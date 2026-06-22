Schiaffo Bezzecchi: Morbidelli tira in ballo Aleix Espargaró

Franco Morbidelli ha concluso al tredicesimo posto il Gran Premio della Repubblica Ceca, conquistando punti a Brno, e si è classificato dodicesimo nella MotoGP Sprint. In un weekend contrassegnato dall'incidente di Marco Bezzecchi con un commissario di gara e dalla vittoria di Marc Marquez, il pilota VR46 ha condiviso le sue impressioni sulla gara e sulla penalità inflitta al suo compagno di Academy.

Morbidelli... il calvario continua

Un altro fine settimana di "sensazioni strane" per Morbidelli, probabilmente alla sua ultima stagione in MotoGP. In sella alla Ducati GP25 continua a riscontrare un feeling precario, non riuscendo a dare il massimo in pista. "Ho cercato di fare del mio meglio, cercando di essere al limite in ogni giro. Ho fatto una partenza migliore rispetto a ieri (nella Sprint, ndr), ma non c'era assolutamente performance, non c'era grip, non avevo niente di ciò che serve per essere veloce, ovvero soprattutto velocità in frenata e in ingresso curva. Forse ho dimenticato come si guida una MotoGP".

Una situazione difficile da comprendere e accettare, troppi alti e bassi negli ultimi weekend di gara. "È strano, perché in alcune situazioni, come al Mugello, avevo un ottimo passo venerdì, una buona velocità sabato fino alle due gare, e a Barcellona sono partito dalla prima fila. È davvero molto strano".

La sanzione a Bezzecchi

Aleix Espargaró non avrebbe nemmeno dovuto correre quando ha fatto quella cosa orribile in Qatar - ha sottolineato l'alfiere del team VR46 -. Siamo tutti umani; io, come pilota, sono un essere umano, e il commissario di gara è un essere umano". Franco Morbidelli ha commentato l 'episodio di Bezzecchi , autore di un brutto gesto nei confronti di un marshall. Il pilota dell'Aprilia ha ricevuto una pesante ma giusta sanzione, non partecipando alla gara domenicale. L'italo-brasiliano tira in ballo quanto avvenuto nel 2023 durante il GP del Qatar, quando Aleix Espargarò rifilò uno schiaffo a Morbidelli. "- ha sottolineato l'alfiere del team VR46 -.".