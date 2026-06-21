Ai Ogura salvezza Aprilia a Brno: l'impresa sfiorata e la "richiesta" a Marc Marquez

Ai Ogura mette a referto il suo miglior weekend in MotoGP. Da due round sta tenendo alto il nome Aprilia. E quella "richiesta" a Marc Marquez durante il GP...

A soli 421 millesimi dall'impresa di Makoto Tamada, unico pilota giapponese capace di vincere in MotoGP. Ai Ogura, ieri poleman da record e 2° nella Sprint, infine 2° anche oggi dietro a Marc Marquez, ha già scritto la storia nelle classi minori e oggi ci è andato davvero vicinissimo anche nella categoria maggiore del Motomondiale. L'impresa del 19 settembre 2004 in quel GP del Giappone rimane per ora un caso unico, ma al di là della possibile storia rimangono i segnali di una crescita esponenziale per l'iridato Moto2 2024, che da due GP tiene alto l'onore Aprilia, bersagliata da errori e sfortune (il triplo KO alla prima curva al Balaton Park), ma anche da sanzioni (il doppio Long Lap di Martin e la squalifica di Bezzecchi in questo GP), senza dimenticare i malesseri di Raul Fernandez. Il feeling di Ogura con la RS-GP Trackhouse migliora sempre di più, dove può arrivare quest'anno? Peccato (per Aprilia) che l'anno prossimo vada in Yamaha...

"Ma lasciamela vincere questa!"

"Avevo un bel passo alla fine, ma [Marc Marquez] aveva qualcosa in più..." ha dichiarato al parco chiuso. La faccia, assieme ai pugni alla Aprilia Trackhouse una volta tagliato il traguardo, indicano rammarico con un pizzico di frustrazione per una prima vittoria MotoGP così vicina, ma sfuggita. Un sogno iniziato con l'ottima partenza e i primi giri al comando. "Bellissimo non avere nessuno davanti, mi sono goduto l'aria fresca" ha scherzato a motogp.com in seguito. Non nasconde la sorpresa per la sua competitività in tutto il weekend. "Le qualifiche sono andate bene, nella Sprint avevo un buon passo, nel GP avevo un passo ancora migliore. Ma Marc aveva qualcosa in più di me" ha ammesso. Non manca una battuta: "Ad un certo punto mi dicevo, ma lasciamela vincere questa, ne hai già vinte tante! No, la prossima volta." Una frase che ha provocato l'ilarità in conferenza stampa, Marc Marquez in primis, a cui chiaramente era rivolta la "domanda indiretta" del pilota Trackhouse Aprilia, rimasta 'inascoltata' visto appunto come s'è concluso il GP.

Ai Ogura ammette: "Se potessi correre di nuovo..."

"Siamo riusciti a migliorare uno dei punti deboli, le qualifiche". Un problema cronico che si trascinava dalle classi minori. Parla poi di una piccola "mancanza di strategia di gara". Vale a dire? "Se potessi correre di nuovo adesso, spingerei un po' di più fin dall'inizio, per lasciare Pecco e Marc un po' più indietro. Ma non si può fare" è la risposta, in cui traspare il pizzico di rammarico che abbiamo citato all'inizio. Ma non c'è davvero da disperarsi: Massimo Rivola al box Trackhouse per complimentarsi col neo team manager Francesco Guidotti, e per estensione tutta la squadra, è il segnale del super GP disputato da Ogura. Certo in Aprilia resta l'amarezza per l'esclusione di Bezzecchi, ma la buona notizia è il giapponese di Trackhouse che ha portato a casa punti importanti tra Ungheria e Repubblica Ceca. Chiaramente non sarà tra i piloti schierati nel privatissimo test Pirelli di domani, visto che lascerà team e marchio: chissà se sarà la scelta giusta per il pilota giapponese.