osato di più, ma al momento non ho tutto sotto controllo a sufficienza per permettermi quel tipo di rischi."
Marc Marquez

L'istinto della vittoria

La ripresa fisica rimane la priorità, ma con Bezzecchi che lascerà Brno con un doppio zero bisogna approfittare. Marc Marquez preferisce non fare calcoli a breve termine. "Il mio obiettivo è costruire il mio futuro. Se non miglioro fisicamente, non sarò qui ancora per molti anni. Devo essere paziente e concentrarmi sul migliorare sempre di più". Non gli basta un podio, la fame di vittorie continua a scalpitare e vuole continuare ad essere il re della MotoGP. La priorità non è ancora vincere gare, ma sentirsi in grado di farlo nuovamente quando arriverà il momento. "Per puntare alla vittoria bisogna essere in pista il venerdì nelle FP1 e fare tutto con la stessa intensità, e al momento non ci riusciamo".

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Marc Marquez

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